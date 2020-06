Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ha a feltételezések helyesek, és minden körülmény adott, úgy igen nagy esély van rá, hogy nem vagyunk egyedül – erre jutott legalábbis egy brit kutatás.

\r

Ha a feltételezések helyesek, és minden körülmény adott, úgy igen nagy esély van rá, hogy nem vagyunk egyedül – erre jutott legalábbis egy brit kutatás.

Akár 30 idegen civilizáció is élhet a galaxisunkban a tudósok szerint

Egy ruttkai pedagógus csütörtökön öt gyermeket védett meg és közben felhívta a figyelmet a támadásra.

Egy tanítónő is szembeszállt a szlovákiai késes ámokfutóval „Az első csatát megnyertük, ez a győzelem a zsákban van" – így értékelte a koronavírus elleni védekezés első ütemének végét Orbán Viktor. De a védekezés során a miniszterelnök több csatát is felvállalt, aminek a célja egyértelmű volt: politikai ellenfeleivel próbált meg leszámolni.

Orbán mindenkire lőtt, aki mozgott, és a koronavírust is eltalálta

A hatalmas fa a vasárnapi viharban dőlt ki, de csak a szerencsén múlt, hogy az útra, és nem valakire.

„Politikai okból" nem lehetett kivágni a viharban kidőlt Alkotmány utcai fát

A Demokratikus Koalíció elnökségi tagja szerint a csatorna egyik riportja azt sugallta, hogy az ellenzék alkalmatlan az ország vezetésére.

Vágó István bojkottálja az ATV-t az MSZP álmentőjével foglalkozó riportja miatt

Másfél milliárd forinttal növelte egy év alatt a profitját az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Közel 17 milliárd forintra nőtt a Paksi Atomerőmű nyeresége Jövő márciusban sem indul útnak a James Webb űrtávcső. A halasztás oka most éppen a koronavírus-járvány. Megint halasztják a hatalmas új űrtávcső fellövését – könnyen kitalálja, miért

Dömötör Csaba elmagyarázta mi az összefüggés a migráció és a járvány között.

Jövő héten érkeznek a konzultációs kérdőívek