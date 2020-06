Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Évtizedek kutatásai bizonyítják a mai napon ünnepelt apák központi szerepét az egészséges önértékelésben. Léder László pszichológus írása.



Évtizedek kutatásai bizonyítják a mai napon ünnepelt apák központi szerepét az egészséges önértékelésben. Léder László A jó apa-gyerek kapcsolat nélkülözhetetlen az önbizalomhoz
2020. június. 21. 09:30

A vendéglátóhelyeknek és a benzinkutaknak viszont alig van forgalma. A vendéglátóhelyeknek és a benzinkutaknak viszont alig van forgalma. Megrohamozták a magyarok a patikákat
2020. június. 21. 10:36

A párizsi olimpiát követő tisztújításig marad is.
Kulcsár Krisztián maradt a MOB elnöke
2020. június. 20. 13:04

A herceg is csak apa, pláne ha még szülinapja is van
2020. június. 21. 13:21 A gyűrűs napfogyatkozást Magyarországról nem nagyon lehetett látni, de a világ számos tájáról érkeztek felvételek a jelenségről.
Vasárnap volt az év harmadik fogyatkozása, amikor a Hold korongja egy rövid ideig eltakarta a Napot. A gyűrűs napfogyatkozást Magyarországról nem nagyon lehetett látni, de a világ számos tájáról érkeztek felvételek a jelenségről.
Gyönyörű felvételek érkeztek a vasárnapi napfogyatkozásról
2020. június. 21. 14:52

Hogyan készülhetett a szocialista párt nagy port kavart "mentős videója"? A Duma Aktuál Kovács András Péter vezetésével eljátszott a gondolattal, hogyan történhetett az ötletelés. Így jutunk el néhány lépésben Scooby-Doo-tól, Kunhalmi Ágnesen keresztül a botrányt kirobbantó felvételig.
Hogyan készülhetett a szocialista párt nagy port kavart "mentős videója"? A Duma Aktuál Kovács András Péter vezetésével eljátszott a gondolattal, hogyan történhetett az ötletelés.
Duma Aktuál: Lehet nem mentős a nő az MSZP videójában, de Mészáros Lőrinc se közgazdász
2020. június. 20. 19:00

Ki fog itt pénzt költeni? Ki fog itt pénzt költeni?
Kinek kampó, kinek habzsolás: szállodák féltérden
2020. június. 21. 05:00

Pánikra semmi ok: a repülni még nem tudó George-ot sikeresen visszaköltöztették a fészkébe.
Tűzoltók mentettek meg egy szajkófiókát
2020. június. 21. 08:43