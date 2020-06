Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cda135fd-ca68-4036-a6e9-df3523ef1904","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A terv még az átalakítás része volt, de akkor nem jutott rá pénz, ezt most az MNB biztosítja.","shortLead":"A terv még az átalakítás része volt, de akkor nem jutott rá pénz, ezt most az MNB biztosítja.","id":"20200622_Atjaro_epul_a_Szell_Kalman_ternel_itt_a_latvanyterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cda135fd-ca68-4036-a6e9-df3523ef1904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920d999e-9f56-4af0-8f3d-691d2e75c615","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_Atjaro_epul_a_Szell_Kalman_ternel_itt_a_latvanyterv","timestamp":"2020. június. 22. 16:05","title":"Átjáró épül a Széll Kálmán térnél, itt a látványterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a30ef2-c173-42e9-89b5-79db086f2834","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járványveszély enyhülését követően június 22-től ismét személyesen olvassák le a mérőórákat a ELMŰ-ÉMÁSZ munkatársai – közölte az E.ON csoporthoz tartozó szolgáltató.\r

\r

\r

","shortLead":"A járványveszély enyhülését követően június 22-től ismét személyesen olvassák le a mérőórákat a ELMŰ-ÉMÁSZ munkatársai...","id":"20200622_ELMUEMASZ_meroora_eon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10a30ef2-c173-42e9-89b5-79db086f2834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72bd2aa6-8c0c-41da-a24f-ea3a11025a1e","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_ELMUEMASZ_meroora_eon","timestamp":"2020. június. 22. 11:17","title":"Hamarosan újra csenget az óraleolvasó, ám kerülik a karanténos lakásokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyar designer vázolja fel számunkra, hogy milyen lenne a BMW 5-ös széria legsportosabb modelljének Touring kivitele.","shortLead":"Magyar designer vázolja fel számunkra, hogy milyen lenne a BMW 5-ös széria legsportosabb modelljének Touring kivitele.","id":"20200622_625_loeros_csaladi_puttonyos_igy_mutatna_az_uj_kombi_bmw_m5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064f6a8a-b22f-4691-88e5-6616bb427358","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_625_loeros_csaladi_puttonyos_igy_mutatna_az_uj_kombi_bmw_m5","timestamp":"2020. június. 22. 13:21","title":"Így mutatna az új, 625 lóerős BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b45274-43fd-4079-ab13-e4f550f66230","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A paralimpikon pénteken szenvedett súlyos balesetet.","shortLead":"A paralimpikon pénteken szenvedett súlyos balesetet.","id":"20200621_Kuzdenek_az_orvosok_Alex_Zanardi_eleteert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19b45274-43fd-4079-ab13-e4f550f66230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad8182f-51d0-45ab-af87-022d0882d5f7","keywords":null,"link":"/sport/20200621_Kuzdenek_az_orvosok_Alex_Zanardi_eleteert","timestamp":"2020. június. 21. 21:44","title":"Küzdenek az orvosok Alex Zanardi életéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76086c6-82ad-4c98-b392-0ad35a27d492","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc lánya a Hunguest Hotelsről beszélt a Magyar Nemzetnek. Szerinte a járványhelyzet csak előrehozta a csoportos létszámleépítéseket a szállodaláncnál, a felújítás miatt egyébként is meglépték volna.","shortLead":"Mészáros Lőrinc lánya a Hunguest Hotelsről beszélt a Magyar Nemzetnek. Szerinte a járványhelyzet csak előrehozta...","id":"20200622_meszaros_beatrix_hunguest_hotels","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b76086c6-82ad-4c98-b392-0ad35a27d492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46678dce-c48b-4fa8-bc4e-ffff167807c0","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_meszaros_beatrix_hunguest_hotels","timestamp":"2020. június. 22. 11:06","title":"Mészáros Beatrix megmagyarázta, hogy a milliárdos támogatás ellenére miért rúgtak ki több száz embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7721bcc2-db1a-4a3c-8991-5c001ebb0749","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Johnson & Johnsonhoz tartozó márka mostantól sötétebb bőrszínhez is kínál majd ahhoz passzoló ragtapaszt.","shortLead":"A Johnson & Johnsonhoz tartozó márka mostantól sötétebb bőrszínhez is kínál majd ahhoz passzoló ragtapaszt.","id":"20200621_Barna_es_fekete_ragtapaszokkal_rukkolt_elo_a_BandAid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7721bcc2-db1a-4a3c-8991-5c001ebb0749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4727018f-87ea-430a-8763-703183e55797","keywords":null,"link":"/kkv/20200621_Barna_es_fekete_ragtapaszokkal_rukkolt_elo_a_BandAid","timestamp":"2020. június. 21. 16:32","title":"Barna és fekete ragtapaszokkal rukkolt elő a Band-Aid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf9a622-6c54-475e-a040-b2561f31a4c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mahart vonatpótló hajókat állított be a nagymarosi szakaszon. Negyven perces menetidővel érdemes számolni, de a buszt választók sem járnak jobban.","shortLead":"A Mahart vonatpótló hajókat állított be a nagymarosi szakaszon. Negyven perces menetidővel érdemes számolni, de a buszt...","id":"20200622_vonatpotlo_hajo_nagymaros_szob","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edf9a622-6c54-475e-a040-b2561f31a4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f60c91-0a07-4d9c-b72b-1cfcc99afc9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_vonatpotlo_hajo_nagymaros_szob","timestamp":"2020. június. 22. 10:18","title":"Összefogott a MÁV és a Mahart: itt vannak a vonatpótló hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a11d84c-7a13-43d8-b5a2-577199f0eeab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros 65 milliárdnyi forrást zárolt: utak, terek, épületek, villamossínek felújítása maradhat el.","shortLead":"A főváros 65 milliárdnyi forrást zárolt: utak, terek, épületek, villamossínek felújítása maradhat el.","id":"20200622_Veszelyben_a_Blaha_a_Szena_ter_es_a_Varoshaza_felujitasa_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a11d84c-7a13-43d8-b5a2-577199f0eeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241a9cad-dd8d-41fc-b7e8-548421ec559e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_Veszelyben_a_Blaha_a_Szena_ter_es_a_Varoshaza_felujitasa_is","timestamp":"2020. június. 22. 16:15","title":"Veszélyben a Blaha, a Széna tér és a Városháza felújítása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]