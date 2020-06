Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbca9d7c-bb72-4b38-a247-80d10ec3ff4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Balkán szomszédok kerültek feketelistára Szlovéniában, mert az onnan érkezők ismét bevitték a koronavírust az országba. ","shortLead":"Balkán szomszédok kerültek feketelistára Szlovéniában, mert az onnan érkezők ismét bevitték a koronavírust az országba. ","id":"20200618_szlovenia_koronavirus_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbca9d7c-bb72-4b38-a247-80d10ec3ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2794ef90-26c0-4010-b43a-51b45c12ca5e","keywords":null,"link":"/vilag/20200618_szlovenia_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. június. 18. 18:50","title":"Szlovénia ismét szigorítja a beutazási szabályait három országgal szemben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c8c1b0a-8308-4a7e-a753-cbc22cf8153a","c_author":"Dobszay János; Kelemen Zoltán","category":"360","description":"„Húsz éve az az ars poeticám, hogy annyira keményen kell játszani a víz felett, hogy az ellenfélnek eszébe se jusson a verekedésre koncentrálni. Erre tanítom a játékosaimat is” – magyarázta a fair play receptjét a sikerkapitány. A most tragikusan fiatalon elhunyt háromszoros olimpiai bajnokkal a HVG 2013 márciusában készített portréinterjút, ezt közöljük újra, változtatás nélkül.","shortLead":"„Húsz éve az az ars poeticám, hogy annyira keményen kell játszani a víz felett, hogy az ellenfélnek eszébe se jusson...","id":"201313_benedek_tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c8c1b0a-8308-4a7e-a753-cbc22cf8153a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be63729-f094-4df3-90cf-93771db6e86c","keywords":null,"link":"/360/201313_benedek_tibor","timestamp":"2020. június. 18. 09:15","title":"Benedek Tibor: Az ember egy dolgot tud csak igazán jól csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c4dda32-5dbe-447e-8052-7dd9d4426667","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Costes, a Bock bisztró vagy a Borkonyha is a kontinens élvonalában szerepel. ","shortLead":"A Costes, a Bock bisztró vagy a Borkonyha is a kontinens élvonalában szerepel. ","id":"20200618_Magyar_ettermek_is_bekerultek_Europa_legjobbjai_koze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c4dda32-5dbe-447e-8052-7dd9d4426667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a15d8db-57ad-497c-8303-c31241082662","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Magyar_ettermek_is_bekerultek_Europa_legjobbjai_koze","timestamp":"2020. június. 18. 15:05","title":"Magyar éttermek is bekerültek Európa legjobbjai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ae038d-1bee-4b72-9958-c9078c069f98","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványhelyzetre való tekintettel legalizálta a kormány a kisebb \"zenés, táncos rendezvényeket\".","shortLead":"A járványhelyzetre való tekintettel legalizálta a kormány a kisebb \"zenés, táncos rendezvényeket\".","id":"20200618_rendezvenyek_500_foig_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94ae038d-1bee-4b72-9958-c9078c069f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979359a9-0acf-4908-9851-82d3b982b638","keywords":null,"link":"/elet/20200618_rendezvenyek_500_foig_koronavirus","timestamp":"2020. június. 18. 09:55","title":"Újra lehet 500 fősnél kisebb bulikat tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36899312-88cc-4546-93b8-ed89ff49fddb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Utakat árasztott el a vihar.","shortLead":"Utakat árasztott el a vihar.","id":"20200617_Viz_alatt_utak_a_Dunakanyar_Domos_szob_nagymaros_fotok_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36899312-88cc-4546-93b8-ed89ff49fddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62f71c9-c7b6-4e75-ac78-2eadf809309b","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Viz_alatt_utak_a_Dunakanyar_Domos_szob_nagymaros_fotok_video","timestamp":"2020. június. 17. 19:29","title":"Víz alatt állnak az utak a Dunakanyarban – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f5a6e9-d761-4d64-8939-3c475a81d371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bostoni emlékmű száz éve áll a városban, de sokan gondolják úgy, hogy a következő generációnak nem ezt kellene látnia.","shortLead":"A bostoni emlékmű száz éve áll a városban, de sokan gondolják úgy, hogy a következő generációnak nem ezt kellene látnia.","id":"20200617_Abraham_Lincoln_szobra_a_kovetkezo_celpont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07f5a6e9-d761-4d64-8939-3c475a81d371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7b1712-9767-4655-a952-48fe17b6cc6c","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Abraham_Lincoln_szobra_a_kovetkezo_celpont","timestamp":"2020. június. 17. 09:17","title":"Abraham Lincoln szobra a következő célpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Erről is vitázik majd a jövő héten a fővárosi közgyűlés, de napirendre kerül az egyik főpolgármester-helyettes összeférhetetlenségi ügye is.","shortLead":"Erről is vitázik majd a jövő héten a fővárosi közgyűlés, de napirendre kerül az egyik főpolgármester-helyettes...","id":"20200618_Hiaba_tiltja_a_kormanyhivatal_Karacsonyek_ragaszkodnak_a_hajlektalanszallohoz_a_Varoshazan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4660cd-d3e3-4d41-bb3b-4eebfa055429","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_Hiaba_tiltja_a_kormanyhivatal_Karacsonyek_ragaszkodnak_a_hajlektalanszallohoz_a_Varoshazan","timestamp":"2020. június. 18. 17:20","title":"Hiába tiltja a kormányhivatal, Karácsonyék ragaszkodnak a hajléktalanszállóhoz a Városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kuncsaftok sem lelkesednek a távolságtartásért.","shortLead":"A kuncsaftok sem lelkesednek a távolságtartásért.","id":"20200618_Tiltakoznak_a_gorog_szexmunkasok_a_jarvany_utan_bevezetett_szabalyok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f94d15-4554-4986-8b09-b08f60cf9c68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Tiltakoznak_a_gorog_szexmunkasok_a_jarvany_utan_bevezetett_szabalyok_miatt","timestamp":"2020. június. 18. 16:45","title":"Tiltakoznak a görög szexmunkások a járvány után bevezetett szabályok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]