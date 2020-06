Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bojko Boriszov fedetlen szájjal ment meglátogatni egy kolostort. 53 ezer forintnak megfelelő levára bírságolták.","shortLead":"Bojko Boriszov fedetlen szájjal ment meglátogatni egy kolostort. 53 ezer forintnak megfelelő levára bírságolták.","id":"20200624_bojko_boriszov_szajmaszk_arcmaszk_bolgar_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f3b117-bbe2-4841-ad18-8dcb89ff5a20","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_bojko_boriszov_szajmaszk_arcmaszk_bolgar_miniszterelnok","timestamp":"2020. június. 24. 05:03","title":"Megbírságolták a bolgár miniszterelnököt, amiért nem viselt maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Inkább hosszabb távon lehet lakáspiaci és lakáshitelpiaci hatása az MNB keddi döntésének.","shortLead":"Inkább hosszabb távon lehet lakáspiaci és lakáshitelpiaci hatása az MNB keddi döntésének.","id":"20200624_lakasarak_havi_torleszto_kamatcsokkenes_mnb_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592b6158-423a-400e-a714-baf9ff9bc750","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200624_lakasarak_havi_torleszto_kamatcsokkenes_mnb_jegybank","timestamp":"2020. június. 24. 08:58","title":"Mi lesz a havi törlesztéssel és a lakásárakkal a kamatcsökkenés után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynál pesszimistább a hitelminősítő, de összességében pozitívan látja az ország helyzetét.","shortLead":"A kormánynál pesszimistább a hitelminősítő, de összességében pozitívan látja az ország helyzetét.","id":"20200622_Moodys_2020_elso_feleben_a_legkemenyebb_a_valsag_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027a0ff0-1016-4b66-9e2d-dfec1e80bb4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_Moodys_2020_elso_feleben_a_legkemenyebb_a_valsag_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 22. 14:37","title":"Moody's: 2020 első felében a legkeményebb a válság Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86831603-e219-42f5-bf6d-1e13fd269062","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos spanyol divatterepjáró nem lett erősebb, de így is 5 másodpercnél kevesebb idő alatt gyorsul százra. ","shortLead":"A sportos spanyol divatterepjáró nem lett erősebb, de így is 5 másodpercnél kevesebb idő alatt gyorsul százra. ","id":"20200623_felfrissitett_300_loero_cupra_ateca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86831603-e219-42f5-bf6d-1e13fd269062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13af0407-09a6-4558-aefb-cb500286a54a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200623_felfrissitett_300_loero_cupra_ateca","timestamp":"2020. június. 23. 11:21","title":"Leleplezték a felfrissített 300 lóerős Cupra Atecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562b7df4-c3e2-4103-bdb7-e9169d51461e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz képviselője szerint a józsefvárosi közétkeztetést végző cég megbukott egy élelmiszerbiztonsági ellenőrzésen és több ezer iskolás, óvodás és szociális ellátott étkeztetése és egészségbiztonsága veszélybe került. Az önkormányzat szerint olcsóbb és jobb lett a közétkeztetés a kerületben, a menzás cégnél pedig nem volt probléma az élelmiszerek fogyaszthatósági idejével.","shortLead":"A Fidesz képviselője szerint a józsefvárosi közétkeztetést végző cég megbukott egy élelmiszerbiztonsági ellenőrzésen és...","id":"20200623_menzabotrany_jozsefvaros_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=562b7df4-c3e2-4103-bdb7-e9169d51461e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406adccd-4313-4441-a468-f0af41aad736","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_menzabotrany_jozsefvaros_onkormanyzat","timestamp":"2020. június. 23. 19:27","title":"A Fidesz szerint menzabotrány van Józsefvárosban, az önkormányzat álpanaszosokról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiberbiztonsági szakemberek több jel alapján úgy gondolják, a hírhedt észak-koreai hackercsapat, a Lazarus hamarosan nagyszabású adathalászatba kezd. A bűnözők a járvány enyhítését célzó állami forrásokat akarják megcsapolni.","shortLead":"Kiberbiztonsági szakemberek több jel alapján úgy gondolják, a hírhedt észak-koreai hackercsapat, a Lazarus hamarosan...","id":"20200622_eszak_korea_hackerek_hackertamadas_adathalaszat_lazarus_koronavirus_gazdasagi_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744a498d-fad7-4882-83d8-7f9decfba599","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_eszak_korea_hackerek_hackertamadas_adathalaszat_lazarus_koronavirus_gazdasagi_valsag","timestamp":"2020. június. 22. 12:23","title":"Nagyszabású kibertámadásra készül Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44592c0-d82b-46a7-898f-eebf2fcf3d23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jurassic Park 27 évvel a bemutatója után vezeti ismét a mozis bevételi listákat az Egyesült Államokban.","shortLead":"A Jurassic Park 27 évvel a bemutatója után vezeti ismét a mozis bevételi listákat az Egyesült Államokban.","id":"20200623_A_dinoszauruszok_a_koronavirusjarvany_nagy_tuleloi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b44592c0-d82b-46a7-898f-eebf2fcf3d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd957ac-2153-4940-be6c-88b19e0489a7","keywords":null,"link":"/elet/20200623_A_dinoszauruszok_a_koronavirusjarvany_nagy_tuleloi","timestamp":"2020. június. 23. 11:15","title":"A dinoszauruszok a koronavírus-járvány nagy túlélői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-ok és MacBookok után az AirPods fülhallgatójára is kiterjeszti egyik hasznos, az akkumulátort védő funkcióját az Apple.","shortLead":"Az iPhone-ok és MacBookok után az AirPods fülhallgatójára is kiterjeszti egyik hasznos, az akkumulátort védő funkcióját...","id":"20200624_ios_14_apple_airpods_akkumulator_toltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd708ee-9a35-472f-a74d-14c00df8187b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_ios_14_apple_airpods_akkumulator_toltes","timestamp":"2020. június. 24. 09:33","title":"Az AirPodsokba is bekerül az Apple akkumulátorvédő funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]