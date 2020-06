Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3aed27a-9eba-46ea-94f4-1d3dadb09ee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az esőzések után kialakult árhullám a vízszintemelkedés mellett 911 köbméter szemetet is hozott Ukrajnából és Romániából.","shortLead":"Az esőzések után kialakult árhullám a vízszintemelkedés mellett 911 köbméter szemetet is hozott Ukrajnából és...","id":"20200624_tisza_szemet_ukrajna_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3aed27a-9eba-46ea-94f4-1d3dadb09ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b875d-43db-4eea-aff9-30b0792277c4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_tisza_szemet_ukrajna_romania","timestamp":"2020. június. 24. 17:04","title":"Árad a Tisza, több száz köbméter szemetet hoz magával ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc börtönőr arra panaszkodik, hogy szegregálták őket arról az emeletről, ahova Derek Chauvint elzárták. ","shortLead":"Nyolc börtönőr arra panaszkodik, hogy szegregálták őket arról az emeletről, ahova Derek Chauvint elzárták. ","id":"20200623_Szegregaltak_a_fekete_bortonoroket_amikor_George_Floyd_gyilkosat_bevittek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6283dcc4-7ea1-4a79-a564-a4e0fc2ace0e","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Szegregaltak_a_fekete_bortonoroket_amikor_George_Floyd_gyilkosat_bevittek","timestamp":"2020. június. 23. 11:37","title":"Eltávolították a fekete börtönőröket, amikor bevitték George Floyd gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arra még várni kell, hogy az éjszakai szórakozóhelyek is vendégeket fogadhassanak.","shortLead":"Arra még várni kell, hogy az éjszakai szórakozóhelyek is vendégeket fogadhassanak.","id":"20200623_Jovo_heten_kinyithatnak_az_ettermek_es_a_szallodak_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=804cd9cc-0986-4585-8532-1b6966170473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3cefa2-64b5-49e1-bb7e-fb323e79a587","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_Jovo_heten_kinyithatnak_az_ettermek_es_a_szallodak_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. június. 23. 19:11","title":"Jövő héten kinyithatnak az éttermek és a szállodák Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24641a3e-a7ad-45ee-80ae-7bb1f3de3d2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google legújabb fejlesztése a Shared Piano, amellyel valós időben zenélhetünk együtt a tőlünk távol lévő ismerőseinkkel – vagy épp ismeretlenekkel.","shortLead":"A Google legújabb fejlesztése a Shared Piano, amellyel valós időben zenélhetünk együtt a tőlünk távol lévő...","id":"20200624_google_chrome_music_lab_shared_piano_zongora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24641a3e-a7ad-45ee-80ae-7bb1f3de3d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7b89e9-184e-4b4f-a272-ec5055bb5a1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_google_chrome_music_lab_shared_piano_zongora","timestamp":"2020. június. 24. 10:03","title":"A Google újdonsága egy zongora, amit weboldalon nyomkodhat, távoli barátaival együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a37f67-228e-42b3-a3ec-de7f6dc200a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A londoni UCL alternatív megoldásokat dolgoz ki a hallgatók támogatására.\r

