Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csúcsidőben 13 darab közlekedik a 4-es metróvonalra vásárolt 15 Alstom-szerelvényből, így tovább már nem csökkenthető a követési időköz.","shortLead":"Csúcsidőben 13 darab közlekedik a 4-es metróvonalra vásárolt 15 Alstom-szerelvényből, így tovább már nem csökkenthető...","id":"20200102_4es_metro_alstom_metrokocsi_bkk_utasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a807ca-c8b0-40cc-83fd-13a58e17a098","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_4es_metro_alstom_metrokocsi_bkk_utasok","timestamp":"2020. január. 02. 12:31","title":"Új kocsikra volna szükség a 4-es metró vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jön az új James Bond, egy új Guy Ritchie-film, Tom Cruise mint szédületes pilótakiképző tiszt, és az eddigi legfontosabb me too-film Nicole Kidman, Margot Robbie és Charlize Theron főszereplésével. Ezeket a filmeket várjuk nagyon 2020 első felében. ","shortLead":"Jön az új James Bond, egy új Guy Ritchie-film, Tom Cruise mint szédületes pilótakiképző tiszt, és az eddigi...","id":"20200101_2020_filmajanlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7999e6b9-05ca-457c-a6f8-224e8d5fc5b2","keywords":null,"link":"/kultura/20200101_2020_filmajanlo","timestamp":"2020. január. 01. 14:00","title":"Ez a mocskos úriemberek éve lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég szerint a fővárossal kell egyeztetni a fedezetről, a főpolgármester szerint viszont előbb a szakszervezetekkel kell megállapodnia a BKV-nak. ","shortLead":"A cég szerint a fővárossal kell egyeztetni a fedezetről, a főpolgármester szerint viszont előbb a szakszervezetekkel...","id":"20200102_Tizenot_szazalekos_emelest_kernek_a_BKVdolgozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3abf86-141f-4b1b-90d6-eac26998d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6aba26-c726-4820-8679-72ff5f536e71","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Tizenot_szazalekos_emelest_kernek_a_BKVdolgozok","timestamp":"2020. január. 02. 20:49","title":"Tizenöt százalékos emelést kérnek a BKV-dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f67a3c3-3e99-496e-a908-059b777a53dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pótlóbuszok járnak a villamosok helyett az érintett szakaszon.","shortLead":"Pótlóbuszok járnak a villamosok helyett az érintett szakaszon.","id":"20200102_Baleset_tortent_az_Oktogonnal_nem_jar_a_46os_villamos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f67a3c3-3e99-496e-a908-059b777a53dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693de837-dbf8-4d18-9a1a-96875d86ef67","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Baleset_tortent_az_Oktogonnal_nem_jar_a_46os_villamos","timestamp":"2020. január. 02. 18:43","title":"Baleset történt az Oktogonnál, nem jár a 4-6-os villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A decemberre szóló bérletek január 7-ig érvényesek, de nem érdemes addig várni az újak beszerzésével.","shortLead":"A decemberre szóló bérletek január 7-ig érvényesek, de nem érdemes addig várni az újak beszerzésével.","id":"20200103_mav_vasut_berlet_vasarlas_utasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f92cea-2910-466a-af7f-0753883f0c46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_mav_vasut_berlet_vasarlas_utasok","timestamp":"2020. január. 03. 08:46","title":"A MÁV tanácsa: ne várjon a bérletvásárlással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első fél évben még többletet mértek, de aztán megnőttek a kiadások, így 0,1 százalékos volt a kormányzati szektor GDP-arányos hiánya az első három negyedévben.","shortLead":"Az első fél évben még többletet mértek, de aztán megnőttek a kiadások, így 0,1 százalékos volt a kormányzati szektor...","id":"20200103_kormanyzati_szektor_hiany_adok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ca6276-e27a-474c-8bd4-59fcafeff5f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_kormanyzati_szektor_hiany_adok","timestamp":"2020. január. 03. 10:02","title":"Hiába adóztunk sokat, eltűnt a kormányzati szektor többlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dacc197-cf6b-43af-980a-334fb96c991b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demonstrálókat engedély nélküli gyülekezés, illetve fegyverbirtoklás miatt vitték be a rendőrök az új év első napján egy erőszakba torkollott felvonulást követően.\r

","shortLead":"A demonstrálókat engedély nélküli gyülekezés, illetve fegyverbirtoklás miatt vitték be a rendőrök az új év első napján...","id":"20200102_tuntetes_hongkong_rendorseg_orizetbe_vetel_eroszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dacc197-cf6b-43af-980a-334fb96c991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b099e401-ccb8-432b-b8e9-de4ebd4083da","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_tuntetes_hongkong_rendorseg_orizetbe_vetel_eroszak","timestamp":"2020. január. 02. 06:10","title":"Tüntetők százait vették őrizetbe Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan festhet az olasz sportkocsi-gyártó első SUV modellje.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan festhet az olasz sportkocsi-gyártó első SUV modellje.","id":"20200102_jon_a_ferrari_elso_divatterepjaroja_suv_purosangue","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22524960-4eee-4a16-b21d-0f7bacb154c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4021c49-4526-4c0c-9fef-72b036bae5d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_jon_a_ferrari_elso_divatterepjaroja_suv_purosangue","timestamp":"2020. január. 02. 08:21","title":"Jön a Ferrari első divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]