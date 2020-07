Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan vizsgálják azokat az orosz katonákat, akik már kaptak az ország első koronavírus elleni vakcinájából. Egyelőre minden rendben.","shortLead":"Folyamatosan vizsgálják azokat az orosz katonákat, akik már kaptak az ország első koronavírus elleni vakcinájából...","id":"20200629_oroszorszag_katonak_vakcina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9497480-8f4a-4b71-87b5-a30a5a35dc57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_oroszorszag_katonak_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. június. 29. 13:33","title":"Eddig nincs baja a katonáknak, akiknek beadták az első orosz koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6689579-4aa0-4775-8a43-72d02dae63ee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialista politikus magánvádas ügyben érintett.\r

","shortLead":"A szocialista politikus magánvádas ügyben érintett.\r

","id":"20200629_bangone_borbely_ildiko_mentelmi_jog_felfuggesztes_maganvad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6689579-4aa0-4775-8a43-72d02dae63ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a637b5-0164-4824-a989-a0b852cbf562","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_bangone_borbely_ildiko_mentelmi_jog_felfuggesztes_maganvad","timestamp":"2020. június. 29. 20:55","title":"Nem függesztették fel Bangóné mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d434b34-bb5b-43f1-974b-1f2b9cfcc5aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letelt a három hét, így újra Azonnali kérdésekre válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben. Jakab Péter Jobbik elnök annyira elragadtatta magát, hogy Kövér László házelnök megvonta tőle a szót. ","shortLead":"Letelt a három hét, így újra Azonnali kérdésekre válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben. Jakab Péter...","id":"20200629_Orban_ismet_a_Parlamentben__elo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d434b34-bb5b-43f1-974b-1f2b9cfcc5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58281592-bf85-43f0-b8b8-86d4cc6dc910","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Orban_ismet_a_Parlamentben__elo","timestamp":"2020. június. 29. 13:38","title":"Jakab lehülyézte Orbánt a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72118a39-de97-4afd-ad03-0da6bfc5eb65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg Hollandiában csupán két madárfajra lehet vadászni és az uniós átlag is csak harminc, addig a francia törvények 64 – köztük veszélyeztetettek – vadászatát is engedélyezi.","shortLead":"Míg Hollandiában csupán két madárfajra lehet vadászni és az uniós átlag is csak harminc, addig a francia törvények 64 –...","id":"20200630_Franciaorszag_sorozatosan_nem_lep_az_illegalis_madarvadaszat_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72118a39-de97-4afd-ad03-0da6bfc5eb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756dfd0c-d7e3-4beb-98eb-04f23f81f2e9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_Franciaorszag_sorozatosan_nem_lep_az_illegalis_madarvadaszat_ellen","timestamp":"2020. június. 30. 13:55","title":"Hiába a tiltakozás, Franciaországban továbbra is lehet ragasztóval madarat fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd975d14-0b5c-48ab-9b69-692e126d253c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A produkció gyártásához projektcéget is alakítottak.","shortLead":"A produkció gyártásához projektcéget is alakítottak.","id":"20200629_deak_kristof_unoka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd975d14-0b5c-48ab-9b69-692e126d253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9bbbfb-939a-45e2-8309-3cdffe3554ef","keywords":null,"link":"/360/20200629_deak_kristof_unoka","timestamp":"2020. június. 29. 12:00","title":"Már válogatják a szereplőket az Oscar-díjas Deák Kristóf első mozifilmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi azokat, akik a Debrecen kiesése után a pályára mentek.","shortLead":"A rendőrség keresi azokat, akik a Debrecen kiesése után a pályára mentek.","id":"20200630_debrecen_foci_szurkolo_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab28ac9-e6c3-494d-815e-5e5e62cf9b51","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_debrecen_foci_szurkolo_nyomozas","timestamp":"2020. június. 30. 10:31","title":"Hét gyanúsítottat hallgattak ki a Debrecen–Paks-meccs utáni balhé miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855177a0-720a-4dd6-9e05-dc760dd045f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak rövid ideig kerültek nyilvánosságra a WhatsApp bétájában az animált matricák, megjelenésük nem lehet véletlen, azaz előbb-utóbb bekerülhetnek az üzenetküldőbe.","shortLead":"Bár csak rövid ideig kerültek nyilvánosságra a WhatsApp bétájában az animált matricák, megjelenésük nem lehet véletlen...","id":"20200629_whatsapp_animalt_matricak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=855177a0-720a-4dd6-9e05-dc760dd045f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd72400-f2d0-4233-8d2b-1b83534f5acb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_whatsapp_animalt_matricak","timestamp":"2020. június. 29. 21:03","title":"Animált matricákat villantott a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb41f53-7d51-41d8-a351-a569d858860c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Évek óta nem volt egy hónapban sem annyi viharkár, mint idén júniusban.","shortLead":"Évek óta nem volt egy hónapban sem annyi viharkár, mint idén júniusban.","id":"20200630_vihar_biztosito_viharkar_mabisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbb41f53-7d51-41d8-a351-a569d858860c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444dfd7b-7eff-481a-a57f-b23929ea7a38","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_vihar_biztosito_viharkar_mabisz","timestamp":"2020. június. 30. 10:16","title":"Ötmilliárd forint kárt okozhattak a júniusi viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]