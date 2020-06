Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár április végétől elérhetők a bértámogatások, és éltek is vele sokan, mégis harminckétezren veszítették el a munkájukat májusban. Így a járvány alatt már nyolcvanezren maradtak állás nélkül.","shortLead":"Bár április végétől elérhetők a bértámogatások, és éltek is vele sokan, mégis harminckétezren veszítették el...","id":"20200622_Kevesebben_veszitettek_el_az_allasukat_de_meg_mindig_tizezrek_kerultek_az_utcara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253e3f74-0fae-4c09-8f44-92616f0c1cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_Kevesebben_veszitettek_el_az_allasukat_de_meg_mindig_tizezrek_kerultek_az_utcara","timestamp":"2020. június. 22. 17:37","title":"Itt vannak a májusi adatok: újabb tízezrek kerültek az utcára a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce7f50f3-8219-4bc2-8e9a-535508d43e07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bérköltségek ötödét sem fedezte az összeg.","shortLead":"A bérköltségek ötödét sem fedezte az összeg.","id":"20200623_zalazone_tesztpalya_arbevetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce7f50f3-8219-4bc2-8e9a-535508d43e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8460c48-276c-4884-98a6-a03dc2d10621","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_zalazone_tesztpalya_arbevetel","timestamp":"2020. június. 23. 05:52","title":"Tavaly 109 millió forintot hozott az 52 milliárdból épült állami tesztpálya, a ZalaZone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820f6092-b3c6-4de0-bdb3-585766a3c55c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PhoneBuff nevű YouTube-csatorna videósa két Samsung Galaxy S20 Ultra segítségével mutatta meg, üzemidőben mekkora különbséget jelentenek a 60 és a 120 Hz-es frissítési rátával dolgozó telefonok. Az összehasonlítás azért érdekes, mert egyre több csúcstelefonba szerelnek gyorsabb képfrissítésű panelt.","shortLead":"A PhoneBuff nevű YouTube-csatorna videósa két Samsung Galaxy S20 Ultra segítségével mutatta meg, üzemidőben mekkora...","id":"20200624_phonebuff_video_samsung_galaxy_s20_ultra_60hz_120hz_kijelzo_akkumulator_uzemido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=820f6092-b3c6-4de0-bdb3-585766a3c55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4276d4db-6868-4a46-a924-afc211b5594a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_phonebuff_video_samsung_galaxy_s20_ultra_60hz_120hz_kijelzo_akkumulator_uzemido","timestamp":"2020. június. 24. 08:03","title":"Videón a különbség: így meríti a mobil akkumulátorát egy 60 Hz-es és egy 120 Hz-es kijelző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Indexnél még nem tudják, mi következik a vezérigazgató távozása után. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az Indexnél még nem tudják, mi következik a vezérigazgató távozása után. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200624_Radar360_Ujabb_gocpont_Nemetorszagban_veszelyes_olvadas_Sziberiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321b61e4-c4a3-4b47-ab67-185485582558","keywords":null,"link":"/360/20200624_Radar360_Ujabb_gocpont_Nemetorszagban_veszelyes_olvadas_Sziberiaban","timestamp":"2020. június. 24. 07:40","title":"Radar360: Vírusgócpont Németországban, veszélyes olvadás Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áremelkedés a héten és a jövő héten is folytatódik.","shortLead":"Az áremelkedés a héten és a jövő héten is folytatódik.","id":"20200624_benzin_gazolaj_uzemanyagarak_tankolas_brent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5cb69d-89ed-4ca6-a25d-dcd8d696cd8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_benzin_gazolaj_uzemanyagarak_tankolas_brent","timestamp":"2020. június. 24. 10:21","title":"Újabb áremelkedés jön pénteken a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5095edaa-533c-4b87-a4c3-a1d608209108","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A népszerű kompakt 48 V-os lágyhibrid rendszert és digitális műszeregységet kapott.","shortLead":"A népszerű kompakt 48 V-os lágyhibrid rendszert és digitális műszeregységet kapott.","id":"20200623_hibrid_lett_a_ford_focus_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5095edaa-533c-4b87-a4c3-a1d608209108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc728dc1-34b0-441b-99f7-7a7d3cb685ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200623_hibrid_lett_a_ford_focus_is","timestamp":"2020. június. 23. 09:21","title":"Hibrid lett a Ford Focus is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdccde4-f298-4455-85e7-b97015cc7e1c","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Csorbai Ferencet már megválasztása előtt arra kérte mindenki, lépjen vissza, és fair versenyben dőljön el, hogy ki legyen Mohács vezetője. A politikus eddig ellenállt, de most már ő is „tiszta képet” szeretne. Nem kapkodja el viszont a képviselő-testületi ülés összehívását, amelyen az önfeloszlatásról dönthetnének. ","shortLead":"Az MSZP-s Csorbai Ferencet már megválasztása előtt arra kérte mindenki, lépjen vissza, és fair versenyben dőljön el...","id":"20200623_mohacs_onkormanyzat_polgarmester_csorbai_ferenc_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cdccde4-f298-4455-85e7-b97015cc7e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132ab8cc-b309-4737-861f-90473e274964","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_mohacs_onkormanyzat_polgarmester_csorbai_ferenc_fidesz","timestamp":"2020. június. 23. 11:00","title":"Ellenfél nélkül lett Mohács polgármestere, most már ő is új választást szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f16f54f-b2bd-4a94-97a0-b05f085ea79e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Sheryl Sutton ifjú afroamerikai színésznő megbabonázta Pilinszky Jánost a hetvenes évek elején. A költő valóságos, illetve többnyire virtuális beszélgetéseikből írt esszéregényt, amely 1977 után most ismét megjelent.","shortLead":"Sheryl Sutton ifjú afroamerikai színésznő megbabonázta Pilinszky Jánost a hetvenes évek elején. A költő valóságos...","id":"202025__pilinszky_janos__sheryl_sutton__misztikus_modernitas__mazsas_sulyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f16f54f-b2bd-4a94-97a0-b05f085ea79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5e7e59-27c3-4fb3-993f-fe06a5fcaca7","keywords":null,"link":"/360/202025__pilinszky_janos__sheryl_sutton__misztikus_modernitas__mazsas_sulyok","timestamp":"2020. június. 23. 17:00","title":"„A valóságot csak a fikción keresztül lehet igazán megközelíteni” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]