[{"available":true,"c_guid":"39b5a35b-207f-4375-8621-57dd1ee6bdd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német márka legfontosabb szabadidő-autója a jövőben már zöld rendszámos autóként is szóba jöhet, legalábbis Magyarországon.","shortLead":"A német márka legfontosabb szabadidő-autója a jövőben már zöld rendszámos autóként is szóba jöhet, legalábbis...","id":"20200701_Ket_vegletkent_jott_az_uj_Volkswagen_Tiguan_zold_rendszamos_hibridkent_es_320_loeros_sport_SUVkent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39b5a35b-207f-4375-8621-57dd1ee6bdd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0e514c-c7fd-4986-8115-1b60873e6a65","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Ket_vegletkent_jott_az_uj_Volkswagen_Tiguan_zold_rendszamos_hibridkent_es_320_loeros_sport_SUVkent","timestamp":"2020. július. 01. 15:29","title":"Alaposan megújult az Volkswagen Tiguan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69dbefd8-9d96-4ff3-8b1f-a09dedca3c97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félezernél több dolgozó került tartós létbizonytalanságba, mert leállt a nagy múltú vásárosnaményi ruhagyár. A Népszava azt írja, hogy az angol tulajdonos nem fizet, de nem is bocsát el senkit.\r

","shortLead":"Félezernél több dolgozó került tartós létbizonytalanságba, mert leállt a nagy múltú vásárosnaményi ruhagyár. A Népszava...","id":"20200701_vasarosnameny_ruhagyar_fizetes_nelkuli_szabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69dbefd8-9d96-4ff3-8b1f-a09dedca3c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c69088b-256b-4a52-b3c6-20cbcc996843","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_vasarosnameny_ruhagyar_fizetes_nelkuli_szabadsag","timestamp":"2020. július. 01. 08:54","title":"Hónapok óta fizetés nélküli szabadságon vannak a vásárosnaményi ruhagyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba11bfa9-2375-4c1f-b184-e7285ff4a4a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még jobb lesz a felismerés: a Google tulajdonában lévő VirusTotal rendszerébe integrálják a Cynet, egy izraeli kiberbiztonsági cég tulajdonában lévő mesterségesintelligencia-alapú megoldást.","shortLead":"Még jobb lesz a felismerés: a Google tulajdonában lévő VirusTotal rendszerébe integrálják a Cynet, egy izraeli...","id":"20200701_virustotal_cynet_viruskereso_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba11bfa9-2375-4c1f-b184-e7285ff4a4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4847594-e664-4fbf-92fa-67bb27b858cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_virustotal_cynet_viruskereso_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. július. 01. 08:03","title":"Ezzel ingyen megnézheti, vírusos-e egy fájl vagy oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b33ca6-1c45-42d2-bffe-8ccc0032d180","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Egyre több platformon ütközik tiltásba az amerikai elnök és támogatói a gyűlöletkeltő tartalmak miatt.","shortLead":"Egyre több platformon ütközik tiltásba az amerikai elnök és támogatói a gyűlöletkeltő tartalmak miatt.","id":"20200630_Twitch_Donald_Trump_reddit_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31b33ca6-1c45-42d2-bffe-8ccc0032d180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1d548a-8e7f-4cbc-920a-0b7adf5e4cbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_Twitch_Donald_Trump_reddit_felfuggesztes","timestamp":"2020. június. 30. 05:44","title":"Felfüggesztette a Twitch Donald Trump csatornáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az adónem nagyban hozzájárult a feketegazdaság visszaszorulásához.","shortLead":"A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az adónem nagyban hozzájárult a feketegazdaság...","id":"20200701_Kata_vallalkozok_VOSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71db0509-bcb0-4b6e-8867-0fda1bb643bf","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Kata_vallalkozok_VOSZ","timestamp":"2020. július. 01. 16:26","title":"A VOSZ sem ért egyet a kata-szabályok változásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffba26f3-94d3-46e9-981b-9903db5d52dc","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A koronavírus járvány során megugrott a képernyő előtt töltött időnk, ezért jó, ha tudjuk, milyen lépéseket tehetünk szemünk egészségének megóvása érdekében. Lássuk, mire érdemes figyelni. ","shortLead":"A koronavírus járvány során megugrott a képernyő előtt töltött időnk, ezért jó, ha tudjuk, milyen lépéseket tehetünk...","id":"samsungbch_20200630_Tippek_tanacsok_tevezes_szem_qled_8k","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffba26f3-94d3-46e9-981b-9903db5d52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b06f80-4964-4c7d-bf0c-b4db8a3a6ef0","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200630_Tippek_tanacsok_tevezes_szem_qled_8k","timestamp":"2020. június. 30. 07:30","title":"Tippek és tanácsok: így tévézzünk, hogy a szemünk se szenvedjen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"fca4afff-c90d-42c3-a30f-902d6718bf24","c_author":"Marabu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20200701_Marabu_Feknyuz_Ha_lenne_itt_parkolohely_kiszallnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fca4afff-c90d-42c3-a30f-902d6718bf24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027a8f43-cc94-475b-873b-80af0227eb98","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Marabu_Feknyuz_Ha_lenne_itt_parkolohely_kiszallnek","timestamp":"2020. július. 01. 18:26","title":"Marabu Féknyúz: Ha lenne itt parkolóhely, kiszállnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899854d2-e680-422e-8666-a250ef625a1d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy 350 évvel ezelőtti járvány sokban hasonlított az idén látottakhoz - persze ugyanennyire sok mindenben különbözött is attól. ","shortLead":"Egy 350 évvel ezelőtti járvány sokban hasonlított az idén látottakhoz - persze ugyanennyire sok mindenben különbözött...","id":"202026_magazin__ismeros_pestis_vanessa_harding_isten_konyoruljon_rajtunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=899854d2-e680-422e-8666-a250ef625a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef83427b-dd7b-4cbf-a785-7f74e2ba3eef","keywords":null,"link":"/360/202026_magazin__ismeros_pestis_vanessa_harding_isten_konyoruljon_rajtunk","timestamp":"2020. június. 30. 10:00","title":"Isteni ítéletként élték meg a járványokat évszázadokkal ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]