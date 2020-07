Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Leesett egy teherautóról a rakomány egy része az M2-esen, az emiatt kiszálló sofőrt elgázolták.","shortLead":"Leesett egy teherautóról a rakomány egy része az M2-esen, az emiatt kiszálló sofőrt elgázolták.","id":"20200701_m2_autopalya_teherauto_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa7ed68-bc4e-4fb0-89a6-437119dba196","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_m2_autopalya_teherauto_sofor","timestamp":"2020. július. 01. 19:28","title":"Elgázoltak egy teherautósofőrt az M2-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokhattuk már, hogy a Samsung év elején érkező Galaxy S jelzésű mobiljai mindig a piacon elérhető legjobb lapkakészletet kapják. Jövőre ez másképp lehet.","shortLead":"Megszokhattuk már, hogy a Samsung év elején érkező Galaxy S jelzésű mobiljai mindig a piacon elérhető legjobb...","id":"20200703_samsung_galaxy_s21_processzora_qualcomm_snapdragon_865","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da20706a-51a9-441f-88dc-a0546c385e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a4ec5d-e8af-43e0-ba85-bd7e784861d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_samsung_galaxy_s21_processzora_qualcomm_snapdragon_865","timestamp":"2020. július. 03. 10:03","title":"Nem kapja meg a Samsung Galaxy S21 a legjobb processzort?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Július elsejétől Németország az EU elnöke, és ez elősegíti a német nyelv előretörését Brüsszelben - állapítja meg a Politico. A hatalom folyosóin mind gyakrabban hallatszik Goethe nyelve. Annál is inkább, mert az Európai Bizottság élén is német politikus áll.","shortLead":"Július elsejétől Németország az EU elnöke, és ez elősegíti a német nyelv előretörését Brüsszelben - állapítja meg...","id":"20200702_Brusszel_egyre_inkabb_nemetul_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b853813e-34dc-4961-bedf-84e5dcbb657f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200702_Brusszel_egyre_inkabb_nemetul_beszel","timestamp":"2020. július. 02. 17:45","title":"Brüsszel egyre inkább németül beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0464ea84-4c43-4cc9-977b-5ee9c8e39c86","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dániában egy kicsit komolyabban veszik a távolságtartást, mint nálunk.","shortLead":"Dániában egy kicsit komolyabban veszik a távolságtartást, mint nálunk.","id":"20200702_dan_kupa_donto_drukkerek_tavolsagtartas_rendorseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0464ea84-4c43-4cc9-977b-5ee9c8e39c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a22858-fc86-4d87-91ae-4a360aa4c565","keywords":null,"link":"/sport/20200702_dan_kupa_donto_drukkerek_tavolsagtartas_rendorseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 02. 16:21","title":"Leállították a dán kupadöntőt, mert túl közel ültek egymáshoz a drukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A valóság alaposan átrendezte a Forma–1-et, amely 70 éves fennállásának a legfurcsább szezonját kezdi meg ezen a hétvégén Ausztriában. Több mint száz nappal az utolsó utáni pillanatban lefújt szezonnyitó után Lewis Hamilton végre megkezdheti a menetelést a hetedik világbajnoki cím – és egy igazságosabb, egyenlőbb világ – felé. De ez a Forma–1 már nem olyan, mint régen volt.","shortLead":"A valóság alaposan átrendezte a Forma–1-et, amely 70 éves fennállásának a legfurcsább szezonját kezdi meg ezen...","id":"20200703_Kezdodik_a_legorultebb_szezon_a_Forma1ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f864ff1a-5b92-4de4-b204-55ee69572a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2497dcb-8171-4f57-8198-80ed3d64a4ae","keywords":null,"link":"/elet/20200703_Kezdodik_a_legorultebb_szezon_a_Forma1ben","timestamp":"2020. július. 03. 16:00","title":"Kezdődik a legőrültebb szezon a Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d1a342-eb80-4da5-81eb-d5cba21023a4","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A nép azt kapja, amit akar, vagy legalábbis azt hiszi. A tekintélyelvű politika messze nem lát, de azt kiszimatolta, hogy a nép most lélegeztetőgépet akart. Vélemény.","shortLead":"A nép azt kapja, amit akar, vagy legalábbis azt hiszi. A tekintélyelvű politika messze nem lát, de azt kiszimatolta...","id":"202027_folyamatos_jelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22d1a342-eb80-4da5-81eb-d5cba21023a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ce9efc-d26e-474c-9aab-48f9338d97a8","keywords":null,"link":"/360/202027_folyamatos_jelen","timestamp":"2020. július. 02. 13:00","title":"Tóta W.: Ma is a valaha volt legostobább korban élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ce87d8-386a-403f-805a-e926dd35a49b","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Százezernél is több ember ivóvízellátása került veszélybe egy talajszennyezés miatt. A probléma több évtizedes, de most pillanatokon belül lépni kellene az ügyben, Pályázat még nincs. Ha lesz, azon Mészáros Lőrinc nyerhet.","shortLead":"Százezernél is több ember ivóvízellátása került veszélybe egy talajszennyezés miatt. A probléma több évtizedes, de most...","id":"20200702_Megfurt_kut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ce87d8-386a-403f-805a-e926dd35a49b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43181224-1a68-4cec-aef3-c55475a4a04f","keywords":null,"link":"/360/20200702_Megfurt_kut","timestamp":"2020. július. 02. 07:00","title":"Eljött a 24. óra a Szentendre környéki ivóvízbázis megmentéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6d8fcd-687e-42a9-b137-0ef869f06f6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapestiek többsége szerint stresszesebb volt parkolóhelyet találni a járványidőszak alatt.","shortLead":"A budapestiek többsége szerint stresszesebb volt parkolóhelyet találni a járványidőszak alatt.","id":"20200703_Autosok_ingyenes_parkolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6d8fcd-687e-42a9-b137-0ef869f06f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7416e21-f32d-4494-9b4d-a14a031cdc8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200703_Autosok_ingyenes_parkolas","timestamp":"2020. július. 03. 16:20","title":"Nem változtattak a szokásaikon az autósok az ingyenes parkolás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]