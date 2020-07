Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak a Balaton és a Velencei-tó, hanem a Tisza-tó mellett is kétszámjegyű a kereslet növekedése.","shortLead":"Nemcsak a Balaton és a Velencei-tó, hanem a Tisza-tó mellett is kétszámjegyű a kereslet növekedése.","id":"20200707_toparti_nyaralok_ingatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2749327-953a-4de4-a94a-0b647dcc2d08","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_toparti_nyaralok_ingatlan","timestamp":"2020. július. 07. 08:17","title":"Óriásit nőtt a tóparti nyaralók iránti kereslet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi minisztere szerint egyelőre még nem tudni, hogy lesz-e a koronavírus-járványnak második hulláma.","shortLead":"Az Emmi minisztere szerint egyelőre még nem tudni, hogy lesz-e a koronavírus-járványnak második hulláma.","id":"20200706_Kasler_elismerte_hogy_a_szocialis_agazatban_nem_optimalisak_a_berek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd6e56f-ab18-44d5-85a4-7bc1e14096bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Kasler_elismerte_hogy_a_szocialis_agazatban_nem_optimalisak_a_berek","timestamp":"2020. július. 06. 10:40","title":"Kásler elismerte: a szociális ágazatban nem optimálisak a bérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41d65c9-ac12-456c-8d4f-f5c2383cb44f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sopronban, Szegeden vagy Szolnokon alig csökkent a bevásárlóközpontok látogatottsága a veszélyhelyzet alatt. Pécsen viszont inkább elkerülték a plázákat.","shortLead":"Sopronban, Szegeden vagy Szolnokon alig csökkent a bevásárlóközpontok látogatottsága a veszélyhelyzet alatt. Pécsen...","id":"20200706_Plaza_magyarok_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a41d65c9-ac12-456c-8d4f-f5c2383cb44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8702434-c6a6-4ed2-82cc-52496be1784d","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_Plaza_magyarok_jarvany","timestamp":"2020. július. 06. 09:16","title":"Vidéken úgy plázáztak a magyarok, mintha nem is lett volna koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a09770c-b3d8-4180-98a7-677143130043","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A halálozások csökkentése érdekében összehangolja tevékenységét három magyarországi egyetem.","shortLead":"A halálozások csökkentése érdekében összehangolja tevékenységét három magyarországi egyetem.","id":"20200706_videki_egyetemek_halalozas_szivinfarktus_szivhalal_hasnyalmirigygyulladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a09770c-b3d8-4180-98a7-677143130043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c27052-7602-447f-9ced-7ac0083e5f0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_videki_egyetemek_halalozas_szivinfarktus_szivhalal_hasnyalmirigygyulladas","timestamp":"2020. július. 06. 18:03","title":"Három vidéki egyetem szembeszáll a halállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar kormány pályáztatás nélkül választotta ki a légitársaságot.","shortLead":"A magyar kormány pályáztatás nélkül választotta ki a légitársaságot.","id":"20200706_WizzAir_hetmilliard_egeszsegugyi_eszkozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbba657-39ef-49f3-b9f4-6478d6e126cd","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_WizzAir_hetmilliard_egeszsegugyi_eszkozok","timestamp":"2020. július. 06. 08:38","title":"A Wizz Air több mint hétmilliárd forintért szállította az egészségügyi eszközöket Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkormányzatot csődbe vinné a megítélt összeg.","shortLead":"Az önkormányzatot csődbe vinné a megítélt összeg.","id":"20200707_A_kormany_kifizeti_a_gyongyospatai_romak_100_millio_forintos_karteriteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fea072f0-3227-4f94-b56e-2fa3bef43bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4ddeba-1ed3-445c-b7b9-739f2afedd77","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_A_kormany_kifizeti_a_gyongyospatai_romak_100_millio_forintos_karteriteset","timestamp":"2020. július. 07. 20:10","title":"A kormány kifizeti a gyöngyöspatai romák 100 millió forintos kártérítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f3ff2-30a0-4311-b530-c9a6dc77dfcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Roblox azt ígérte, visszatérít a pénzét annak a brit férfinek, akinek a lánya játékpénznek gondolta a Robloxon belüli vásárlásokat.","shortLead":"A Roblox azt ígérte, visszatérít a pénzét annak a brit férfinek, akinek a lánya játékpénznek gondolta a Robloxon belüli...","id":"20200706_roblox_jatek_mikrotranzakcio_alkalmazason_beluli_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f3ff2-30a0-4311-b530-c9a6dc77dfcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5a8b49-3af1-4573-8955-a205a309b149","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_roblox_jatek_mikrotranzakcio_alkalmazason_beluli_vasarlas","timestamp":"2020. július. 06. 10:33","title":"Ártatlan játéknak tűnt, 1,8 millió forintnyi pénzt költött egy 11 éves kislány a Robloxban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdccde4-f298-4455-85e7-b97015cc7e1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csorbai Ferenc lényegében azért lett városvezető, mert a korábbi polgármester nem sokkal a választások előtt meghalt.","shortLead":"Csorbai Ferenc lényegében azért lett városvezető, mert a korábbi polgármester nem sokkal a választások előtt meghalt.","id":"20200706_csorbai_ferenc_mohacs_idokozi_valasztas_kepviselo_testulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cdccde4-f298-4455-85e7-b97015cc7e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1254ce0-13a7-4216-81cd-2269fe5a7536","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_csorbai_ferenc_mohacs_idokozi_valasztas_kepviselo_testulet","timestamp":"2020. július. 06. 20:35","title":"Feloszlatta magát a mohácsi képviselő-testület, időközi választás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]