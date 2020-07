Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8ce4054-dbfa-4d0b-b7fb-80e4c39fa145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan technológiával rendelkezik az újabb Sinkanszen-modell, amely egy földrengés során, áramszünet alatt is biztosítja a szerelvény működését. A japán szupervonat maximális sebessége 360 kilométer/h.","shortLead":"Olyan technológiával rendelkezik az újabb Sinkanszen-modell, amely egy földrengés során, áramszünet alatt is biztosítja...","id":"20200707_japan_szupervonat_sinkanszen_n700s","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8ce4054-dbfa-4d0b-b7fb-80e4c39fa145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b485a6-c124-4ee2-a46a-f71240d99f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_japan_szupervonat_sinkanszen_n700s","timestamp":"2020. július. 07. 08:33","title":"Az új japán szupervonatot egy földrengés sem képes megállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e840b4db-4e83-41bc-b1c1-a9a30beb6f23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tony-díjra is jelölt sztár 41 éves volt.","shortLead":"A Tony-díjra is jelölt sztár 41 éves volt.","id":"20200706_Koronavirus_Nick_Cordero_Broadway","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e840b4db-4e83-41bc-b1c1-a9a30beb6f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8656cd0b-46e6-4d10-baf3-9873ed260b21","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Koronavirus_Nick_Cordero_Broadway","timestamp":"2020. július. 06. 11:34","title":"Koronavírusban meghalt Nick Cordero világhírű Broadway-színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb162bb9-090f-4394-94f6-1e861f2922ed","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vízforraló funkciót nem, egyéb érdekességet viszont bőven találtunk Ibolya néni egykori farmotoros Skodájában, mely a Fenyő-gyilkosságot feldolgozó dokumentumfilmben is szerepelt. Következik a véletlenül lefényezett alátét és a csehszlovák sílécösszefogó gumi története.","shortLead":"Vízforraló funkciót nem, egyéb érdekességet viszont bőven találtunk Ibolya néni egykori farmotoros Skodájában, mely...","id":"20200705_csehszlovak_idogep_eredeti_allapotu_40_eves_skoda_120L_1981_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb162bb9-090f-4394-94f6-1e861f2922ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558c23e5-e6c6-4ebe-8446-62db9e3d01eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200705_csehszlovak_idogep_eredeti_allapotu_40_eves_skoda_120L_1981_teszt_velemeny","timestamp":"2020. július. 05. 11:30","title":"Csehszlovák időgép: teszten egy eredeti állapotú, 39 éves Skoda 120L","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e0dda4-4eaa-40e2-80bf-b70429fdff75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kettő, fából készült WC-t lopott el egy nő egy pusztahencsei gyümölcsösből. ","shortLead":"Kettő, fából készült WC-t lopott el egy nő egy pusztahencsei gyümölcsösből. ","id":"20200705_budikat_lopott_el_egy_no_Pusztahencsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e0dda4-4eaa-40e2-80bf-b70429fdff75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d090b0-4e30-4f4a-afd3-d2a7ab860dea","keywords":null,"link":"/elet/20200705_budikat_lopott_el_egy_no_Pusztahencsen","timestamp":"2020. július. 05. 13:47","title":"Budikat lopott el egy nő Pusztahencsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476cf6d0-e3f7-48bc-b3d9-1e5b5929fd98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatóságok még időben észrevették, így nem esett baja annak a kongói férfinak, aki egy kisgép sugárhajtóművébe bújva akart Európába jutni.","shortLead":"A hatóságok még időben észrevették, így nem esett baja annak a kongói férfinak, aki egy kisgép sugárhajtóművébe bújva...","id":"20200706_hajtomu_potyautas_europa_kisrepulo_kisgep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=476cf6d0-e3f7-48bc-b3d9-1e5b5929fd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf1036b-1c14-4cd7-b274-eb22917e0daa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_hajtomu_potyautas_europa_kisrepulo_kisgep","timestamp":"2020. július. 06. 16:11","title":"A hajtóműbe mászva akart Európába jutni egy kongói férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Újra Ramos büntetőjével szerzett három pontot a listavezető spanyol csapat.","shortLead":"Újra Ramos büntetőjével szerzett három pontot a listavezető spanyol csapat.","id":"20200705_Kozelebb_a_bajnoki_cimhez_a_Real_Madrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9911e850-9395-46ce-bc74-0ce76e486db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5160cf-e845-4621-a737-9a0f9941fc51","keywords":null,"link":"/sport/20200705_Kozelebb_a_bajnoki_cimhez_a_Real_Madrid","timestamp":"2020. július. 05. 16:43","title":"Közelebb a bajnoki címhez a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee9775d-1203-463b-acce-485ca70c3831","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mindenkit figyelmeztettek Floridában, hogy kerülje a nem tengervizeket és a strandokat, mert agyevő amőba miatt lett beteg egy ember.","shortLead":"Mindenkit figyelmeztettek Floridában, hogy kerülje a nem tengervizeket és a strandokat, mert agyevő amőba miatt lett...","id":"20200706_agyevo_amoba_fertozes_floridaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee9775d-1203-463b-acce-485ca70c3831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187d7274-d83d-419d-9352-f94df31771a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_agyevo_amoba_fertozes_floridaba","timestamp":"2020. július. 06. 05:07","title":"Riadót fújtak a hatóságok: agyevő amőba fertőzött meg egy embert Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar turisták egy kis része már mert szállást foglalni májusra, a külföldiek viszont gyakorlatilag eltűntek.","shortLead":"A magyar turisták egy kis része már mert szállást foglalni májusra, a külföldiek viszont gyakorlatilag eltűntek.","id":"20200707_magyar_turizmusban_93_szazalek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2e5f0-04ad-41b2-9445-884e6984098a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c088469-b8f4-4e83-aedc-a60a127416a0","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_magyar_turizmusban_93_szazalek_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 09:00","title":"Katasztrófa a magyar turizmusban: 93 százalékos a visszaesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]