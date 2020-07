Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d346d5c9-25a3-4735-872c-3f9a61c8f76f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július 18-ig döntenek róla, hogy mi legyen a korábban őrizetbe vett személyekkel.","shortLead":"Július 18-ig döntenek róla, hogy mi legyen a korábban őrizetbe vett személyekkel.","id":"20200715_szechenyi_bank_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d346d5c9-25a3-4735-872c-3f9a61c8f76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7bcb83-c386-4ef8-ab71-6adc610efd33","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_szechenyi_bank_letartoztatas","timestamp":"2020. július. 15. 10:26","title":"Meghosszabbítanák a Széchenyi Bank egykori vezetőinek letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f4968-593f-4c0e-ad69-0182f52b4d3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének 63. évében kedd reggel elhunyt Gyekiczki András szociológus, jogász, a Mazsihisz Magyar Zsidóságért díjának kitüntetettje.","shortLead":"Életének 63. évében kedd reggel elhunyt Gyekiczki András szociológus, jogász, a Mazsihisz Magyar Zsidóságért díjának...","id":"20200714_Elhunyt_Gyekiczki_Andras_szociologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f4968-593f-4c0e-ad69-0182f52b4d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6418fc18-0ec7-4f5f-90a7-7ba9d18079e9","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_Elhunyt_Gyekiczki_Andras_szociologus","timestamp":"2020. július. 14. 17:38","title":"Elhunyt Gyekiczki András szociológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Maszkban és a távolságtartás szabályait betartva rendezik meg a koronavírus-járvány korlátozásainak feloldása utáni első divatbemutatót Milánóban.","shortLead":"Maszkban és a távolságtartás szabályait betartva rendezik meg a koronavírus-járvány korlátozásainak feloldása utáni...","id":"20200714_maszk_divatbemutato_milano","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c30c4ab-b0ce-4de6-98f5-567852aad508","keywords":null,"link":"/elet/20200714_maszk_divatbemutato_milano","timestamp":"2020. július. 14. 20:32","title":"Maszkban rendezik az első divatbemutatót Milánóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601deb64-2aa8-42fc-97d5-936480f84a7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmérés készült az I. kerületben a koronavírus-válság kezelésére bevezetett intézkedés népszerűségéről.","shortLead":"Felmérés készült az I. kerületben a koronavírus-válság kezelésére bevezetett intézkedés népszerűségéről.","id":"20200715_felmeres_alapjovedelem_fideszesek_is_tamogatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=601deb64-2aa8-42fc-97d5-936480f84a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d02f40-b1d2-4986-906e-9a5e781e663c","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_felmeres_alapjovedelem_fideszesek_is_tamogatjak","timestamp":"2020. július. 15. 16:23","title":"Még a fideszeseknek is tetszik a válságkezelő alapjövedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb33de49-f721-4771-be9a-78965dea490f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon lassú ütemben csökken Törökországban a napi fertőzöttek száma.","shortLead":"Nagyon lassú ütemben csökken Törökországban a napi fertőzöttek száma.","id":"20200714_torokorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb33de49-f721-4771-be9a-78965dea490f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9707f639-44e3-4d1e-9526-d78ba6a84463","keywords":null,"link":"/vilag/20200714_torokorszag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 14. 21:43","title":"Törökországban egy hónap után csökkent ismét ezer alá az új fertőzöttek napi száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e712e9-2d73-4577-8472-32f4f4d12f97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán bemutatta legújabb töltési technológiáját az Oppo, ami 125W-on képes teletölteni az akkumulátort.","shortLead":"Szerdán bemutatta legújabb töltési technológiáját az Oppo, ami 125W-on képes teletölteni az akkumulátort.","id":"20200715_21_perc_alatt_csurig_tolti_a_mobilt_az_Oppo_uj_gyorstoltoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93e712e9-2d73-4577-8472-32f4f4d12f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f0d736-3fef-4c3e-97d4-7e15613ecef9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_21_perc_alatt_csurig_tolti_a_mobilt_az_Oppo_uj_gyorstoltoje","timestamp":"2020. július. 15. 18:03","title":"21 perc alatt tölti fel a mobilt az Oppo 125W-os gyorstöltője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0289b6b-007b-460e-bd81-a1548f5e3f9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla németországi üzemeként épül a berlini Gigafactory, amelyről most először tett közzé képekt Elon Musk, természetesen a Twitteren. ","shortLead":"A Tesla németországi üzemeként épül a berlini Gigafactory, amelyről most először tett közzé képekt Elon Musk...","id":"20200715_Megmutatta_Elon_Musk_milyen_lesz_a_GigaBerlin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0289b6b-007b-460e-bd81-a1548f5e3f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a322fe-48c1-489c-b81e-52e578ff0154","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Megmutatta_Elon_Musk_milyen_lesz_a_GigaBerlin","timestamp":"2020. július. 15. 13:59","title":"Megmutatta Elon Musk, milyen lesz a GigaBerlin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd2df3f-fbc2-4063-ac8c-8043abf3365b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kivételes figyelem – és támogatáscunami – mögött nem nehéz meglátni a politikai motivációt. Erről is olvashat a csütörtökön megjelenő HVG hetilapban.","shortLead":"A kivételes figyelem – és támogatáscunami – mögött nem nehéz meglátni a politikai motivációt. Erről is olvashat...","id":"20200715_Onti_a_penzt_a_kormany_Debrecenbe_epul_a_bezzegvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dd2df3f-fbc2-4063-ac8c-8043abf3365b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb36473-ba65-4bd7-8764-6975aa2c2e7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Onti_a_penzt_a_kormany_Debrecenbe_epul_a_bezzegvaros","timestamp":"2020. július. 15. 14:13","title":"Önti a pénzt a kormány Debrecenbe, épül a bezzegváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]