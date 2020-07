Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e7e4bf4-7fcf-4f72-86d7-b2fd0d6ce1d0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eredeti terv az volt, hogy hamarosan az utolsó fázisba léphet a járvány miatti korlátozások lazítása, de most újra nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Az eredeti terv az volt, hogy hamarosan az utolsó fázisba léphet a járvány miatti korlátozások lazítása, de most újra...","id":"20200715_Belgium_korlatozasok_enyhites_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e7e4bf4-7fcf-4f72-86d7-b2fd0d6ce1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c8e835-a5d4-4968-a19a-61df4cc3001d","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_Belgium_korlatozasok_enyhites_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 17:10","title":"Belgiumban félbehagyják a járványügyi korlátozások enyhítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Napokig kínozta áldozatát, és húszmilliós váltságdíjat kért egy banda.","shortLead":"Napokig kínozta áldozatát, és húszmilliós váltságdíjat kért egy banda.","id":"20200715_Emberrablas_Budapest_valtsagdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f39226-2983-45f2-ae9d-a1ce7b6f5a28","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Emberrablas_Budapest_valtsagdij","timestamp":"2020. július. 15. 14:37","title":"Évtizedek óta nem volt ilyen brutális emberrablás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd2df3f-fbc2-4063-ac8c-8043abf3365b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kivételes figyelem – és támogatáscunami – mögött nem nehéz meglátni a politikai motivációt. Erről is olvashat a csütörtökön megjelenő HVG hetilapban.","shortLead":"A kivételes figyelem – és támogatáscunami – mögött nem nehéz meglátni a politikai motivációt. Erről is olvashat...","id":"20200715_Onti_a_penzt_a_kormany_Debrecenbe_epul_a_bezzegvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dd2df3f-fbc2-4063-ac8c-8043abf3365b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb36473-ba65-4bd7-8764-6975aa2c2e7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Onti_a_penzt_a_kormany_Debrecenbe_epul_a_bezzegvaros","timestamp":"2020. július. 15. 14:13","title":"Önti a pénzt a kormány Debrecenbe, épül a bezzegváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab775e0-9e31-44fa-a134-25af4e5f54f8","c_author":"Lehoczky Annamária","category":"gazdasag.zhvg","description":"Rügyfakadás, virágzás, termésérés, lombhullás: mind évszakosan ismétlődő események, amelyeket a klímaváltozás egyre inkább felborít és a természetes rend felborulása súlyos következményekkel jár. ","shortLead":"Rügyfakadás, virágzás, termésérés, lombhullás: mind évszakosan ismétlődő események, amelyeket a klímaváltozás egyre...","id":"20200715_eghajlatvaltozas_fenologia_novenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ab775e0-9e31-44fa-a134-25af4e5f54f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386f3f0d-8b72-4b39-9b08-1fcf2b95cd13","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_eghajlatvaltozas_fenologia_novenyek","timestamp":"2020. július. 15. 16:35","title":"Miért is baj az, ha már márciusban kinyílott a pitypang?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9906c8f0-e488-444b-b74b-49001bae97bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 3-as metróvonal felújítása újabb állomásához érkezett.\r

","shortLead":"A 3-as metróvonal felújítása újabb állomásához érkezett.\r

","id":"20200716_Westend_mozgolepcso_Nyugati_palyaudvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9906c8f0-e488-444b-b74b-49001bae97bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96d81b5-ddb3-4376-b330-788e618e4fbf","keywords":null,"link":"/elet/20200716_Westend_mozgolepcso_Nyugati_palyaudvar","timestamp":"2020. július. 16. 17:28","title":"Lezárják a Westend felé vezető mozgólépcsőket a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb élelmiszergyára lehet a Sparnak, Bicske és Üllő után Perbálon.","shortLead":"Újabb élelmiszergyára lehet a Sparnak, Bicske és Üllő után Perbálon.","id":"20200715_Spar_Zimbo_gyar_hus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264a02da-475d-4495-8e89-050c2f0c3efd","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_Spar_Zimbo_gyar_hus","timestamp":"2020. július. 15. 19:08","title":"Megveszi a Spar a magyarországi Zimbo-gyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zsűri „sok tetszetős sort, dallamrészt talált a szurkolók és profi zenészek alkotásaiban, összességében egyik pályamű sem felelt meg maradéktalanul az elképzeléseiknek”.\r

","shortLead":"A zsűri „sok tetszetős sort, dallamrészt talált a szurkolók és profi zenészek alkotásaiban, összességében egyik pályamű...","id":"20200717_mtk_indulo_palyazat_zsuri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c357051-f2a2-4b38-ad0d-36c2ff099938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ebaf9d-dd93-4ae2-8e60-c5b8bb4a49cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_mtk_indulo_palyazat_zsuri","timestamp":"2020. július. 17. 06:21","title":"Pályázaton keresték, nem lett meg az MTK új indulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853d5112-2e06-42ee-ae82-3accfb3650a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első szabadedzésen a 14 éve ezen a pályán debütált 35 éves lengyel terelgeti majd az egyik Alfa Romeót.","shortLead":"Az első szabadedzésen a 14 éve ezen a pályán debütált 35 éves lengyel terelgeti majd az egyik Alfa Romeót.","id":"20200716_a_hungaroringen_raikkonen_helyett_kubica_kezdi_meg_a_korozgetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=853d5112-2e06-42ee-ae82-3accfb3650a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff4eac0-59b2-4bcc-b754-836b5ffdea6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_a_hungaroringen_raikkonen_helyett_kubica_kezdi_meg_a_korozgetest","timestamp":"2020. július. 16. 07:59","title":"A Hungaroringen Räikkönen helyett Kubica kezdi meg a körözgetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]