Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fda35ed-52de-4551-b63d-ed4705661c53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 14. részéhez érkezett a rendőrség bekamerázott, civilnek látszó autóival készített videósorozata.","shortLead":"A 14. részéhez érkezett a rendőrség bekamerázott, civilnek látszó autóival készített videósorozata.","id":"20200723_14_reszehez_erkezett_a_rendorseg_videosorozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fda35ed-52de-4551-b63d-ed4705661c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b97e0d-8cba-4049-87d4-ee18059a1e3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_14_reszehez_erkezett_a_rendorseg_videosorozata","timestamp":"2020. július. 23. 08:19","title":"Tankönyvi szabálytalanságok vannak a rendőrség legújabb videójában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0544878-da06-4b8e-b965-88dcbe098703","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A madár a városrész egyik forgalmas útján jelent meg.","shortLead":"A madár a városrész egyik forgalmas útján jelent meg.","id":"20200722_emu_csepel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0544878-da06-4b8e-b965-88dcbe098703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b05d06a-811c-4e9f-8181-d3fb9afc4356","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_emu_csepel","timestamp":"2020. július. 22. 14:46","title":"Emu rohangált az úton Csepelen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9b2974-249f-4da3-95ad-2f96faa78e9c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több republikánus politikus is megszavazta az új törvényjavaslatot, noha Donald Trump korábban jelezte, nem támogatja a névváltoztatást.","shortLead":"Több republikánus politikus is megszavazta az új törvényjavaslatot, noha Donald Trump korábban jelezte, nem támogatja...","id":"20200724_Polgarhaborus_tabornok_katonai_tamaszpont_USA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b9b2974-249f-4da3-95ad-2f96faa78e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424ce21e-91d8-4161-8183-50f59f7f5cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Polgarhaborus_tabornok_katonai_tamaszpont_USA","timestamp":"2020. július. 24. 06:12","title":"Átneveznék a polgárháborús tábornokokról elnevezett katonai támaszpontokat az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17fba95-c324-4382-9a0d-575d47c9f635","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt ő maga vallotta be, de nagyon ráfázott. ","shortLead":"Ezt ő maga vallotta be, de nagyon ráfázott. ","id":"20200723_Negyszaz_peldanyt_vett_a_sajat_konyvebol_egy_iro_hogy_feljebb_keruljon_a_toplistan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d17fba95-c324-4382-9a0d-575d47c9f635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61d35dd-1308-42f0-9507-962b67f9f9ac","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_Negyszaz_peldanyt_vett_a_sajat_konyvebol_egy_iro_hogy_feljebb_keruljon_a_toplistan","timestamp":"2020. július. 23. 13:51","title":"Négyszáz példányt vett a saját könyvéből egy író, hogy feljebb kerüljön a toplistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fe4265-70c3-416a-b05a-ec2b224b9d2f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balaton nyugati részén tömegesen jelentek meg a kékalgák a vízfelszínen, a két héttel ezelőtti méréshez képest megduplázódott a számuk. Hetente kellene mérni a vízminőséget, de csak havonta teszik. ","shortLead":"A Balaton nyugati részén tömegesen jelentek meg a kékalgák a vízfelszínen, a két héttel ezelőtti méréshez képest...","id":"20200723_allergias_reakcio_hasmenes_balaton_kekalga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13fe4265-70c3-416a-b05a-ec2b224b9d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6112a19-5d88-4d8b-92d1-3fc23651edd0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200723_allergias_reakcio_hasmenes_balaton_kekalga","timestamp":"2020. július. 23. 15:40","title":"Allergiás reakciót, hasmenést okozhat a Balatonban elszaporodott kékalga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf47383-42f3-4503-9687-29ed91c92941","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos új funkcióval bővíti a Messengert a Facebook, amellyel még biztonságosabbá válik az üzenetküldő. A fejlesztések egyike az appon belüli arc és ujjlenyomat általi azonosítás, amely iPhone-on és iPaden már elérhető.","shortLead":"Számos új funkcióval bővíti a Messengert a Facebook, amellyel még biztonságosabbá válik az üzenetküldő. A fejlesztések...","id":"20200723_facebook_messenger_frissites_touch_face_id_arcazonositas_uzenetkuldo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bf47383-42f3-4503-9687-29ed91c92941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7fc7f0-1246-406a-9eb2-1342a65bcc68","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_facebook_messenger_frissites_touch_face_id_arcazonositas_uzenetkuldo","timestamp":"2020. július. 23. 11:03","title":"Bekerült egy kapcsoló a Messengerbe, amellyel lezárhatja az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f999cc44-99d5-4ddb-9319-39756b3bf191","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látványosan visszaesett az új autók iránti kereslet, de a helyzeten az euróárfolyam drasztikus emelkedése sem segít.","shortLead":"Látványosan visszaesett az új autók iránti kereslet, de a helyzeten az euróárfolyam drasztikus emelkedése sem segít.","id":"20200723_autoipar_uj_auto_vasarlasa_autokolcsonzes_autokereskedelem_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f999cc44-99d5-4ddb-9319-39756b3bf191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2ba3ad-80ba-4b23-978b-203db092eea6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_autoipar_uj_auto_vasarlasa_autokolcsonzes_autokereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. július. 23. 05:50","title":"Nagyobb bajban van az autóipar, mint azt az elemzők gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"76 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 4-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200723_Koronavirus_14_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03410fd3-195e-4b64-9724-863fd0435268","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Koronavirus_14_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama","timestamp":"2020. július. 23. 09:16","title":"Koronavírus: 14 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]