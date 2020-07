Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea34b72f-e80a-4216-933b-5489f0180307","c_author":"Ká Zoli","category":"elet","description":"Pénteken temették el Cserdiben a település elhunyt polgármesterét, Bogdán Lászlót. A hvg.hu és a hvg360.hu egy 2015-ös beszélgetés felidézésével tiszteleg a romák helyzetének megváltoztatásáért, közvetlen közössége felemelkedéséért dolgozó, küzdő aktivista-polgármester emléke előtt.","shortLead":"Pénteken temették el Cserdiben a település elhunyt polgármesterét, Bogdán Lászlót. A hvg.hu és a hvg360.hu egy 2015-ös...","id":"20200724_Nagyon_nagy_baj_van__Bogdan_Laszlo_emlekere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea34b72f-e80a-4216-933b-5489f0180307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47072228-daaa-448f-8fa7-70bc62531a42","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Nagyon_nagy_baj_van__Bogdan_Laszlo_emlekere","timestamp":"2020. július. 24. 10:59","title":"„Nagyon nagy baj van” – Bogdán László emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea34b72f-e80a-4216-933b-5489f0180307","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pénteken temették el Cserdiben a település elhunyt polgármesterét, Bogdán Lászlót. A hvg.hu és a hvg360.hu egy 2015-ös beszélgetés felidézésével tiszteleg a romák helyzetének megváltoztatásáért, közvetlen közössége felemelkedéséért dolgozó, küzdő aktivista-polgármester emléke előtt.","shortLead":"Pénteken temették el Cserdiben a település elhunyt polgármesterét, Bogdán Lászlót. A hvg.hu és a hvg360.hu egy 2015-ös...","id":"20200724_Nagyon_nagy_baj_van__Bogdan_Laszlo_emlekere_hosszabb_valtozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea34b72f-e80a-4216-933b-5489f0180307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e00f91b-b12b-4d37-904e-346da954490f","keywords":null,"link":"/360/20200724_Nagyon_nagy_baj_van__Bogdan_Laszlo_emlekere_hosszabb_valtozat","timestamp":"2020. július. 24. 11:00","title":"„Nagyon nagy baj van” - Bogdán László emlékére, hosszabb változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f10e6b1-5537-4176-a80d-74caf3cd8d9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken - az általunk ismert formában - megszűnt az Index, miután a lap munkatársai szinte kivétel nélkül felmondtak, miután szerdán az igazgatóság elnöke, Bodolai László kirúgta a lap főszerkesztőjét, Dull Szabolcsot. Bodolait meglepte, hogy ennyien és ilyen hirtelen távoztak. ","shortLead":"Pénteken - az általunk ismert formában - megszűnt az Index, miután a lap munkatársai szinte kivétel nélkül felmondtak...","id":"20200724_Tomegesen_allnak_fel_az_Index_ujsagiroi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f10e6b1-5537-4176-a80d-74caf3cd8d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ffd83c-79c6-4eed-9626-e3585c5b4df4","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Tomegesen_allnak_fel_az_Index_ujsagiroi","timestamp":"2020. július. 24. 12:31","title":"Szinte a teljes Index felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8dce9a-dd2b-4d98-b11f-539df569b972","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200723_Marabu_Feknyuz_Ez_az_unio_is_hogy_megvaltozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d8dce9a-dd2b-4d98-b11f-539df569b972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5d6bfb-ddff-41dd-9c26-be583a59672f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_Marabu_Feknyuz_Ez_az_unio_is_hogy_megvaltozott","timestamp":"2020. július. 23. 17:54","title":"Marabu Féknyúz: Ez az unió is hogy megváltozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f4c921-b9ec-4b9e-8bac-c21fb812b558","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Évek óta nem dúltak a múlt hetihez hasonló hevességű harcok Azerbajdzsán és Örményország között. A fegyverek továbbra is dörögnek, s úgy tűnik, mindkét országban vannak olyanok, akiknek érdekükben állna egy újabb karabahi háború kirobbantása.","shortLead":"Évek óta nem dúltak a múlt hetihez hasonló hevességű harcok Azerbajdzsán és Örményország között. A fegyverek továbbra...","id":"202030__karabahi_konfliktus__tereles_hadmuvelet__anep_szava__felizzott_parazs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67f4c921-b9ec-4b9e-8bac-c21fb812b558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeaf94f-5840-4c50-bcd5-a43d2d9f4e4c","keywords":null,"link":"/360/202030__karabahi_konfliktus__tereles_hadmuvelet__anep_szava__felizzott_parazs","timestamp":"2020. július. 24. 16:30","title":"Az azeriek és az örmények újra lövik egymást Karabah miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meghívták a magyar rendező második nagyjátékfilmjét a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Giornate degli Autori versenyprogramjába.","shortLead":"Meghívták a magyar rendező második nagyjátékfilmjét a 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Giornate degli Autori...","id":"20200724_Velenceben_mutatjak_be_Horvat_Lili_egy_szerelmes_norol_szolo_filmjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effdeee9-5d9a-4d16-8441-14d02a6beabe","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Velenceben_mutatjak_be_Horvat_Lili_egy_szerelmes_norol_szolo_filmjet","timestamp":"2020. július. 24. 10:04","title":"Velencében mutatják be Horvát Lili egy szerelmes nő pszichéjéről szóló filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a099394-c3ca-468e-a06a-779b2edc3e60","c_author":"Hamvay Péter, Németh Róbert, Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Miközben a labdarúgó NB1 őszi menetrendjét már meghirdették, a hazai előadóművészek, zenészek és színészek még mindig nem tudhatják, hogy mi lesz velük a jövő hónap végén. Amennyiben a járványveszély miatt augusztus 15-e után sem indulhatnak újra a nagyobb rendezvények és előadások, nemcsak a turizmusnak, hanem a kultúrának is \"kampó\" lesz idén.","shortLead":"Miközben a labdarúgó NB1 őszi menetrendjét már meghirdették, a hazai előadóművészek, zenészek és színészek még mindig...","id":"202030__vesztegzar_akulturaban__elszegenyedo_alkotok__lepkeszellentesnyi_penz__muveszetek_hullamvolgye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a099394-c3ca-468e-a06a-779b2edc3e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cace527-d710-4d44-a770-60aae285a174","keywords":null,"link":"/360/202030__vesztegzar_akulturaban__elszegenyedo_alkotok__lepkeszellentesnyi_penz__muveszetek_hullamvolgye","timestamp":"2020. július. 24. 07:00","title":"Az Orbán-kormány kultúrája: a focit megmentették, a művészeket feláldozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed81447-049a-4b3a-a949-80270d90a6ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elköszönt a követőktől az Index zenei blogjának elindítója.","shortLead":"Elköszönt a követőktől az Index zenei blogjának elindítója.","id":"20200724_Bucsuzik_a_Stenk_is__ebben_a_formajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed81447-049a-4b3a-a949-80270d90a6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929501ea-44b8-4fad-9e90-c7ff719ed5e6","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Bucsuzik_a_Stenk_is__ebben_a_formajaban","timestamp":"2020. július. 24. 13:47","title":"Búcsúzik a Stenk is – ebben a formájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]