Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac05f032-19f1-47fe-b7df-175ef78ecc34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyeztetés nem volt, a kutatóintézetek nem tudják, mi kell ahhoz, hogy fizethessék a béreket és a rezsit.","shortLead":"Egyeztetés nem volt, a kutatóintézetek nem tudják, mi kell ahhoz, hogy fizethessék a béreket és a rezsit.","id":"20200725_Tobb_penz_lesz_kutatasra_de_bizonytalan_a_finanszirozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac05f032-19f1-47fe-b7df-175ef78ecc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa74ff89-b6b6-47e7-b7fc-9c6332082d92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Tobb_penz_lesz_kutatasra_de_bizonytalan_a_finanszirozas","timestamp":"2020. július. 25. 10:41","title":"Több pénz lesz kutatásra, de bizonytalan a finanszírozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"68 ezer diák került a felsőoktatásba, megforgatják a belváros közlekedését, űrfegyvert tesztelhettek az oroszok. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"68 ezer diák került a felsőoktatásba, megforgatják a belváros közlekedését, űrfegyvert tesztelhettek az oroszok...","id":"20200724_Radar360_Szijjartot_az_Indexrol_kerdeztek_ujabb_ujsagirok_mondhatnak_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b7c90-287a-4874-bb70-5e98b0b550e4","keywords":null,"link":"/360/20200724_Radar360_Szijjartot_az_Indexrol_kerdeztek_ujabb_ujsagirok_mondhatnak_fel","timestamp":"2020. július. 24. 08:00","title":"Radar360: Szijjártót az Indexről kérdezték, közben újabb újságírók mondhatnak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniaknak nagyon rosszul esik, hogy valakik a nevével és arcával visszaélve próbálják csőbe húzni az internetezőket.","shortLead":"Steve Wozniaknak nagyon rosszul esik, hogy valakik a nevével és arcával visszaélve próbálják csőbe húzni...","id":"20200724_apple_tarsalapito_steve_wozniak_google_youtube_bitcoinos_csalas_twitter_hackertamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2409cf-8ce7-46dc-8052-f1ddb4ddf78d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_apple_tarsalapito_steve_wozniak_google_youtube_bitcoinos_csalas_twitter_hackertamadas","timestamp":"2020. július. 24. 16:03","title":"Az Apple társalapítója beperelte a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A boltok nem szabhatnak meg minimum limitet.","shortLead":"A boltok nem szabhatnak meg minimum limitet.","id":"20200725_Januartol_1_forintot_is_kifizethetunk_bankkartyaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=746a77bf-ba48-4464-9bcd-4778bdcb6d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e10966c-6311-4eab-a404-bbb8fe13b05f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Januartol_1_forintot_is_kifizethetunk_bankkartyaval","timestamp":"2020. július. 25. 09:04","title":"Januártól 1 forintot is kifizethetünk bankkártyával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6648a8cb-cc61-4771-9b3d-5871724aaa57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dulakodás és verekedés tört ki San Juan repülőterén, miután egy felszállni készülő gépről leszállítottak két utast, majd a nézeteltérés folytatódott a váróban.","shortLead":"Dulakodás és verekedés tört ki San Juan repülőterén, miután egy felszállni készülő gépről leszállítottak két utast...","id":"20200725_Vita_a_repulogepen_verekedes_a_terminalban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6648a8cb-cc61-4771-9b3d-5871724aaa57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f3f74d-28da-4cad-8699-20777028ccce","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Vita_a_repulogepen_verekedes_a_terminalban","timestamp":"2020. július. 25. 19:21","title":"Egymásnak estek az utasok a San Juan reptéren ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c804edf3-2c11-436b-9b85-4025358efaa7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilvánosságra hozták a 0-ról 50-re 4 másodperc alatt gyorsuló környezettudatos apróság árát.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a 0-ról 50-re 4 másodperc alatt gyorsuló környezettudatos apróság árát.","id":"20200724_bearaztak_a_tisztan_elektromos_uj_renault_twingot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c804edf3-2c11-436b-9b85-4025358efaa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b4c7e0-1b7b-40c3-901c-644a1b3a5b01","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_bearaztak_a_tisztan_elektromos_uj_renault_twingot","timestamp":"2020. július. 24. 11:21","title":"Beárazták a tisztán elektromos új Renault Twingót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863a1ee6-96bb-4f6e-9451-8e0c0c625d17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Balatonszárszó volt Csukás István második otthona. ","shortLead":"Balatonszárszó volt Csukás István második otthona. ","id":"20200725_Csukas_Istvan_szobrot_avattak_Balatonszarszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=863a1ee6-96bb-4f6e-9451-8e0c0c625d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6203513-fd61-41e9-93f9-1cca30ef9d52","keywords":null,"link":"/kultura/20200725_Csukas_Istvan_szobrot_avattak_Balatonszarszon","timestamp":"2020. július. 25. 19:58","title":"Szobrot kapott Csukás István Balatonszárszón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7405cb-82d5-4fa7-bde1-f5550c4dce49","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Eddig minden posztján unalmasan és hatékonyan teljesített Jean Castex, akitől a kormányfői pozícióban is ezt várja Emmanuel Macron francia elnök. Na meg azt, hogy mindeközben ne homályosítsa el őt.","shortLead":"Eddig minden posztján unalmasan és hatékonyan teljesített Jean Castex, akitől a kormányfői pozícióban is ezt várja...","id":"202030_jean_castex_asvajci_bicska_francia_kormanyfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a7405cb-82d5-4fa7-bde1-f5550c4dce49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2504cbba-fbf9-46c4-b552-a3e3bd6ffca4","keywords":null,"link":"/360/202030_jean_castex_asvajci_bicska_francia_kormanyfo","timestamp":"2020. július. 25. 16:15","title":"A francia kormányfő, aki olyan, mint egy svájci bicska ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]