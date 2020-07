Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábbi álhír szerint az arcmaszk viselése miatt kevesebb oxigénhez jut a szervezet. Ezt az állítást cáfolta meg most egy brit orvos.","shortLead":"Egy korábbi álhír szerint az arcmaszk viselése miatt kevesebb oxigénhez jut a szervezet. Ezt az állítást cáfolta meg...","id":"20200728_orvos_maszk_sebeszi_maszk_oxigenszint_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1376cb57-c929-4e6a-9ae1-9eb8da2b14f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_orvos_maszk_sebeszi_maszk_oxigenszint_koronavirus","timestamp":"2020. július. 28. 13:03","title":"35 kilométert futott maszkban egy orvos, hogy megcáfolja az álhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e035db-155c-4471-999d-9d4e1106c79e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolodko Mihály szobrászművész Fiumében alkotta meg a Piszkos Fred, a kapitány legendás jelenetét.","shortLead":"Kolodko Mihály szobrászművész Fiumében alkotta meg a Piszkos Fred, a kapitány legendás jelenetét.","id":"20200728_Horvatorszag_Fiume_Rejto_Jeno_kes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7e035db-155c-4471-999d-9d4e1106c79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adcbd06-ff9b-4d49-8277-5a4e1f328fc0","keywords":null,"link":"/elet/20200728_Horvatorszag_Fiume_Rejto_Jeno_kes","timestamp":"2020. július. 28. 14:49","title":"Horvátországban szúrták hátba Rejtő Jenő matrózát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc4dd71-2b98-4c4c-b616-af3837ed688d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszsofőr Facebook-videóban mutatta be, hogy kell balesetveszélyesen vezetni.","shortLead":"A buszsofőr Facebook-videóban mutatta be, hogy kell balesetveszélyesen vezetni.","id":"20200726_Vezetes_kozben_videozta_a_Volanbusz_soforje_ahogy_athajt_az_uton_levo_vizatfolyasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fc4dd71-2b98-4c4c-b616-af3837ed688d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74cf2a2-af05-4da3-a522-30c9b0122455","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Vezetes_kozben_videozta_a_Volanbusz_soforje_ahogy_athajt_az_uton_levo_vizatfolyasokon","timestamp":"2020. július. 26. 20:10","title":"Vezetés közben videózta a Volánbusz sofőrje, ahogy áthajt a vízátfolyásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b024028-7dec-481b-bc0a-362c090e57a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyobb költséget jelentettek a kormánynak az úgynevezett passzív kiadások.","shortLead":"Nagyobb költséget jelentettek a kormánynak az úgynevezett passzív kiadások.","id":"20200727_munkanelkuli_tamogatas_eloiranyzat_allaskeresok_koltsegvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b024028-7dec-481b-bc0a-362c090e57a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8db5968-f6d0-45c7-a481-55238dfd2a3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200727_munkanelkuli_tamogatas_eloiranyzat_allaskeresok_koltsegvetes","timestamp":"2020. július. 27. 08:02","title":"Egy hónapra elegendő munkanélküli támogatás maradt az állam zsebében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8ce211-2d76-4acf-8540-0b4709021e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte az Index megy tovább, működni fog, de azt nem tudta megmondani, a lap milyen lesz.","shortLead":"Szerinte az Index megy tovább, működni fog, de azt nem tudta megmondani, a lap milyen lesz.","id":"20200727_Bodolai_az_Indexugyrol_Nem_biztos_hogy_mindenki_komolyan_gondolta_a_felmondasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c8ce211-2d76-4acf-8540-0b4709021e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ed3375-2288-4351-a4e9-5cbf45584d19","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Bodolai_az_Indexugyrol_Nem_biztos_hogy_mindenki_komolyan_gondolta_a_felmondasat","timestamp":"2020. július. 27. 20:33","title":"Bodolai az Index-ügyről: Nem biztos, hogy mindenki komolyan gondolta a felmondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e59005-382d-4200-b029-2baf5a109d0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legfőképp a Qualcomm gyárt lapkákat az ARM-alapú Windows 10-es számítógépekbe, azonban a Samsung személyében vetélytársat kaphat, a dél-koreai gyártó is beszállna ebbe az üzletbe.","shortLead":"Legfőképp a Qualcomm gyárt lapkákat az ARM-alapú Windows 10-es számítógépekbe, azonban a Samsung személyében...","id":"20200728_samsung_exynos_lapka_arm_alapu_pc_windows_10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78e59005-382d-4200-b029-2baf5a109d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151c3c66-d1c4-4da2-9301-2114d3e08856","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_samsung_exynos_lapka_arm_alapu_pc_windows_10","timestamp":"2020. július. 28. 14:03","title":"Samsung processzor kerülhet Windows 10-es számítógépekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711db67d-6dd3-4651-8cd4-8de4dbffcf15","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Az a gyűlöletverseny, ami Kaleta Gábor körül kialakult, árt az ügynek. Már ha a gyerekek védelme az ügy, és nem a politikai haszonszerzés. Indokolt indulatok is árthatnak. Vélemény.","shortLead":"Az a gyűlöletverseny, ami Kaleta Gábor körül kialakult, árt az ügynek. Már ha a gyerekek védelme az ügy, és nem...","id":"202030_matyas_kiraly_apedofil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=711db67d-6dd3-4651-8cd4-8de4dbffcf15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5866c2-9463-40f5-a5b8-b0c45e35bda0","keywords":null,"link":"/360/202030_matyas_kiraly_apedofil","timestamp":"2020. július. 28. 17:00","title":"Révész Sándor: Mit tett volna Kocsis Máté a pedofil Mátyás királlyal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7119722-9748-43c5-b21e-d9c374d91776","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Mégis bemutatják a Tenetet – külföldön előbb, mint az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Mégis bemutatják a Tenetet – külföldön előbb, mint az Egyesült Államokban. ","id":"20200728_Megis_bemutatjak_a_Tenetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7119722-9748-43c5-b21e-d9c374d91776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1a3c95-c9c2-4d3d-9ac9-ee1dd56eb952","keywords":null,"link":"/kultura/20200728_Megis_bemutatjak_a_Tenetet","timestamp":"2020. július. 28. 10:53","title":"Végre láthatjuk, mit csinált Robert Pattinsonnal Christopher Nolan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]