[{"available":true,"c_guid":"01af6feb-96bb-4114-9cbd-99604760e3e7","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Lóth Balázs kétségtelenül nagy hittel és szívvel, mindenféle cinizmus nélkül, de aggasztóan kevés forgatókönyvírói és rendezői tehetséggel elkészített heist-film paródiájának(?) kellene még a Tenet előtt rávenni a magyarokat, hogy nagy számban visszatérjenek a multiplexekbe. Nehéz megtippelni, sikerül-e neki, mindenesetre, ha a minőségen múlna, üresek maradnának a széksorok. Kritika.","shortLead":"Lóth Balázs kétségtelenül nagy hittel és szívvel, mindenféle cinizmus nélkül, de aggasztóan kevés forgatókönyvírói és...","id":"20200730_A_Pesti_balheval_az_a_legkisebb_baj_hogy_nem_lehet_belole_a_magyar_Oceans_Eleven","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01af6feb-96bb-4114-9cbd-99604760e3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a3e0ed-db86-4746-84b7-ea12709221f6","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_A_Pesti_balheval_az_a_legkisebb_baj_hogy_nem_lehet_belole_a_magyar_Oceans_Eleven","timestamp":"2020. július. 30. 20:00","title":"A Pesti balhéval az a legkisebb baj, hogy nem lehet belőle a magyar Ocean’s Eleven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8c18-79ac-431b-8e27-cc3e328c10b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index volt főszerkesztője a Válasz Online-nak nyilatkozva arról beszélt, szerinte fontos kérdés, hogy Bodolai László 2018-ban miért adta el az Indamediának azt a céget, amely a független működés záloga volt. Dudás Gergely szerint egy normális országban tömeges felmondáshoz vezet, ha a tartalmat alapvetően érintő átalakítási tervekkel szemben fellépő szerkesztőség vezetőjét kirúgják.","shortLead":"Az Index volt főszerkesztője a Válasz Online-nak nyilatkozva arról beszélt, szerinte fontos kérdés, hogy Bodolai László...","id":"20200730_Dudas_Gergely_volt_Indexfoszerkeszto_Legyen_tiszta_nem_a_szerkesztoseg_robbantotta_ki_ezt_a_helyzetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8c18-79ac-431b-8e27-cc3e328c10b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5bc6ef-4bda-4961-a315-eb68c4253705","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Dudas_Gergely_volt_Indexfoszerkeszto_Legyen_tiszta_nem_a_szerkesztoseg_robbantotta_ki_ezt_a_helyzetet","timestamp":"2020. július. 30. 15:25","title":"Dudás Gergely volt Index-főszerkesztő: Legyen tiszta, nem a szerkesztőség robbantotta ki ezt a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba6d634-4898-4102-80b4-eca33835b37e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A veszélyeztetettnek számító orkák vemhessége alapvetően nem szokatlan, ám Tahlequah két évvel ezelőtti súlyos gyásza miatt felhívta magára a tudósok figyelmét.","shortLead":"A veszélyeztetettnek számító orkák vemhessége alapvetően nem szokatlan, ám Tahlequah két évvel ezelőtti súlyos gyásza...","id":"20200730_kardszarnyu_delfin_orka_thalequah_vemhes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ba6d634-4898-4102-80b4-eca33835b37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cd7da1-6757-43c1-8cf2-4145999720d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_kardszarnyu_delfin_orka_thalequah_vemhes","timestamp":"2020. július. 30. 15:33","title":"Ismét vemhes a kardszárnyú delfin, amely 17 napig gyászolta halott borját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bc7ad5-0c2b-41c9-90ce-de6eda1976f7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha azt mondjuk: gallionfigura, akkor valószínűleg elsőre keveseknek ugrik be, miről van szó. Nem is csoda, hiszen ma már nem szokása a tengerészeknek szellemek jóindulatára hagyatkozni a hosszabb utakon.","shortLead":"Ha azt mondjuk: gallionfigura, akkor valószínűleg elsőre keveseknek ugrik be, miről van szó. Nem is csoda, hiszen ma...","id":"202031_jo_orruk_van_hozza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89bc7ad5-0c2b-41c9-90ce-de6eda1976f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10641c52-e3c9-4bd7-ad19-3cbdbe4f4fc3","keywords":null,"link":"/360/202031_jo_orruk_van_hozza","timestamp":"2020. július. 31. 14:00","title":"Tudja, mik azok a faszobrok a régi hajók orrán? Ilyet ma már csak egy cég csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708a14d6-bdb4-4f90-a380-3c5bb54697c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar triatlon egyik legfontosabb helyszínén pusztított az áradás, most a sportolók segítenének a városon.","shortLead":"A magyar triatlon egyik legfontosabb helyszínén pusztított az áradás, most a sportolók segítenének a városon.","id":"20200730_Ironman_Nagyatad_arviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=708a14d6-bdb4-4f90-a380-3c5bb54697c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d476db9-fe4d-45e1-9fb4-1b8618b2e12f","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Ironman_Nagyatad_arviz","timestamp":"2020. július. 30. 18:47","title":"Ironmanek segítenek Nagyatádnak az árvíz után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89300761-1471-4928-8f86-5142f7af6844","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak a levélszavazatok miatt aggódik.","shortLead":"Csak a levélszavazatok miatt aggódik.","id":"20200731_Trump_megsem_akarja_elhalasztani_az_elnokvalasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89300761-1471-4928-8f86-5142f7af6844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c52ce7d-66db-46a3-bea5-887a942fd0a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200731_Trump_megsem_akarja_elhalasztani_az_elnokvalasztast","timestamp":"2020. július. 31. 09:45","title":"Trump mégsem akarja elhalasztani az elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság dönt, mivel a Szegedi Járásbíróság valamennyi büntetőügyes bírája elfogultságot jelentett be. A szegedi képviselőn kívül még hét gyanúsított letartóztatásáról hoznak határozatot.","shortLead":"A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság dönt, mivel a Szegedi Járásbíróság valamennyi büntetőügyes bírája...","id":"20200730_Kecskemeten_dontenek_az_afacsalassal_gyanusitott_szegedi_kepviselo_letartoztatasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b2d121-12fd-4f34-ad23-dfd74d1126c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Kecskemeten_dontenek_az_afacsalassal_gyanusitott_szegedi_kepviselo_letartoztatasarol","timestamp":"2020. július. 30. 09:03","title":"Kecskeméten döntenek az áfacsalással gyanúsított szegedi képviselő letartóztatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy friss tanulmány szerint 10 év múlva minden harmadik eladott új autóban lesz valamilyen komolyabb villanymotor.","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint 10 év múlva minden harmadik eladott új autóban lesz valamilyen komolyabb villanymotor.","id":"20200730_a_vartnal_gyorsabb_lesz_a_plugin_hibrid_es_villanyautok_ternyerese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628cc345-daa4-47c8-b1fb-a2c7b7770317","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_a_vartnal_gyorsabb_lesz_a_plugin_hibrid_es_villanyautok_ternyerese","timestamp":"2020. július. 30. 06:41","title":"A vártnál gyorsabb lesz a plugin hibrid- és villanyautók térnyerése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]