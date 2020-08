Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96d11112-d0c1-47a7-9f26-c64bab0fd77b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár nappal a hivatalos megjelenés előtt visszavonta egy szettjét a Lego. Az ok az, hogy a Boeing V-22-t harcászati tevékenységre is használták.","shortLead":"Pár nappal a hivatalos megjelenés előtt visszavonta egy szettjét a Lego. Az ok az, hogy a Boeing V-22-t harcászati...","id":"20200730_lego_harcaszati_repulo_katonai_helikopter_boeing_v22_osprey","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d11112-d0c1-47a7-9f26-c64bab0fd77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99ef5dd-6630-4a27-9558-4e311babeada","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_lego_harcaszati_repulo_katonai_helikopter_boeing_v22_osprey","timestamp":"2020. július. 30. 16:03","title":"Nem adja ki egy helikopterét a Lego, mert kiderült, hogy az egy háborús katonai gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e814bca1-6c84-412b-a085-fe8c205d674e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha igaz, hogy az Index-sztoriban Dull és Bodolai is áldozat, akkor vajon ki az elkövető? – teszi fel a kérdést ez utóbbi szereplőnek, az Index.hu Zrt. Dull Szabolcsot kirúgó elnökének M. Kiss Csaba. A válasz – noha logikus elemekből épül fel – több ponton is elképesztő. Felbukkan benne a NER is, igaz nem pont úgy, ahogy elsőre várnánk.

","shortLead":"Ha igaz, hogy az Index-sztoriban Dull és Bodolai is áldozat, akkor vajon ki az elkövető? – teszi fel a kérdést...","id":"20200730_Akkor_az_ATVnel_miert_nem_allnak_fel__Bodolai_Laszlo_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e814bca1-6c84-412b-a085-fe8c205d674e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d717113d-48e8-4c67-8bcc-7c633345e251","keywords":null,"link":"/360/20200730_Akkor_az_ATVnel_miert_nem_allnak_fel__Bodolai_Laszlo_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 30. 19:00","title":"\"Akkor az ATV-nél miért nem állnak fel?\" – Bodolai László a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67156c78-0e13-45e1-8da8-b519f3863bd7","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Aprólékosan felépített kampánnyal próbálja áthangolni az utóbbi öt évtizedben megszokott amerikai–kínai viszonyt Washington, amely kész nagyhatalmi riválisként tekinteni Pekingre. Donald Trump megbukhat, de Joe Biden és a demokraták csak a hangsúlyokon változtathatnak. ","shortLead":"Aprólékosan felépített kampánnyal próbálja áthangolni az utóbbi öt évtizedben megszokott amerikai–kínai viszonyt...","id":"202031__usa_kontra_kina__pompeo_ujrafogalmaz__frontok_sora__uj_hideghaboru_eloerzete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67156c78-0e13-45e1-8da8-b519f3863bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cada49ed-0d7a-4581-bb34-e502db9890a3","keywords":null,"link":"/360/202031__usa_kontra_kina__pompeo_ujrafogalmaz__frontok_sora__uj_hideghaboru_eloerzete","timestamp":"2020. július. 30. 15:00","title":"Az USA Kínában látja a ma Szovjetunióját, és kezdi úgy is kezelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meg kell ismételni a másodfokú eljárást a Szeviép vezetői ellen indított perben – döntött a Pécsi Ítélőtábla.","shortLead":"Meg kell ismételni a másodfokú eljárást a Szeviép vezetői ellen indított perben – döntött a Pécsi Ítélőtábla.","id":"20200730_Most_sem_lett_itelet_a_Szeviepugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a2498d4-9e8f-4ebc-9946-d8702f0395ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1849bbfe-68e3-46ff-8560-cd11275f4d38","keywords":null,"link":"/kkv/20200730_Most_sem_lett_itelet_a_Szeviepugyben","timestamp":"2020. július. 30. 13:06","title":"Most sem lett ítélet a Szeviép-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése szerint rekordmértékű volt ismét a koronavírussal fertőzöttek számának napi növekedése a világban. A járvány a világon mindenhol lendületet vesz.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összesítése szerint rekordmértékű volt ismét a koronavírussal fertőzöttek számának...","id":"20200801_Rekordokat_dont_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf847eef-c95c-40c2-ae0f-dd365dc46772","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Rekordokat_dont_a_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 01. 07:56","title":"Rekordokat dönt a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 1-ig fizette az állam a teszteket, onnantól mindenkinek saját költségre kell tesztelnie.","shortLead":"Augusztus 1-ig fizette az állam a teszteket, onnantól mindenkinek saját költségre kell tesztelnie.","id":"20200731_Harmincezer_forintba_kerul_a_magan_koronavirusteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7689ee2d-7f71-4eb2-b724-16e2da18ca40","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Harmincezer_forintba_kerul_a_magan_koronavirusteszt","timestamp":"2020. július. 31. 11:13","title":"Harmincezer forintba kerül a magán koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69162cc-e1b4-44d5-be3d-787f65409158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győr polgármestere szerint semmiféle következménye nem lesz, ha elmondja a labdarúgásról a véleményét.","shortLead":"Győr polgármestere szerint semmiféle következménye nem lesz, ha elmondja a labdarúgásról a véleményét.","id":"20200731_Dezsi_Csaba_Andras_Fideszes_vagyok_barmikor_megmondhatom_a_velemenyem_a_focirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a69162cc-e1b4-44d5-be3d-787f65409158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ad8413-d87c-407b-844f-91b5cb760821","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Dezsi_Csaba_Andras_Fideszes_vagyok_barmikor_megmondhatom_a_velemenyem_a_focirol","timestamp":"2020. július. 31. 12:47","title":"Dézsi Csaba András: Fideszes vagyok, bármikor megmondhatom a véleményem a fociról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee7220-79d9-4d1e-815b-2fcc6696c09d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A fesztiválszervező azt nyilatkozta a hvg360-nak: a jövő héten kezdődhetnek az egyeztetések a zeneipart segítő támogatások rendszeréről. ","shortLead":"A fesztiválszervező azt nyilatkozta a hvg360-nak: a jövő héten kezdődhetnek az egyeztetések a zeneipart segítő...","id":"20200730_Lobenwein_Norbert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ee7220-79d9-4d1e-815b-2fcc6696c09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5ec9cb-1acd-4e24-a98c-c6c449de41bd","keywords":null,"link":"/360/20200730_Lobenwein_Norbert","timestamp":"2020. július. 30. 15:30","title":"Lobenwein Norbert: Tudnunk kellene, meddig tart a tiltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]