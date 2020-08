Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a69162cc-e1b4-44d5-be3d-787f65409158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győr polgármestere szerint semmiféle következménye nem lesz, ha elmondja a labdarúgásról a véleményét.","shortLead":"Győr polgármestere szerint semmiféle következménye nem lesz, ha elmondja a labdarúgásról a véleményét.","id":"20200731_Dezsi_Csaba_Andras_Fideszes_vagyok_barmikor_megmondhatom_a_velemenyem_a_focirol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a69162cc-e1b4-44d5-be3d-787f65409158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ad8413-d87c-407b-844f-91b5cb760821","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Dezsi_Csaba_Andras_Fideszes_vagyok_barmikor_megmondhatom_a_velemenyem_a_focirol","timestamp":"2020. július. 31. 12:47","title":"Dézsi Csaba András: Fideszes vagyok, bármikor megmondhatom a véleményem a fociról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb62486-beae-489d-a55b-666c4513c809","c_author":"Lukácsi Katalin","category":"360","description":"Az egyház nem csak a támogatásokat bezsebelő, NER-közeli szereplőkkel egyenlő, hanem azokkal is, akik küzdenek a hitükért, akiknek fontos a másik ember, akik reményt ébresztenek a másikban. Kereszténynek lenni ma Magyarországon. Vélemény.","shortLead":"Az egyház nem csak a támogatásokat bezsebelő, NER-közeli szereplőkkel egyenlő, hanem azokkal is, akik küzdenek...","id":"202031_micsoda_ma_azegyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcb62486-beae-489d-a55b-666c4513c809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d426a3c-437e-4f7b-9c57-36498e7968b8","keywords":null,"link":"/360/202031_micsoda_ma_azegyhaz","timestamp":"2020. július. 30. 13:00","title":"Lukácsi Katalin: Orbán Viktor szemében megvehető nyáj a magyar kereszténység","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nagy forgalmú útszakaszt adtak át a napokban. ","shortLead":"Két nagy forgalmú útszakaszt adtak át a napokban. ","id":"20200731_Jovo_evig_ingyenes_az_Egerhez_vezeto_uj_sztradaszakasz_es_az_M4es_legfrissebb_szakasza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e5f1-4cd4-492f-a27a-491aac71a00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bd6118-05c0-4b40-bb45-c1a65703553a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_Jovo_evig_ingyenes_az_Egerhez_vezeto_uj_sztradaszakasz_es_az_M4es_legfrissebb_szakasza","timestamp":"2020. július. 31. 09:08","title":"2021-ig ingyenes az Egerhez vezető új gyorsút és az M4-es legfrissebb szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Természeti károktól, dübörgő teherautóktól, a házaik értéktelenné válásától tartanak a pilismarótiak azóta, hogy kiderült, hatalmas kavicsbánya nyílna a településen. Videóriport.","shortLead":"Természeti károktól, dübörgő teherautóktól, a házaik értéktelenné válásától tartanak a pilismarótiak azóta...","id":"20200731_pilismarot_kavicsbanya_tiltakozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6d50bad-2d93-407b-906b-1d27866bf6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"026bbbce-d267-49a9-8d5e-2b75521ffcab","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_pilismarot_kavicsbanya_tiltakozas","timestamp":"2020. július. 31. 13:00","title":"\"Mi nem akartuk a polgármestert lemondatni, csak azt akartuk, ne legyen bánya\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fishing On Orfű alapítója azt mondja, több tízmillió forintot vesztettek amiatt, hogy elmarad a fesztivál.","shortLead":"A Fishing On Orfű alapítója azt mondja, több tízmillió forintot vesztettek amiatt, hogy elmarad a fesztivál.","id":"20200731_lovasi_andras_zenes_tancos_rendezvenyek_fesztival_fishing_on_orfu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f502a811-6a85-4237-b3a8-79823dd01102","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_lovasi_andras_zenes_tancos_rendezvenyek_fesztival_fishing_on_orfu","timestamp":"2020. július. 31. 19:44","title":"Lovasi: Ha márciusban azt mondják, idén nincs semmi, mindenki jobban jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy napig húzta az Index új főszerkesztő-helyettese, meghalt a Rogán-Gaál Cecília esküvője után megsérült teniszező, koronavírusos egy Forma-1-es pilóta. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Egy napig húzta az Index új főszerkesztő-helyettese, meghalt a Rogán-Gaál Cecília esküvője után megsérült teniszező...","id":"20200731_Radar360_Trump_egyedul_maradt_otletevel_Salvini_birosagra_mehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833f921a-10cb-4028-8dbd-205ce05d5596","keywords":null,"link":"/360/20200731_Radar360_Trump_egyedul_maradt_otletevel_Salvini_birosagra_mehet","timestamp":"2020. július. 31. 08:00","title":"Radar360: Trump egyedül maradt ötletével, Salvini bíróságra mehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán rendkívül tehetséges a publicista szerint, mert „úgy tudott ellenzéki létből ismét kormányra kerülni az Európai Unió kellős közepén, hogy nyílt színen, tokkal-vonóval egy hét alatt képes a saját magántulajdonává tenni egy országot.”","shortLead":"Orbán rendkívül tehetséges a publicista szerint, mert „úgy tudott ellenzéki létből ismét kormányra kerülni az Európai...","id":"20200731_Vancsa_Ez_nem_rendszer_hanem_Orban_eletmuve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef48fae3-bff0-4346-bd9e-3f41d12b0b74","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Vancsa_Ez_nem_rendszer_hanem_Orban_eletmuve","timestamp":"2020. július. 31. 10:27","title":"Váncsa: Ez nem rendszer, hanem Orbán életműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3019e39-f2dd-4370-8948-6beb04acfa5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Most mérik fel, van-e igény Magyarországon az orosz hokiliga meccseire. Pont az a csarnok lenne jó erre, amely most épül fel.","shortLead":"Most mérik fel, van-e igény Magyarországon az orosz hokiliga meccseire. Pont az a csarnok lenne jó erre, amely most...","id":"20200730_Magyarorszag_orosz_hokiliga_KHL","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3019e39-f2dd-4370-8948-6beb04acfa5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7220eaba-94dc-4173-8d33-fd4cc642a93d","keywords":null,"link":"/sport/20200730_Magyarorszag_orosz_hokiliga_KHL","timestamp":"2020. július. 30. 19:20","title":"Magyarországon rendezhetik az orosz hokiliga egyes mérkőzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]