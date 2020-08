Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolnokról is érkeztek tűzoltók.","shortLead":"Szolnokról is érkeztek tűzoltók.","id":"20200802_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Torokszentmikloson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e4b74d-5279-41b8-adf7-9aa8ec8ae53b","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Torokszentmikloson","timestamp":"2020. augusztus. 02. 14:58","title":"Kigyulladt egy családi ház Törökszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 27 éves férfi vesztette életét.","shortLead":"Egy 27 éves férfi vesztette életét.","id":"20200802_Belefulladt_egy_magyar_fiatal_a_tornai_halastoba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c451ac-6bd3-404c-986b-887e64684469","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Belefulladt_egy_magyar_fiatal_a_tornai_halastoba","timestamp":"2020. augusztus. 02. 18:48","title":"Belefulladt egy magyar fiatal a tornai halastóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint félő, hogy nem lesz elég jelentkező a feladatra.","shortLead":"A szakszervezet szerint félő, hogy nem lesz elég jelentkező a feladatra.","id":"20200803_hivatasos_rendor_iskolaorseg_iskolaorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343ef819-b0fd-4c9f-8f78-79a66378201f","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_hivatasos_rendor_iskolaorseg_iskolaorok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 21:58","title":"Aggódnak a hivatásos rendőrök, hogy iskolaőrnek vezénylik ki őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sorozatok, filmek a neten – a TV2 is becsatlakozik a streaming iparba.","shortLead":"Sorozatok, filmek a neten – a TV2 is becsatlakozik a streaming iparba.","id":"20200803_tv2_play_streaming_szolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6456d76c-d176-4e4a-8091-4d53d2dd6843","keywords":null,"link":"/kultura/20200803_tv2_play_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:24","title":"Saját streaming szolgáltatást indít a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","id":"20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d70125-76ec-4405-8aae-0eb79ed84df8","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:12","title":"I. János Károly volt király elhagyja Spanyolországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma eggyel emelkedett.\r

","shortLead":"Az elhunytak száma eggyel emelkedett.\r

","id":"20200804_koronavirus_jarvany_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ba2ec9-0ef6-4c22-b454-5305a7c1bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa09726-24ba-4f69-9646-754f4cd8057b","keywords":null,"link":"/itthon/20200804_koronavirus_jarvany_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:33","title":"Ismét kilenc új koronavírus-fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7125b38-b925-4b30-a9f9-60505f3acb5a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Ciro Immobile 36 góllal zárta a szezont. Lewandowskit és Cristiano Ronaldót előzte meg.\r

","shortLead":"Ciro Immobile 36 góllal zárta a szezont. Lewandowskit és Cristiano Ronaldót előzte meg.\r

","id":"20200802_Aranycipo_olasz_csatar_Europa_gollovo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7125b38-b925-4b30-a9f9-60505f3acb5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5752435-e974-4975-81b6-aac1efc5f26c","keywords":null,"link":"/sport/20200802_Aranycipo_olasz_csatar_Europa_gollovo","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:24","title":"Aranycipő: olasz csatár lett Európa legeredményesebb góllövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b894f1-42d4-4d1d-8908-77e3997381eb","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A terror elleni küzdelem új nagy frontjává vált a Szahel-övezet és Nyugat-Afrika több része, ahol Franciaország vezetésével folyik a háború a szélsőségesek ellen, akikkel nemigen bírnak. ","shortLead":"A terror elleni küzdelem új nagy frontjává vált a Szahel-övezet és Nyugat-Afrika több része, ahol Franciaország...","id":"202031__szahelovezet__dzsihad__francia_hadmuveletek__ideges_legiok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29b894f1-42d4-4d1d-8908-77e3997381eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805e8822-2718-475a-adaa-686f171acf6f","keywords":null,"link":"/360/202031__szahelovezet__dzsihad__francia_hadmuveletek__ideges_legiok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:00","title":"Európa megemlegetheti, ha Nyugat-Afrika a franciák Afganisztánja lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]