A hackerek mögött állami támogatás állhat.
Orosz hackerek törhették fel a volt brit külkereskedelmi miniszter e-mail-fiókját
Tavaly kísérleti jelleggel már fogadtak látogatókat, a nagy siker miatt idén augusztustól folyamatosan megtekinthető a sajátos tárlat.
Ismét megnyílt az Instagram Múzeum Brüsszelben
Egészen színes társaság dolgozik a magyar külügynél: az egyszerű politikai kinevezettek már szinte megszokottak is, de feltűnik Szijjártó Péter osztálytársa, a köztévé fideszesítője, és egy palesztin üzletember is. Itt a hvg.hu külügykörképe.
Politikusgyerektől a rendőrfőnökig: ők képviselik külföldön Magyarországot
A klinikai teszteket 1600 önkéntes bevonásával végzik.
Indonézia évi 250 millió vakcinát fog gyártani, ha beválik a helyben fejlesztett oltóanyag
Mester Csaba ügyvédi titoktartási kötelezettségére hivatkozva miatt nem hajlandó nyilatkozni a pedofilbotrányba keveredett Kaleta Gábor ügyéről.
Nem árulhatja el Kaleta ügyvédje, miért léptek vissza a fellebbezéstől
Sokszor nem eléggé fertőtlenítik a kórházakat, gyakran a betegeknek kell bevinniük az alapvető egészségügyi cikkeket, és nem jól különítik el a koronavírusfertőzés-gyanús eseteket a többiektől – írja a HRW a hazai kórházhelyzetről. Arra is figyelmeztettek: eddig viszonylag könnyen megúsztuk a járványt, de amilyen az egészségügy helyzete, nagy változásokra van szükség, hogy a jövőben se legyenek nagyobb bajok.
Human Rights Watch: Életeket veszélyeztetnek az egészségügy hiányosságai Magyarországon
Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem bukkannának fel mindenütt jól ismert személyek. A tervekben volna is ráció, ha nem...
Az Orbán-kormány szárnyakra cserélné a kerekeket
Mi lehet a titkuk a hosszú távon is jól működő kapcsolatoknak? Netán üljünk le, és szálazzuk ki együtt a felmerülő problémákat? Végül is nem az ellenségünkkel, hanem a társunkkal kell túljutnunk a helyzeten. Netán üljünk le, és szálazzuk ki együtt a felmerülő...
A jó házasság titka: együtt élni megoldhatatlan problémákkal?