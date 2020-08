Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BCG-oltás befolyásolhatja a Covid-19 tüneteit – derül ki egy új, önkéntesekkel végzett holland kutatásból. Más tudósok szerint a vakcina semmit nem ér a Covid-19 ellen.","shortLead":"A BCG-oltás befolyásolhatja a Covid-19 tüneteit – derül ki egy új, önkéntesekkel végzett holland kutatásból. Más...","id":"20200807_kutatas_bcg_oltas_tuberkulozis_koronavirus_covid_19_tunetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90536342-03d0-4c6b-aa9e-bff30bd6bc7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_kutatas_bcg_oltas_tuberkulozis_koronavirus_covid_19_tunetek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 13:08","title":"Holland kutatók: A BCG-oltás igenis jó lehet a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f132c3-7db2-47aa-9876-4b6b29327e56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósvilágban is használják a Microsoft táblázatkezelőjét, az Excelt, hiszen igen sokoldalú programról van szó. A gének esetében viszont kimondottan hátrányos a szoftver.","shortLead":"A tudósvilágban is használják a Microsoft táblázatkezelőjét, az Excelt, hiszen igen sokoldalú programról van szó...","id":"20200806_microsoft_excel_tablazatkezelo_genek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30f132c3-7db2-47aa-9876-4b6b29327e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40ebb33-498e-4d5d-9ae8-934a2278905f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_microsoft_excel_tablazatkezelo_genek","timestamp":"2020. augusztus. 06. 18:33","title":"A tudósok inkább átnevezik a géneket, hogy az Excel ne dátumoknak lássa őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megismételt minősítő vizsgát kellene tennie egy pedagógusnak, hogy újra gyerekekkel foglalkozhasson.","shortLead":"Megismételt minősítő vizsgát kellene tennie egy pedagógusnak, hogy újra gyerekekkel foglalkozhasson.","id":"20200806_pedagogus_gyakornok_minosito_vizsga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b5be98-d697-4424-9f3b-39ce85295886","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_pedagogus_gyakornok_minosito_vizsga","timestamp":"2020. augusztus. 06. 14:05","title":"71 ezer forintot kell fizetnie egy 150 ezer forintból élő pedagógusnak, hogy újra taníthasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 34 éves fogoly dühöngött és támadott, ezért kényszerítő eszközt alkalmaztak vele szemben, eközben lett rosszul.","shortLead":"A 34 éves fogoly dühöngött és támadott, ezért kényszerítő eszközt alkalmaztak vele szemben, eközben lett rosszul.","id":"20200807_meghalt_rab_gyilkossag_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43fd3fd-4412-46dd-bf49-4fe6c89cb6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_meghalt_rab_gyilkossag_nyomozas","timestamp":"2020. augusztus. 07. 18:06","title":"Intézkedés közben halt meg egy rab Sátoraljaújhelyen, gyilkosság gyanúja miatt indult nyomozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a2a88d-10c3-452a-9bcf-59f1c69a6c1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az álhíreket leleplező Snopes szerint a bejrúti robbanásra is rárepültek azok a tartalomgyárosok, akik videós hazugságokat készítenek és terjesztenek a közösségi médiában.","shortLead":"Az álhíreket leleplező Snopes szerint a bejrúti robbanásra is rárepültek azok a tartalomgyárosok, akik videós...","id":"20200807_bejrut_robbanas_alhir_raketa_tuzijatek_ammoniumnitrat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22a2a88d-10c3-452a-9bcf-59f1c69a6c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a687eac-1517-4cc0-8fda-478ca84d468f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_bejrut_robbanas_alhir_raketa_tuzijatek_ammoniumnitrat","timestamp":"2020. augusztus. 07. 09:33","title":"Már terjed a neten, hogy a bejrúti robbanást “valójában” rakéta okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df20358c-e371-48b8-a6db-72cd51070301","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzt kértek, nem kaptak, ütöttek a fiúk és lányok.","shortLead":"Pénzt kértek, nem kaptak, ütöttek a fiúk és lányok.","id":"20200807_6200_forintot_raboltak_okollel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df20358c-e371-48b8-a6db-72cd51070301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf1e1f5-cb1d-45d5-94fb-3eb941afc5fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_6200_forintot_raboltak_okollel","timestamp":"2020. augusztus. 07. 08:49","title":"6200 forintot raboltak ököllel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f25dc07-cbdf-45b8-a053-41b84117646a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Énidőre van szüksége.","shortLead":"Énidőre van szüksége.","id":"20200807_Visszavonul_a_brit_kulugy_foegeresze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f25dc07-cbdf-45b8-a053-41b84117646a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1bcfae-d545-496a-bf61-8f2443d90a99","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Visszavonul_a_brit_kulugy_foegeresze","timestamp":"2020. augusztus. 07. 15:08","title":"Visszavonul a brit külügy főegerésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Videóra vett farkaskölyök és medvebocsok, rendszeres medveészlelések, sőt medvehajsza is jelzi, hogy visszatelepedtek Magyarországra a nagyragadozók. A három faj közül kettő még szaporodik is északi erdeinkben. Bár elméleti esélye van annak, hogy találkozzunk velük, ők nem keresik a társaságunkat, de azért nem árt tudatosítani, hogy a medve a főnök.","shortLead":"Videóra vett farkaskölyök és medvebocsok, rendszeres medveészlelések, sőt medvehajsza is jelzi, hogy visszatelepedtek...","id":"20200807_medve_farkas_hiuz_nagyragadozok_magyarorszagon_felelmek_kockazatok_tenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e910b214-1409-4326-89e7-1eea12cd5ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea426d8-0690-49af-bbb6-e19323efaf91","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_medve_farkas_hiuz_nagyragadozok_magyarorszagon_felelmek_kockazatok_tenyek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:00","title":"Miért jöttek vissza Magyarországra a medvék, farkasok, hiúzok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]