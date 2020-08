Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Márki-Zay korrupciós ügyek leleplezését várta, a helyi Fidesz szerint ez \"spiclitörvény\".","shortLead":"Márki-Zay korrupciós ügyek leleplezését várta, a helyi Fidesz szerint ez \"spiclitörvény\".","id":"20200807_Visszavontak_a_vasarhelyi_informatorrendeletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba0459a-2cd6-467b-b019-f9bad3db879a","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_Visszavontak_a_vasarhelyi_informatorrendeletet","timestamp":"2020. augusztus. 07. 12:06","title":"Márki-Zay Péter távollétében visszavonták a vásárhelyi informátor-rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecd45e8b-1818-41b5-9db7-3e220915ba4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az érintettek közt olyanok is vannak, akik a felrobbant raktár építéséért és karbantartásáért feleltek.","shortLead":"Az érintettek közt olyanok is vannak, akik a felrobbant raktár építéséért és karbantartásáért feleltek.","id":"20200807_bejrut_robbanas_tuzijatek_raktar_ammoniuk_nitrat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecd45e8b-1818-41b5-9db7-3e220915ba4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4e9472-9fb2-4178-8e4e-ffb972d50227","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_bejrut_robbanas_tuzijatek_raktar_ammoniuk_nitrat","timestamp":"2020. augusztus. 07. 05:16","title":"Tizenhat embert vettek őrizetbe a 137 ember halálát okozó bejrúti robbanás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79cd201a-f64c-4a51-91dc-ebc656cda464","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A terv egyik része a köztereken üzemelő világítóeszközökre vonatkozik. 