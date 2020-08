Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85bd76f4-ed9a-48a6-9d54-c8e2582a1f9e","c_author":"Kovács Panka","category":"nagyitas","description":"Aljekszandr Lukasenka elnök 80 százalékos győzelmet hirdetett, viszont minden jel szerint csalással. Az első exit pollok nyilvánosságra kerülése után az ellenzék jelöltje, Szvjatlana Cihanouszkaja az utcára hívta híveit, amire a rendőrség országszerte brutálisan reagált.","shortLead":"Aljekszandr Lukasenka elnök 80 százalékos győzelmet hirdetett, viszont minden jel szerint csalással. Az első exit...","id":"20200810_Feherorosz_nagyitas_belarusz_minszk_lukasenka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85bd76f4-ed9a-48a6-9d54-c8e2582a1f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6d4d94-fabe-4bd8-8a3c-a0fd356d494c","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200810_Feherorosz_nagyitas_belarusz_minszk_lukasenka","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:15","title":"Véresre verték a választási eredmény ellen tüntetőket Fehéroroszországban – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7057506-e992-4bff-b52c-30bf25b76ed3","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Soha nem látott hőség tombol az Északi-sarkvidéken, ahol a globális klímaváltozás sokkal erőteljesebben érezteti a hatását, mint a világ többi részén. A hagyományosan hideg vidékek felmelegedése a mi környezetünkben is súlyos következményekkel jár. ","shortLead":"Soha nem látott hőség tombol az Északi-sarkvidéken, ahol a globális klímaváltozás sokkal erőteljesebben érezteti...","id":"202032__melegedo_sarkvidekek__ordogi_korok__keves_es_keson__remkepek_ajovobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7057506-e992-4bff-b52c-30bf25b76ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b132941-660a-4025-953d-8301bb9fbd0c","keywords":null,"link":"/360/202032__melegedo_sarkvidekek__ordogi_korok__keves_es_keson__remkepek_ajovobol","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:00","title":"Annyira drámai a sarkvidéki felmelegedés, hogy már Putyin sem viccelődik rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb mint a felére esett a manhattani belvárosi ingatlanok forgalma, míg jelentősen megugrott az érdeklődés az amerikai metropolisz elővárosaiban épült házak iránt. ","shortLead":"Kevesebb mint a felére esett a manhattani belvárosi ingatlanok forgalma, míg jelentősen megugrott az érdeklődés...","id":"20200809_Igy_alakitja_at_a_New_Yorki_ingatlanpiacot_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccb9780-9360-4079-bedf-4e2a44ff4717","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Igy_alakitja_at_a_New_Yorki_ingatlanpiacot_a_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:35","title":"Így alakítja át a New York-i ingatlanpiacot a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a061fc6-d787-489b-84e2-4ae378c7636e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány felpörgette az online vásárlást és egyre több ruhamárka kínál virtuális próbafülkéket. A márkák ráadásul sokat spórolhatnak azon, ha minél kevesebb terméket küldenek vissza. ","shortLead":"A koronavírus-járvány felpörgette az online vásárlást és egyre több ruhamárka kínál virtuális próbafülkéket. A márkák...","id":"20200810_Mar_online_is_fel_tud_probalni_ruhat_mielott_megrendelne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a061fc6-d787-489b-84e2-4ae378c7636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ace89ce-46f6-4076-b4fe-94b9b2bea28a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Mar_online_is_fel_tud_probalni_ruhat_mielott_megrendelne","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:23","title":"Már online is lehet ruhát próbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0692fead-27e4-4568-ae5a-c0bce157b725","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nagyon szeretné, ha AR-szemüvegével a klasszikus zöld háttér effektus is használható lenne. A viselője ezzel úgy láthatná a vele szemben állókat, mintha egész máshol lennének. Érdekes hatást kelthetne ez például egy otthoni baráti beszélgetésen.","shortLead":"Az Apple nagyon szeretné, ha AR-szemüvegével a klasszikus zöld háttér effektus is használható lenne. A viselője ezzel...","id":"20200811_apple_glass_szemuveg_zold_hatter_kiterjesztett_valosag_ar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0692fead-27e4-4568-ae5a-c0bce157b725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91dada6-d532-4954-a8be-0eb68c248254","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_apple_glass_szemuveg_zold_hatter_kiterjesztett_valosag_ar","timestamp":"2020. augusztus. 11. 11:03","title":"Klasszikus filmtrükköt is tudni fog az Apple különleges szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4487f7-b97a-4d3a-afe7-b08b8a00a943","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bogarak 93 százaléka kijutott az őt lenyelő béka emésztőrendszeréből 4 órán belül. ","shortLead":"A bogarak 93 százaléka kijutott az őt lenyelő béka emésztőrendszeréből 4 órán belül. ","id":"20200809_Az_elevenen_felfalt_bogarak_kepesek_atjutni_az_oket_lenyelo_bekakbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a4487f7-b97a-4d3a-afe7-b08b8a00a943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e57aa9-e5b3-47a8-9429-64039db7b34c","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Az_elevenen_felfalt_bogarak_kepesek_atjutni_az_oket_lenyelo_bekakbol","timestamp":"2020. augusztus. 09. 15:56","title":"Az elevenen felfalt bogarak képesek kijutni az őket lenyelő békákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcefec7-b366-4974-bdab-388a49d34580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 35 éves férfi kirepült a buszból és alászorult, már nem tudták megmenteni.","shortLead":"A 35 éves férfi kirepült a buszból és alászorult, már nem tudták megmenteni.","id":"20200809_A_lengyel_busz_egyik_utasa_halt_meg_a_balesetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fcefec7-b366-4974-bdab-388a49d34580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebe4086-957b-4b97-b7a3-b5732ae3f276","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_A_lengyel_busz_egyik_utasa_halt_meg_a_balesetben","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:56","title":"A lengyel busz egyik utasa halt meg a balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01cf2aa-893f-47e9-915c-9567e16c1f27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja mutatta be a Samsung az új eszközeit, és meg is jelentek róluk a termékismertető videók.","shortLead":"Néhány napja mutatta be a Samsung az új eszközeit, és meg is jelentek róluk a termékismertető videók.","id":"20200810_samsung_galaxy_note20_zfold2_buds_watch3_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01cf2aa-893f-47e9-915c-9567e16c1f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fd7bfb-49b2-4307-b908-2a55f6080656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_samsung_galaxy_note20_zfold2_buds_watch3_video","timestamp":"2020. augusztus. 10. 10:03","title":"Itt vannak a Samsung hivatalos videói az újdonságokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]