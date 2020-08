Amerikában tombol a koronavírus-járvány, így nem csoda, hogy a legtöbb egyetem távoktatást jelentett be az őszi szemeszterre, az ilyen intézményben tanuló külföldi diákoknak pedig el kell hagyniuk az államokat (a most érkezők nem kapnak vízumot), vagy át kell iratkozniuk olyan intézménybe, ahol marad a személyes oktatás. A világ egyik legnagyobb egyeteme, a brit Cambridge-i Egyetem ennél is tovább ment: már bejelentették, hogy egészen 2021 nyaráig online tartják az órákat. A University College London (UCL) ugyancsak online oktatást tervez, annyi engedménnyel, hogy a járványügyi szabályok betartása mellett megnyitja a campust a kiscsoportos foglalkozások vagy laborgyakorlatok érdekében.

De mi a helyzet a hazai egyetemekkel? Közös pont, hogy megtartják a gólyatábort (az ELTE pedig orientációs napokat szervez), másban viszont nagy a szórás. Van, ahol minden órát megtartanak, mintha nem is lenne vírus, de a megkérdezettek többségénél a nagyobb előadásokat online tervezik. Noha pletyka szinten máshonnan is hallottuk, hivatalosan csak az Óbudai Egyetem közölte, hogy a biztonság kedvéért az összes személyes jelenlétet igénylő órát a félév elejére csoportosítja át. Következzenek a válaszok, egyetemekre lebontva:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az ország legnépszerűbb egyetemén hibrid oktatásra készülnek, ami annyit tesz, hogy fő szabály szerint az órákon meg kell jelenni, de bizonyos kurzusokat online tartanak majd meg, ha annak létszáma, vagy az oktatásra használt helyiség befogadóképessége miatt nem lehet tartani a szükséges távolságot, illetve ha a tanár akadályoztatva van (például veszélyeztetett). Természetesen a diáknak sem kötelező személyesen megjelennie, ha ő vagy a vele egy háztartásban élő veszélyeztetett, vagy külföldről nem tud beutazni. Ilyen esetben ő online tanul.

Az egyetem épületeiben kötelező maszkot (esetleg sálat, kendőt) viselni, kivéve az előadónak, akinek viszont tartania kell a 1,5 méteres távolságot, ami csak indokolt esetben csökkenthető. Előírás az is, hogy

koronavírusos tünetekkel nem szabad belépni az egyetemre, a gyanús embert bárki távozásra kérheti fel.

Miután a járvány második hullámát reális veszélynek tartják, minden kurzust úgy is megterveztetnek, hogy részben vagy egészben át lehessen állni távoktatásra. Kérdésünkre az egyetem közölte, indokolt esetben tervezik támogatni a koronavírus-tesztelést, amelyet önkéntes alapon vezetnének be, de ennek költségeit még vizsgálják.

Corvinus Egyetem

Az ELTE-hez hasonlóan a Corvinuson is hibrid oktatás lesz, 40 fő alatt személyes, afölött pedig online órákkal, amelyek részleteit az egyetem szabályozta is. A legnagyobb igényességgel a 200 főnél nagyobb előadások készülnek majd, amit nemcsak előre felvesznek az egyetemi stúdióban, de a hozzá tartozó segédanyagokat utómunkázzák is.

Az "offline" tartott kurzusoknál a, b és c változattal számolnak: az első esetben mindenki ott van az órán, a másik két lehetőségnél viszont a csoport fele otthon tanul.

Előírás, hogy a védőtávolság biztosítása érdekében a tantermeket csak félig lehet megtölteni, a maszkviselés is kötelező lesz ott, ahol nem tartható a 1,5 méter vagy nincs elválasztó fal a diákok között.

Semmelweis Egyetem

Az egyetem a hvg.hu megkeresésére egyelőre írásban nem válaszolt, a 24.hu-nak viszont korábban azt írta, ők is hibrid szemeszterre készülnek, a nagy létszámú előadásokat online tartják meg, a szemináriumon és gyakorlaton személyesen kell részt venni, maszkot hordani kötelező. Telefonos érdeklődésünkre megerősítették, az elsősöknek beiratkozáskor negatív PCR-tesztet kell bemutatniuk, és az egyetem térítésmentesen lehetővé teszi a folyamatos szűrés lehetőségét a dolgozóinak és a felsőbbéves hallgatóinak egyaránt.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A rektori utasítás alapján jelenléti oktatással készül a BME, de a kockázati csoportba tartozó tanár vagy diák kaphat ezalól felmentést. Ez esetben ők online oktatnak vagy tanulnak. Az előadásokon nem kell jelenléti ívet vezetni, szakmailag indokolt esetben, külön dékáni engedéllyel egyes kurzusokat kizárólag online oktatásban is meghirdethetnek. Az órák amúgy legkorábban 8.15-kor kezdődnek annak érdekében, hogy kisebb legyen a nyomás a közösségi közlekedésen. Rektori előírás az is, hogy az összes kurzus anyagát naprakészen tartják annak érdekében, hogy

bármikor, időkiesés nélkül átállhassanak távolléti oktatásra.

Pécsi Tudományegyetem

Az egyetem a kormány és az operatív törzs által meghatározottak szerint a személyes jelenléthez kötődő oktatási rendre készül, azonban azok a diákok, akik a járványhelyzet miatt nem tudnak megjelenni az órákon, online csatlakozhatnak – közölte az egyetem a hvg.hu-val. A védőtávolság megtartására kérnek mindenkit. A tavaszi veszélyhelyzethez hasonló általános távolléti oktatást ők is csak kormányzati döntés esetén vezetnek be, vagy akkor, ha a járványügyi helyzet ezt indokolja.

Szegedi Tudományegyetem és Debreceni Egyetem

A tanévre vonatkozó kérdéseinkre egyik helyről sem kaptunk választ, beszéltünk több egyetemistával, akik szintén nem tudnak semmit arról, hogyan indul az őszi szemeszter. A 24.hu korábbi cikke szerint jelenléti oktatással készülnek, de nem tudjuk, azóta változott-e bármi.

Óbudai Egyetem

Minden szakon, képzési szinten és munkarendben online előadásokkal készülnek az Óbudai Egyetemen, ami lehet élőben közvetített vagy előre felvett óra is. Egyéni vagy csoportos konzultációt, szemináriumot, tantermi vagy laborgyakorlatot lehet személyesen is tartani, ahol a diáknak kötelező maszkot viselni. Biztos, ami biztos, a rektori utasítás szerint

a hallgatók feltétlen személyes részvételét igénylő tantárgyakat a félév első felére kell tervezni.

Budapesti Metropolitan Egyetem

Ezen az egyetemen is hibrid oktatással készülnek, az 50 főnél nagyobb előadásokat online tartják meg úgy, hogy az órarendi időpontok 20 százalékában személyes konzultációt biztosítanak a campuson. Maszkot ott is kötelező hordani – mint kiderült, venni is lehet majd az épületben annak, akinek nincs –, és mindenkit felszólítanak arra, csak egészségesen menjen be.

Károli Gáspár Egyetem

Tudomásunk szerint a Károlin normál tanévkezdéssel számolnak, azonban minden oktatónak úgy kell kialakítani a tantárgyi tematikát, hogy egy esetleges korlátozás után azonnal át tudjanak állni távolléti oktatásra.

A koleszos buliknak is befellegzett

Nagyon fontos kérdés, hogy mi lesz a kollégiumokkal, hiszen a diákok egy része csak annak igénybevételével tud egyetemre járni. A tavaszi veszélyhelyzet alatt a kormány villámgyorsan üríttette ki a kollégiumokat, hogy szükség esetén a karanténra kötelezettek költözhessenek be. Diákok csak néhány, kevésbé modern épületben maradhattak. Most ugyan visszatérhetnek, de nem mindenhova.

Az ELTE-n például csökken a kollégiumi férőhelyek száma (egyrészt bezárt egy 400 fős épület, másrészt egy szobában csak ketten lakhatnak), ám béreltek egy 200 fős apartmanházat a magyar, és egy 500 főset a nemzetközi diákok számára, további 900-1300 helyet pedig kedvezményes áron elérhető szállásokon kötöttek le. A kollégiumból kiszoruló diákoknak 20-40 ezer forintos támogatást adnak, így az egyetem szerint az albérleti díj nem lesz több számukra 15-35 ezer forintnál. A kancellár szerint a konstrukciót a diákok 90 százaléka támogatja, bár a hvg.hu korábban beszélt olyannal, aki azt mondta, ha nem jut be a kollégiumba, nem tudja finanszírozni tanulmányait és kihagy egy évet.

A hvg.hu-nak küldött tájékoztatás alapján a BME nem tervezi a kollégiumi férőhelyek számának csökkentését, bár a lakószobákban is tartani kell majd a 1,5 méteres védőtávolságot, a szobán kívül pedig maszkot kell hordani. Beköltözéskor minden diáknak ki kell töltenie egy kérdőívet, ami alapján az egyetem PCR-teszt elvégzésére kötelezhetik őket. Pozitív teszteredmény után csak két negatív PCR-teszt birtokában lehet beköltözni. A kollégiumban semmilyen rendezvény nem lesz, és a kollégista csak egy előre leadott vendéget fogadhat.

A Corvinuson is nagy lesz a szigor: a kollégiumok ugyan teljes kapacitással üzemelnek, de csak olyan hallgatót vesznek fel, aki kollégiumbezárás esetén 24 órán belül magyarországi lakó- vagy tartózkodási helyre tud költözni. Határon túli diákot akkor vesznek fel, ha igazolást visz arról, hogy van hova mennie. Az egyetem leszögezte, a külföldről érkezők csak akkor költözhetnek be, ha az épp aktuális karanténkötelezettségüknek eleget tettek a kollégiumon kívül.

A Debreceni Egyetem a kollégiumokra vonatkozó kérdéseinkre részletesen válaszolt, azt írták,

az országos járványügyi rendelkezéseknek megfelelően intézkednek majd az egyetemi polgárokra vonatkozó járványügyi szabályok megalkotásáról és betartásáról.

Hozzátették, hogy a kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítják, ahogy fokozott takarítás is lesz (ez más egyetemre is igaz). A kollégiumok teljes létszámban üzemelnek majd, sem a kollégistákat, sem általánosságban a hallgatókat nem tesztelik, viszont a sárga vagy piros jelzésű országokból érkezőket karanténba tudják helyezni, amihez terveik szerint hosszú távra 300 férőhelyet bérelnek ki egy szállodában.

Beszéltünk olyan, névtelenséget kérő forrással, aki azt mondta, az egyetemek "lábon lövik magukat", ha kevesebb kollégistát fogadnak, hiszen elmondása szerint az állam létszám alapú támogatást vezetett be pár éve. Azt sem tudja, mihez kezdjenek a külföldi hallgatókkal, őket ki és kinek a költségén szűri majd, és hol tudják őket karanténban elhelyezni. Attól is tart, az esetlegesen elmaradó külföldi hallgatók nagy bevételkiesést jelentenek majd az egyetemeknek.

Megkérdeztük az Innovációs és Technológiai Minisztériumot, hogy adtak-e bármilyen iránymutatást az egyetemek számára akár az oktatásra, akár a kollégiumi elhelyezésre vonatkozóan, illetve mi lesz a sárga vagy piros országból érkező diákok tesztelésével és elhelyezésével, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.