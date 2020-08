Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tegnap ötven koronavírusos beteg halt meg az országban.","shortLead":"Tegnap ötven koronavírusos beteg halt meg az országban.","id":"20200815_Romania_koronavirus_esetszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3e497e-c3ab-4df7-92c6-87b342579b1a","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Romania_koronavirus_esetszam","timestamp":"2020. augusztus. 15. 14:25","title":"Nem lassul a járvány terjedése Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0054b618-25e3-4bd5-ab6f-560c439a6f88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy öccse, Robert Trump szombat este elhunyt, egy nappal azután, hogy meglátogatta őt egy New York-i kórházban.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy öccse, Robert Trump szombat este elhunyt, egy nappal azután...","id":"20200816_Meghalt_Donald_Trump_occse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0054b618-25e3-4bd5-ab6f-560c439a6f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01712571-7d78-41a2-8210-99a50de8773d","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Meghalt_Donald_Trump_occse","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:17","title":"Meghalt Donald Trump öccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b07948-a93a-473c-ae86-0bd28a2a9a40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készen áll arra, hogy a helyszínen tájékozódjon a feféroroszországi helyzetről Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikai és bővítési biztosa. A biztos erről a Szabad Európa Rádiónak beszélt.","shortLead":"Készen áll arra, hogy a helyszínen tájékozódjon a feféroroszországi helyzetről Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság...","id":"20200815_feheroroszorszag_tiltakozasok_elnokvalasztas_eu_magyar_biztos_varhelyi_oliver_minszkbe_utazna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61b07948-a93a-473c-ae86-0bd28a2a9a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfcfff2-4414-4b33-bce7-c77ae95f5fa9","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_feheroroszorszag_tiltakozasok_elnokvalasztas_eu_magyar_biztos_varhelyi_oliver_minszkbe_utazna","timestamp":"2020. augusztus. 15. 14:10","title":"Minszkbe menne tájékozódni az EU magyar biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bf3861-83e4-4d18-8a78-f1472f8110c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak szeptember végéig nézheti az égboltot a Csillagnéző szobor a Műcsarnoknál.","shortLead":"Már csak szeptember végéig nézheti az égboltot a Csillagnéző szobor a Műcsarnoknál.","id":"20200814_liget_szobor_csillagnezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16bf3861-83e4-4d18-8a78-f1472f8110c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00d87a1-ee63-4f8f-bfcf-d78c8855726a","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_liget_szobor_csillagnezo","timestamp":"2020. augusztus. 14. 17:40","title":"Elviszik a Ligetből az álló péniszű csillagnéző szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b8f377-3665-4ca6-96ba-8d0df74fc2e0","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány kevés pozitív hatásainak egyike, hogy az emberiség nem élte fel olyan hamar a bolygó éves erőforrásait.","shortLead":"A koronavírus-járvány kevés pozitív hatásainak egyike, hogy az emberiség nem élte fel olyan hamar a bolygó éves...","id":"20200814_Tulfogyasztas_napja_koronvirus_jarvany_eroforras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6b8f377-3665-4ca6-96ba-8d0df74fc2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d743684-99a8-4df9-ab4e-ebe3cd340b3c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200814_Tulfogyasztas_napja_koronvirus_jarvany_eroforras","timestamp":"2020. augusztus. 14. 18:20","title":"A koronajárvány miatt lassabban éltük fel éves erőforrásainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16192a-ef29-4f3e-8f12-f9b285799b4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghalt egy navigátor a Miskolc-ralin, amikor versenybalesetet szenvedett kocsijuk a Rally1-es kategóriában. A sofőr sokkos állapotba került, a Miskolc-ralit leállították.","shortLead":"Meghalt egy navigátor a Miskolc-ralin, amikor versenybalesetet szenvedett kocsijuk a Rally1-es kategóriában. A sofőr...","id":"20200815_ralibaleset_halalos_baleset_miskolcrali_leallitottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b16192a-ef29-4f3e-8f12-f9b285799b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f94a2a-f347-41ff-8933-1a9477ed697a","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_ralibaleset_halalos_baleset_miskolcrali_leallitottak","timestamp":"2020. augusztus. 15. 11:24","title":"Halálos baleset miatt leállították a Miskolc-ralit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mielőtt valaki rendelt a csangsai étteremben, le kellett mérnie a súlyát. Mindezt egy nemes ügy érdekében kellett megtennie. ","shortLead":"Mielőtt valaki rendelt a csangsai étteremben, le kellett mérnie a súlyát. Mindezt egy nemes ügy érdekében kellett...","id":"20200816_Elnezest_kert_egy_kinai_etterem_amiert_merlegre_allitotta_a_vendegeit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7148dd-80d5-4fd2-91fb-2b01c9e6af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36354cd0-d52c-4d5a-b27a-e9afec9476a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Elnezest_kert_egy_kinai_etterem_amiert_merlegre_allitotta_a_vendegeit","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:20","title":"Elnézést kért egy kínai étterem, amiért mérlegre állította a vendégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hold okozta fényszennyezés ellenére is látványos felvételeket sikerült készítenie a Perseidákról.","shortLead":"A Hold okozta fényszennyezés ellenére is látványos felvételeket sikerült készítenie a Perseidákról.","id":"20200814_perseidak_meteorraj_maximuma_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=846fdfeb-f5ab-4699-a8d3-39165bd941e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab4a5b7-8be1-494e-85e6-6fb433f51303","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_perseidak_meteorraj_maximuma_video","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:03","title":"Bámulatos videót rögzített hét éjjellátó kamera: íme a Perseidák meteorraj legjava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]