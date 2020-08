Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV rákérdezett az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, hogy mire alapozzák, hogy külföldről behozott vírus okozza a fertőzöttek számának emelkedését.","shortLead":"Az ATV rákérdezett az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, hogy mire alapozzák, hogy külföldről behozott vírus okozza...","id":"20200821_Az_EMMI_bizonyitja_hogy_valoban_kulfoldrol_hozzak_be_a_virust_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a0952d-7ac8-402c-8356-f36ef2f06193","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Az_EMMI_bizonyitja_hogy_valoban_kulfoldrol_hozzak_be_a_virust_Magyarorszagra","timestamp":"2020. augusztus. 21. 18:32","title":"Az EMMI bizonyítja, hogy valóban külföldről hozzák be a vírust Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86377586-82b2-4922-89ca-475fd70c9bb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején mutatta be a Samsung többek között legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at is, és nem meglepő, hogy a csúcseszközök szétkapására szakosodott iFixit ezt is darabjaira szedte.","shortLead":"Augusztus elején mutatta be a Samsung többek között legújabb okosóráját, a Galaxy Watch 3-at is, és nem meglepő...","id":"20200821_samsung_galaxy_watch3_ifixit_teardown","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86377586-82b2-4922-89ca-475fd70c9bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc346643-ecb3-4a36-ae97-a6500efe5a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_samsung_galaxy_watch3_ifixit_teardown","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:03","title":"Naná, hogy szétszedték a legújabb Samsung Galaxy okosórát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094e61b1-7ff9-44f8-afb1-5022e8715d74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelölt szavát adta, hogy rendbe teszi Amerika lelkét.","shortLead":"A jelölt szavát adta, hogy rendbe teszi Amerika lelkét.","id":"20200821_Biden_Demokrata_Part_elnokjeloltseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094e61b1-7ff9-44f8-afb1-5022e8715d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b395278d-e400-4801-ab75-6b0ca8583a36","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Biden_Demokrata_Part_elnokjeloltseg","timestamp":"2020. augusztus. 21. 08:16","title":"Biden elfogadta a Demokrata Párt elnökjelöltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb elhunytról nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.\r

","shortLead":"Újabb elhunytról nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.\r

","id":"20200820_44_uj_fertozottet_regisztraltak_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab7a367-9fcd-494b-886d-3a00b42b8243","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_44_uj_fertozottet_regisztraltak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 20. 09:17","title":"44 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a25e75-81d1-420e-a520-3ccb5bb28bda","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A német csapat 3-0-ra nyert az Olympique Lyon ellen.","shortLead":"A német csapat 3-0-ra nyert az Olympique Lyon ellen.","id":"20200819_A_Bayern_Munchen_is_bejutott_a_Bajnokok_Ligaja_dontojebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1a25e75-81d1-420e-a520-3ccb5bb28bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e1898b-aa4e-4407-b367-2775fb46d14c","keywords":null,"link":"/sport/20200819_A_Bayern_Munchen_is_bejutott_a_Bajnokok_Ligaja_dontojebe","timestamp":"2020. augusztus. 19. 23:02","title":"A Bayern München is bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabe9039-c183-4f33-a3db-6751e2c73535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosok jól tudják, hogy minél nagyobb egy eszköz képfrissítési frekvenciája, annál élvezetesebb a képi látvány. Ha még ebben az évben nem is, de jövőre már egyre gyakoribbak lehetnek az efféle elvásároknak megfelelő, 240 Hz-es frissítést kínáló eszközök. A TCL-en, pontosabban a leányvállalatán nem fog múlni.","shortLead":"A játékosok jól tudják, hogy minél nagyobb egy eszköz képfrissítési frekvenciája, annál élvezetesebb a képi látvány. Ha...","id":"20200820_tcl_csot_display_kepernyo_240hzes_kepfrissitessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aabe9039-c183-4f33-a3db-6751e2c73535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d29291-65d8-4f43-9519-08d6c17f998c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_tcl_csot_display_kepernyo_240hzes_kepfrissitessel","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:03","title":"Milyen képernyője van? 240 Hz-es képfrissítés már elég lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657c2c88-2064-4599-96e3-12548d45d4ea","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Addig lehet nagy elégedetlenség nélkül fenntartani egy diktatúrát, amíg működik a gazdaság - ez az egyik fő tanulsága a fehérorosz eseményeknek. Több évtized munkájával épült fel egy olyan rendszer, amelyet csak egyre komolyabb elnyomással lehet működtetni, de sok tényező összejátszása kellett ahhoz, hogy meginogjon.","shortLead":"Addig lehet nagy elégedetlenség nélkül fenntartani egy diktatúrát, amíg működik a gazdaság - ez az egyik fő tanulsága...","id":"20200821_feherorosz_belarusz_lukasenka_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=657c2c88-2064-4599-96e3-12548d45d4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cc6280a-0ba7-4854-9e96-48af8f0e7df3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_feherorosz_belarusz_lukasenka_valsag","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:00","title":"Hol rontotta el Lukasenka, hogy nem ő maradt a fehérorosz Kádár János?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a helyi közösségek fontosságára hívta fel a figyelmet az augusztus 20-a alkalmából közzétett bejegyzésében.","shortLead":"A főpolgármester a helyi közösségek fontosságára hívta fel a figyelmet az augusztus 20-a alkalmából közzétett...","id":"20200820_Karacsony_Zold_es_szocialis_fordulatra_van_szukseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b748b3-f1ec-4b85-a2b3-15a777a115b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Karacsony_Zold_es_szocialis_fordulatra_van_szukseg","timestamp":"2020. augusztus. 20. 13:05","title":"Karácsony: Zöld és szociális fordulatra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]