[{"available":true,"c_guid":"56485597-617f-4e1b-88dc-0af3f89294bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple öt évvel azután, hogy elindította az első rádióállomását, most két újabb csatornán sugározza majd a zenét.","shortLead":"Az Apple öt évvel azután, hogy elindította az első rádióállomását, most két újabb csatornán sugározza majd a zenét.","id":"20200819_apple_music_1_beats_1_apple_music_hits_apple_music_country","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56485597-617f-4e1b-88dc-0af3f89294bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b8b16f-94dd-45fc-8c95-5157b9ffaa4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_apple_music_1_beats_1_apple_music_hits_apple_music_country","timestamp":"2020. augusztus. 19. 16:03","title":"Apple Music 1: átnevezte rádióját az Apple, és két új csatornát is indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501f62e2-587e-4328-b6c7-6901dcf86f05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pontos információiról ismert szivárogtató, Komiya rövid és tömör Twitter-bejegyzése alapján úgy tűnik, az Apple újabb változatot készíthet a 2016-ban bemutatott Touch Barból.","shortLead":"A pontos információiról ismert szivárogtató, Komiya rövid és tömör Twitter-bejegyzése alapján úgy tűnik, az Apple újabb...","id":"20200819_apple_macbook_touch_bar_erintosav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=501f62e2-587e-4328-b6c7-6901dcf86f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a3cc40-ee3e-4a7d-969c-9f594a858b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_apple_macbook_touch_bar_erintosav","timestamp":"2020. augusztus. 19. 18:03","title":"Frissítheti a Touch Bart az Apple, már dolgozhatnak az új verzión","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae523aad-1003-4b22-a1f0-09c76d30e479","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt kérik, ezt vegyék figyelembe azok, akik ügyeiket intéznék.","shortLead":"Azt kérik, ezt vegyék figyelembe azok, akik ügyeiket intéznék.","id":"20200821_Haromnapos_sztrajkra_keszulnek_szeptember_elejen_az_onkormanyzati_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae523aad-1003-4b22-a1f0-09c76d30e479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e985d0d-afa3-4fcd-9d02-02b8ad7b8cb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Haromnapos_sztrajkra_keszulnek_szeptember_elejen_az_onkormanyzati_dolgozok","timestamp":"2020. augusztus. 21. 09:16","title":"Háromnapos sztrájkra készülnek szeptember elején az önkormányzati dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a25e75-81d1-420e-a520-3ccb5bb28bda","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A német csapat 3-0-ra nyert az Olympique Lyon ellen.","shortLead":"A német csapat 3-0-ra nyert az Olympique Lyon ellen.","id":"20200819_A_Bayern_Munchen_is_bejutott_a_Bajnokok_Ligaja_dontojebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1a25e75-81d1-420e-a520-3ccb5bb28bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e1898b-aa4e-4407-b367-2775fb46d14c","keywords":null,"link":"/sport/20200819_A_Bayern_Munchen_is_bejutott_a_Bajnokok_Ligaja_dontojebe","timestamp":"2020. augusztus. 19. 23:02","title":"A Bayern München is bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A QAnon-mozgalom több száz felhasználójának fiókját törölték.

","shortLead":"A QAnon-mozgalom több száz felhasználójának fiókját törölték.

","id":"20200820_A_Facebook_nekiment_egy_osszeeskuveselmeleteket_nepszerusito_csoportnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55fb0e5-214a-4c52-abee-54d399bba597","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_A_Facebook_nekiment_egy_osszeeskuveselmeleteket_nepszerusito_csoportnak","timestamp":"2020. augusztus. 20. 08:18","title":"A Facebook nekiment az összeesküvés-elméleteket népszerűsítő QAnon csoportnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"","category":"vilag","description":"A regisztrált fertőzöttek száma meghaladja a 22,3 milliót. ","shortLead":"A regisztrált fertőzöttek száma meghaladja a 22,3 milliót. ","id":"20200820_Koronavirus_fertozes_vilag_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888ad107-3312-4a8c-853f-bda94f2bb7c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Koronavirus_fertozes_vilag_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 20. 08:34","title":"Egy nap alatt 5400-an haltak meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f5eeab-1021-4bbc-9482-08647127e0b3","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A velencei filmfesztivál versenyprogramjába kapott meghívást a rendező külföldi sztárszereposztással készült első angol nyelvű filmje, a Pieces of a Woman, amely a Lengyelországban díjazott színházi rendezésének továbbgondolása. Mundruczó Kornél a HVG-nek adott interjúban beszél a külföldi és hazai filmes viszonyokról, valamint az SZFE körüli botrányról. ","shortLead":"A velencei filmfesztivál versenyprogramjába kapott meghívást a rendező külföldi sztárszereposztással készült első angol...","id":"202034__mundruczo_kornel__uzengetesrol_traumaismetlodesrol__szukulo_terek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95f5eeab-1021-4bbc-9482-08647127e0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea605828-0272-494b-b288-f546bbcfb52c","keywords":null,"link":"/360/202034__mundruczo_kornel__uzengetesrol_traumaismetlodesrol__szukulo_terek","timestamp":"2020. augusztus. 19. 17:00","title":"Mundruczó: A Színművészeti új kuratóriuma kifejezi, ki a dudás a csárdában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10a26e1-3947-4267-8bea-4aa7cdd2cf2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A felnőtt keret harmada megfertőződött Újpesten, az U20-as csapat tagjainak pedig házi karanténba kell vonulniuk.","shortLead":"A felnőtt keret harmada megfertőződött Újpesten, az U20-as csapat tagjainak pedig házi karanténba kell vonulniuk.","id":"20200819_ujpest_jegkorong_koronavirus_teszt_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e10a26e1-3947-4267-8bea-4aa7cdd2cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92c6b69-3020-4d42-93e6-4c175efd5b5d","keywords":null,"link":"/sport/20200819_ujpest_jegkorong_koronavirus_teszt_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:00","title":"Pozitív lett kilenc újpesti jégkorongozó koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]