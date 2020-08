Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy kategóriában versenyeznek majd a színészek és a színésznők. ","shortLead":"Egy kategóriában versenyeznek majd a színészek és a színésznők. ","id":"20200824_Nem_osztanak_tobbe_noi_es_ferfi_dijakat_a_berlini_filmfesztivalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5e4eeed-3514-404f-ab06-bb496b2c06cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59a043c-943d-45e2-a88f-6951fc6c4445","keywords":null,"link":"/kultura/20200824_Nem_osztanak_tobbe_noi_es_ferfi_dijakat_a_berlini_filmfesztivalon","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:56","title":"Nem osztanak többé női és férfi díjakat a berlini filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maradt ott, ahol eddig is volt: 0,6 százalékon.","shortLead":"Maradt ott, ahol eddig is volt: 0,6 százalékon.","id":"20200825_mnb_jegybank_alapkamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7fb68d-5163-44f0-84ea-d14123bffdf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_mnb_jegybank_alapkamat","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:49","title":"Nem változott a jegybanki alapkamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben nem kell diplomával rendelkeznie annak, aki a Google valamely állására pályázna. Ugyanis a keresőcég saját oktatói programját elvégezve is be lehet majd kerülni a világ egyik legmenőbb munkahelyére.","shortLead":"A jövőben nem kell diplomával rendelkeznie annak, aki a Google valamely állására pályázna. Ugyanis a keresőcég saját...","id":"20200826_google_kepzes_tanusitvany_karrier_diploma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93569be-f2dc-479c-9f02-6c1be2858879","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_google_kepzes_tanusitvany_karrier_diploma","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:05","title":"A Google dobja a diplomákat, a náluk szerzett papír is elég lesz a munkába álláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a959080-912c-4df8-aa72-40e26377faf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Iroda távozó elnökének beszámolói alapján módosulhat a választási rendszer.","shortLead":"A Nemzeti Választási Iroda távozó elnökének beszámolói alapján módosulhat a választási rendszer.","id":"20200825_Palffy_Ilona_nyugdij_Nemzeti_Valasztasi_Iroda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a959080-912c-4df8-aa72-40e26377faf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b435154c-16e5-4e7c-ab24-2dffe0e078a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Palffy_Ilona_nyugdij_Nemzeti_Valasztasi_Iroda","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:55","title":"Lemondott, nyugdíjba megy a Nemzeti Választási Iroda elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7cff26-0149-4521-8470-abad877ec2e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Davide Lanzafame visszatérése a Budapest Honvédhoz már nem volt annyira sikeres, mint az első kör.","shortLead":"Davide Lanzafame visszatérése a Budapest Honvédhoz már nem volt annyira sikeres, mint az első kör.","id":"20200825_lanzafame_torokorszag_budapest_honved","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f7cff26-0149-4521-8470-abad877ec2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b56b25-f42e-4cb4-badf-f150d209c7cf","keywords":null,"link":"/sport/20200825_lanzafame_torokorszag_budapest_honved","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:48","title":"A török másodosztályba igazolt a kétszeres magyar gólkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tartalékosokat is behívnak a hadrafoghatósági ellenőrzés harmadik, hétfőn kezdődött szakaszában.","shortLead":"Tartalékosokat is behívnak a hadrafoghatósági ellenőrzés harmadik, hétfőn kezdődött szakaszában.","id":"20200825_feheroroszorszag_hadsereg_keszultseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e3d6dd-7277-45a9-ae5f-03f2017f1a01","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_feheroroszorszag_hadsereg_keszultseg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:12","title":"A legmagasabb harckészültségbe helyezik a fehérorosz hadsereg egyes egységeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e4c7fa-f441-42af-a325-645c3e403b25","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Egy 400 milliós beruházást blokkol az ellenzékbe került Fidesz Jászberényben úgy, hogy vezetőként még akarták azt. A képviselő-testületben az ügyben patthelyzet van, miközben az óra ketyeg. A kétharmaddal győző polgármester, Budai Lóránt előrehozott választást emleget és azt mondja, ennyi támogatásról nem kellene lemondania a településnek.","shortLead":"Egy 400 milliós beruházást blokkol az ellenzékbe került Fidesz Jászberényben úgy, hogy vezetőként még akarták azt...","id":"20200824_ellenzek_jaszbereny_fidesz_jobbik_budai_lorant_elorehozott_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3e4c7fa-f441-42af-a325-645c3e403b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991290dd-1b10-4d0c-b18a-77a325f89c81","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_ellenzek_jaszbereny_fidesz_jobbik_budai_lorant_elorehozott_valasztas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:05","title":"Az ellenzék és a Fidesz is beleállna az előrehozott választásba Jászberényben, de a másikra várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9642ead1-74ef-4986-a167-0b261f770aef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan kellene megváltoztatni a magyar filmeket és sorozatokat, ha a nemzetközi trendeknek megfelelően, politikailag korrekt módon alakítanánk át azokat? A Duma Aktuálnak erre is van válasza. Még Orbán Viktor keleti diktátorok iránt táplált furcsa vonzalmát is figyelembe vették listájukban. ","shortLead":"Hogyan kellene megváltoztatni a magyar filmeket és sorozatokat, ha a nemzetközi trendeknek megfelelően, politikailag...","id":"20200824_Duma_Aktual_Politikai_korrektseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9642ead1-74ef-4986-a167-0b261f770aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8665697-4f32-4692-9a5f-a0e25739cdbb","keywords":null,"link":"/360/20200824_Duma_Aktual_Politikai_korrektseg","timestamp":"2020. augusztus. 24. 19:00","title":"Duma Aktuál: Az Egri Csillagok is egy barátságos meccsről szól, mióta jóban vagyunk Erdogannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]