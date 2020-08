Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"577ff216-be33-4bef-8ad5-827b02c8ea1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hetényi Idősek Otthonának egyik dolgozója fertőzött személlyel került kapcsolatba.","shortLead":"A Hetényi Idősek Otthonának egyik dolgozója fertőzött személlyel került kapcsolatba.","id":"20200827_Latogatasi_tilalom_ket_kecskemeti_idosotthonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577ff216-be33-4bef-8ad5-827b02c8ea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496c0e17-2997-4756-bda2-08f25a3606b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Latogatasi_tilalom_ket_kecskemeti_idosotthonban","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:31","title":"Látogatási tilalmat rendeltek el két kecskeméti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ősi szupernóvákról árulkodik a fiatal tengerfenéken rejlő csillagpor. Nagyon kis mennyiségben 33 ezer éves 60-as tömegszámú vasizotópokat találtak az óceán fenekén.","shortLead":"Ősi szupernóvákról árulkodik a fiatal tengerfenéken rejlő csillagpor. Nagyon kis mennyiségben 33 ezer éves 60-as...","id":"20200829_osi_szupernovak_tengerfeneken_rejlo_csillagpor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677961b0-6cba-4d34-b9ee-dd3b8f7dcf04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_osi_szupernovak_tengerfeneken_rejlo_csillagpor","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:03","title":"33 000 éves csillagport találtak az óceán mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17db446-5456-4d5d-8aad-67718b547936","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A NER-kegyelteknek kiosztott pénz elkezd működni: vagy luxusfogyasztásként jelenik meg az Adrián vagy kivásárolják belőle azokat a vállalkozókat, akik nem politika-közeliek - állítja Bod Péter Ákos. A közgazdász, volt jegybankelnök szerint ez a fajta gazdaságpolitika csúnya visszalépés, de ez a rendszer is meg fog egyszer bicsaklani. De mikor találkozott utoljára Orbán Viktorral? Ezt is elárulta M. Kiss Csabának. \r

\r

\r

\r

","shortLead":"A NER-kegyelteknek kiosztott pénz elkezd működni: vagy luxusfogyasztásként jelenik meg az Adrián vagy kivásárolják...","id":"20200827_Bod_Peter_Akos_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b17db446-5456-4d5d-8aad-67718b547936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e993065-e493-407a-9546-78051c4ef393","keywords":null,"link":"/360/20200827_Bod_Peter_Akos_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:00","title":"\"Ebből nem lesz magyar feltámadás\" - Bod Péter Ákos a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus rosszul érezte magát, ezért elment tesztelni, az eredmény után pedig azonnal karanténba vonult.","shortLead":"A politikus rosszul érezte magát, ezért elment tesztelni, az eredmény után pedig azonnal karanténba vonult.","id":"20200827_hollik_istvan_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f884de7-6f63-40a6-83ed-dad223f42c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1626530-a8af-47c6-88df-e1192b418fef","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_hollik_istvan_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:05","title":"Pozitív lett Hollik István koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c21b8f0-4dd8-4ea0-9673-64e9cba8827a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombattól szigorú korlátozások lépnek életbe két intézményben.","shortLead":"Szombattól szigorú korlátozások lépnek életbe két intézményben.","id":"20200828_Latogatasi_tilalom_Eger_Kecskemet_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c21b8f0-4dd8-4ea0-9673-64e9cba8827a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caea6d56-a214-4b97-ac01-7c394bc1646e","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Latogatasi_tilalom_Eger_Kecskemet_korhaz","timestamp":"2020. augusztus. 28. 17:10","title":"Látogatási tilalmat rendeltek el a kecskeméti és az egri kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b","c_author":"Csatlós Hanna - Ká Zoltán","category":"kultura","description":"A szeptemberi Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütál Mundruczó Kornél hetedik nagyjátékfilmje, a Pieces of a Woman. Az alkotók a forgatás körülményeiről, a színészválasztásról és a „chemistry read” sajátosságairól a hvg.hu-nak meséltek. ","shortLead":"A szeptemberi Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütál Mundruczó Kornél hetedik nagyjátékfilmje...","id":"20200828_Mundruczo_Kornel_Weber_Kata_Pieces_of_a_Woman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d15e1b74-ccae-4e97-aff8-c9995b55181b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117b5fd5-90f4-4b24-94d3-4f468bcb6ee5","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_Mundruczo_Kornel_Weber_Kata_Pieces_of_a_Woman","timestamp":"2020. augusztus. 28. 20:00","title":"„Shia LaBeouf elolvasta a forgatókönyvet, és négy óra múlva visszahívott” – hogyan készült Mundruczó Kornél új filmje? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Japán sajtóértesülések szerint a miniszterelnök nem tölti ki a jövő szeptemberig szóló mandátumát.","shortLead":"Japán sajtóértesülések szerint a miniszterelnök nem tölti ki a jövő szeptemberig szóló mandátumát.","id":"20200828_abe_sinzo_japan_miniszterelnok_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12e5902-80a1-46b6-9e0a-c051ab9d4b95","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_abe_sinzo_japan_miniszterelnok_lemondas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 07:56","title":"Romló egészsége miatt várhatóan lemond Abe Sinzó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b1983c-b27e-424f-a325-57cc616ec071","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az első tapasztalatok alapján tetszik az állatoknak.","shortLead":"Az első tapasztalatok alapján tetszik az állatoknak.","id":"20200827_Orvosi_marihuanat_kapnak_a_stresszes_elefantok_a_varsoi_allatkertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5b1983c-b27e-424f-a325-57cc616ec071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e361ae-5ca9-4e82-9ef7-e3652ba4cdf6","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Orvosi_marihuanat_kapnak_a_stresszes_elefantok_a_varsoi_allatkertben","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:37","title":"Orvosi marihuánát kapnak a stresszes elefántok a varsói állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]