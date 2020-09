Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d45f4f29-2273-499b-8c37-4ae1546bf7f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy koronavírus-gyanús fiúnak kért tesztet a budapesti család, mire a mentő kiérkezett, a tünetmentes apáról magánúton kiderült, hogy fertőzött. Az anyát ennek ellenére nem tesztelték le, mondván: nincs a listán. Olvasónk mesélte el tapasztalatát. ","shortLead":"Egy koronavírus-gyanús fiúnak kért tesztet a budapesti család, mire a mentő kiérkezett, a tünetmentes apáról magánúton...","id":"20200902_covid_teszt_omsz_maganteszt_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d45f4f29-2273-499b-8c37-4ae1546bf7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e901c35-9097-4db0-a878-8073c54dee0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_covid_teszt_omsz_maganteszt_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:38","title":"Ilyen most az állami tesztelés: rugalmasság és észszerűség tilos, de a mentő egy napot késhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A placebohatás már több száz éve ismert, és a magyarázata is megvan. Az újabb kutatások arra derítettek fényt, hogy az ilyesfajta gyógyszerhelyettesítők akkor is hatásosak lehetnek, ha a beteg tudja milyen szert vett be.","shortLead":"A placebohatás már több száz éve ismert, és a magyarázata is megvan. Az újabb kutatások arra derítettek fényt...","id":"20200902_hatasos_placebo_magyarazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68e4240b-4624-49c0-8c7c-a0f6dacd727e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feda0565-6829-4910-91b5-90212054fc36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_hatasos_placebo_magyarazat","timestamp":"2020. szeptember. 02. 09:03","title":"A kísérlet eredménye: még akkor is hatásos volt a placebo, amikor a beteg tudta, hogy hatástalan a szer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orvos az általa létrehozott klinikán fertőződött meg.","shortLead":"Az orvos az általa létrehozott klinikán fertőződött meg.","id":"20200901_koronavirus_benedek_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0e14ba-a1e6-468d-9071-c545b995a9aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_koronavirus_benedek_istvan","timestamp":"2020. szeptember. 01. 16:45","title":"Meghalt a koronavírussal megfertőződött neves marosvásárhelyi orvos, Benedek István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece411ba-367b-4054-bb44-d70af2f85395","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerdán kezdődik a per, a vádlottak közül 11-en meg is jelennek a bíróság előtt.","shortLead":"Szerdán kezdődik a per, a vádlottak közül 11-en meg is jelennek a bíróság előtt.","id":"20200902_charlie_hebdo_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ece411ba-367b-4054-bb44-d70af2f85395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef127f70-616f-4444-8933-38f1f245475e","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_charlie_hebdo_per","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:55","title":"14 vádlottról mondanak ítéletet a Charlie Hebdo elleni támadás perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebff24-806d-49b8-99c8-119fa027d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hétig zárva lesz a Kőbányai Gépmadár Óvoda a fertőzés miatt.","shortLead":"Két hétig zárva lesz a Kőbányai Gépmadár Óvoda a fertőzés miatt.","id":"20200902_kobanya_ovoda_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cebff24-806d-49b8-99c8-119fa027d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246dc9e5-78f6-453a-8bf0-edf25434701f","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_kobanya_ovoda_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:33","title":"Bezártak egy kőbányai óvodát, mert koronavírusos az egyik dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MTI értesülése szerint az egyik áldozat sérülései súlyosak.","shortLead":"Az MTI értesülése szerint az egyik áldozat sérülései súlyosak.","id":"20200901_ablaktabla_zalaegerszeg_serult_epitkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c7f683-856c-428c-8327-ef5f95f6d8c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_ablaktabla_zalaegerszeg_serult_epitkezes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:20","title":"Teherautóról leesett ablaktáblák miatt sérült meg három ember Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7119722-9748-43c5-b21e-d9c374d91776","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ketten megsérültek, az incidens után a mozi átmenetileg bezárt.","shortLead":"Ketten megsérültek, az incidens után a mozi átmenetileg bezárt.","id":"20200901_A_Tenet_vetitese_alatt_beszakadt_a_mennyezet_egy_szingapuri_moziban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7119722-9748-43c5-b21e-d9c374d91776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2335e5b3-e512-45ec-af93-1f0dbec4d723","keywords":null,"link":"/elet/20200901_A_Tenet_vetitese_alatt_beszakadt_a_mennyezet_egy_szingapuri_moziban","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:38","title":"A Tenet vetítése alatt beszakadt a mennyezet egy szingapúri moziban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munk Veronika szerint lesz másik lapjuk, de az előfizetéses alapokon működik majd.","shortLead":"Munk Veronika szerint lesz másik lapjuk, de az előfizetéses alapokon működik majd.","id":"20200901_index_munk_veronika_hiroldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce7f3b8-dea1-46a8-bd64-f1acb84630e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_index_munk_veronika_hiroldal","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:27","title":"Várhatóan fizetős lesz a távozó indexesek híroldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]