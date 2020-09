Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A H1N1 vírussal végzett tesztek során már jól vizsgázott egy új módszer, amellyel fejlesztői szerint gyorsan és pontosan lehet észlelni a levegőben terjedő vírusokat.","shortLead":"A H1N1 vírussal végzett tesztek során már jól vizsgázott egy új módszer, amellyel fejlesztői szerint gyorsan és...","id":"20200901_koronavirus_virus_del_korea_eszleles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa55ab9-c61d-4f52-9708-13db7e190253","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_koronavirus_virus_del_korea_eszleles","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:05","title":"Gyorsan kimutatja a levegőben terjedő vírusokat egy új találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86c25d-d1bc-4678-8d25-a52f00518ce5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színművészeti Egyetem hallgatói elutasítják az intézmény új kuratóriumát és felügyelőbizottságát, és a lemondásukat is követelik. 