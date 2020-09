Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7b457ca-c34d-4764-a6b0-ea8b984392c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező egyetért az SZFE hallgatóival abban, hogy nincs értelme tárgyalni, és szerinte most már Vidnyánszky Attilának kell belátnia, hogy „ez egy szakmai kudarc”. Bodó Viktor szerint ugyanakkor Magyarországon optimista forgatókönyvet már nem ír az ember.","shortLead":"A rendező egyetért az SZFE hallgatóival abban, hogy nincs értelme tárgyalni, és szerinte most már Vidnyánszky Attilának...","id":"20200905_Bodo_Viktor_Annak_van_mar_csak_ertelme_ha_Vidnyanszky_Attila_hatralep_harmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7b457ca-c34d-4764-a6b0-ea8b984392c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c29eeb-56b4-41bc-8bd9-60f9980116d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Bodo_Viktor_Annak_van_mar_csak_ertelme_ha_Vidnyanszky_Attila_hatralep_harmat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 11:50","title":"Bodó Viktor: Annak van már csak értelme, ha Vidnyánszky Attila hátralép hármat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hét alatt így már 22-re nőtt az elpusztult elefántok száma Zimbabwében.","shortLead":"Egy hét alatt így már 22-re nőtt az elpusztult elefántok száma Zimbabwében.","id":"20200904_zimbabwe_elpusztult_elefant_mergezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3343a25a-9dd9-4d63-ba15-fbccb563fdda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_zimbabwe_elpusztult_elefant_mergezes","timestamp":"2020. szeptember. 04. 16:03","title":"Újabb 10 elefánt tetemét találták meg Zimbabwéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a652db1-3373-4669-8140-b16bc990b358","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Párizsban élő Anton Molnár, az egyik legkeresettebb magyar festőművész kiállítása szeptember 13-ig látható a Pesti Vigadóban.","shortLead":"A Párizsban élő Anton Molnár, az egyik legkeresettebb magyar festőművész kiállítása szeptember 13-ig látható a Pesti...","id":"20200903_Vidam_lenduletes_szinek_a_Vigadoban_Anton_Molnar_kiallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a652db1-3373-4669-8140-b16bc990b358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b64a7e-3116-4bbe-bd8b-5a2763b970b9","keywords":null,"link":"/kultura/20200903_Vidam_lenduletes_szinek_a_Vigadoban_Anton_Molnar_kiallitasa","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:48","title":"Vidám, lendületes színek a Vigadóban: Anton Molnár kiállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember közepén nyithatják ki az óvodát legközelebb.","shortLead":"Szeptember közepén nyithatják ki az óvodát legközelebb.","id":"20200903_koronavirus_hajduboszormeny_ovoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4beeae-3b64-4b85-94a4-dd13c314dc10","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_koronavirus_hajduboszormeny_ovoda","timestamp":"2020. szeptember. 03. 19:24","title":"Koronavírus miatt zárt be egy hajdúböszörményi óvoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint 50 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt több mint 50 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200905_Brutalis_szamokat_produkal_a_koronavirusjarvany_Braziliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05e2cec-bea4-48a0-8b2a-5ca67f968bf6","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Brutalis_szamokat_produkal_a_koronavirusjarvany_Braziliaban","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:59","title":"Brutális számokat produkál a koronavírus-járvány Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cea530-100a-4006-bbf0-c1edd236bbab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon át figyelte a brit Institute for Strategic Dialogue nevű kutatóintézet azt az adatbázist, amelyet az Iszlám Állam nevű terrorszervezet propagandistái állítottak össze követőik számára. A szakemberek szerint nagyon nehéz lenne törölni az anyagokat.","shortLead":"Hónapokon át figyelte a brit Institute for Strategic Dialogue nevű kutatóintézet azt az adatbázist, amelyet az Iszlám...","id":"20200904_iszlam_allam_iss_propaganda_terrorszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59cea530-100a-4006-bbf0-c1edd236bbab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981a6e57-9b86-46bb-bb59-fff84fcedb95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_iszlam_allam_iss_propaganda_terrorszervezet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:35","title":"Megtalálták az Iszlám Állam eddigi legnagyobb propagandaanyagát az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203a67ec-147f-4c42-a3dd-1b548e1535c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen kapcsolatba kerültek az Emmiben a koronavírusos helyettes államtitkárral. Kásler Miklós miniszter nem érintett. ","shortLead":"Többen kapcsolatba kerültek az Emmiben a koronavírusos helyettes államtitkárral. Kásler Miklós miniszter nem érintett. ","id":"20200904_koronavirus_karanten_Emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=203a67ec-147f-4c42-a3dd-1b548e1535c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc1a3a6-aeb7-46be-8d73-532c049b7aff","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_koronavirus_karanten_Emmi","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:33","title":"Összesen 14-en kerültek karanténba az Emmiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korai tesztek alapján kiváltja az immunválaszt.","shortLead":"A korai tesztek alapján kiváltja az immunválaszt.","id":"20200905_Itt_az_elso_jelentes_az_orosz_koronavirusvakcinarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b145f3-79fb-4d7f-b82e-ec8c06acd11e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_Itt_az_elso_jelentes_az_orosz_koronavirusvakcinarol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:57","title":"Itt az első jelentés az orosz koronavírus-vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]