Egy egyesület kérte nyilvánosan fogyásra a miniszterelnököt, szerintük az XL-es mérettel már példát mutathatna az országnak Orbán Viktor. De mi a gond ezzel? A Duma Aktuálnak megvannak a válaszai, némi kikacsintással Hadházi László koleszterinszintjére. Egy egyesület kérte nyilvánosan fogyásra a miniszterelnököt, szerintük az XL-es mérettel már példát mutathatna az országnak Orbán Viktor. De mi a gond ezzel? A Duma Aktuálnak megvannak a válaszai, némi kikacsintással Hadházi László koleszterinszintjére. Duma Aktuál: Miért nem elég, ha Orbán csökkenti ruhaméretét? 2020. szeptember. 11. 13:00 A rádió többségi tulajdonosa, Arató András szerint szimpla politikai döntés született, és azt ígérte, perelnek. A Klubrádió évekkel ezelőtt már hosszan pereskedett az NMHH-val, az ügy egy része még nem is zárult le. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szerint hat ponton sértette meg a médiatörvényt a Klubrádió, ezért utasították el a frekvenciahasználat meghosszabbítására benyújtott pályázatukat. A rádió többségi tulajdonosa, Arató András szerint szimpla politikai döntés született, és azt ígérte, perelnek. A Klubrádió évekkel ezelőtt már hosszan pereskedett az NMHH-val, az ügy egy része még nem is zárult le. Klubrádió vs. Médiahatóság: egy háború újraindul 2020. szeptember. 11. 20:10 A tervek szerint 2030-ra közlekedhet Budapesten az ötös metró, ami a Kálvin térig bevitt déli HÉV-vonalat kötné össze az északival. Fürjes Balázs: Megkezdtük az 5-ös metró tervezését 2020. szeptember. 10. 18:15 A legsportosabb új Octavia Magyarországon zöld rendszámot kaphat. Beárazták a 245 lóerős hibrid Skoda Octavia RS-t 2020. szeptember. 11. 11:46 1993 óta tizenöt faj pusztult ki, de legalább kétszer ennyit megmentettünk. Ezek az állatok kihaltak volna védelem nélkül – galéria 2020. szeptember. 10. 14:11 Van-e kitörési pont az önkormányzatoktól elvont bevételek okozta csapdából? Milyen lesz az Airbnb-szabályozás, miért is van dugó és lesz-e valaha egységes parkolási rendszer? M. Kiss Csaba faggatja Karácsony Gergelyt. Egyértelmű, hogy a Fidesz számára "csak 22 van" – céloz a következő választásra a főpolgármester a kormány és Budapest viszonyát boncolgatva. Van-e kitörési pont az önkormányzatoktól elvont bevételek okozta csapdából? Milyen lesz az Airbnb-szabályozás, miért is van dugó és lesz-e valaha egységes parkolási rendszer? M. Kiss Csaba faggatja Karácsony Gergelyt. "Annyira nem vagyunk hülyék, hogy ezt ne tudjuk elmagyarázni" – Karácsony Gergely a HVG Teraszon 2020. szeptember. 10. 19:00 Korábban egyenesen álhírnek nevezte a klímaváltozást, kilépett a párizsi klímaegyezményből és hivatali ideje alatt 100 környezetvédelmi intézkedést rúgott fel. Korábban egyenesen álhírnek nevezte a klímaváltozást, kilépett a párizsi klímaegyezményből és hivatali ideje alatt 100 környezetvédelmi intézkedést rúgott fel. Donald Trump szerint nála többet egy elnök sem tett a környezetvédelemért 2020. szeptember. 10. 18:27 Az új főügyész bemutatásán beszélt a fehérorosz elnök arról, hogy eszében sincs engedni a tüntetőknek. Lukasenka nem adja át a hatalmat, mert „nem ezért választották meg" 2020. szeptember. 10. 14:10