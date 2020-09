Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75b42c11-b32a-4528-9408-45e0012ab7c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eredményes volt a Magyar Vöröskereszt nyári véradókampánya - mondta Váradi Mariann, a véradásszervezés szakmai vezetője.","shortLead":"Eredményes volt a Magyar Vöröskereszt nyári véradókampánya - mondta Váradi Mariann, a véradásszervezés szakmai vezetője.","id":"20200912_Sok_vert_gyujtott_a_Magyar_Voroskereszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75b42c11-b32a-4528-9408-45e0012ab7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80acb24-fc5c-4dd6-8e9e-de96768d2efb","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Sok_vert_gyujtott_a_Magyar_Voroskereszt","timestamp":"2020. szeptember. 12. 21:15","title":"Sok vért gyűjtött a Magyar Vöröskereszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Inkább szerezzünk be néhányat a mosható verzióból. ","shortLead":"Inkább szerezzünk be néhányat a mosható verzióból. ","id":"20200913_A_kornyezetunk_vedelmeben_jobb_ha_elfelejtjuk_az_egyszerhasznalatos_sebeszi_maszkot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50448974-5773-4d30-88e3-b7465b0b8ae5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200913_A_kornyezetunk_vedelmeben_jobb_ha_elfelejtjuk_az_egyszerhasznalatos_sebeszi_maszkot","timestamp":"2020. szeptember. 13. 13:35","title":"A környezetünk védelmében jobb, ha elfelejtjük az eldobható sebészi maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d8fb0b-ce43-4583-8975-8202f1a31ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kaliforniai startup háromszor akarta megkerülni a Földet egy tizenkét méteres rakétával, a kínaiak pedig egy műholdat próbáltak pályára állítani. ","shortLead":"Egy kaliforniai startup háromszor akarta megkerülni a Földet egy tizenkét méteres rakétával, a kínaiak pedig...","id":"20200913_raketateszt_kiloves_urkutatas_robbanas_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8d8fb0b-ce43-4583-8975-8202f1a31ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d53c122-5694-455b-adf0-52c21da1adad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200913_raketateszt_kiloves_urkutatas_robbanas_baleset","timestamp":"2020. szeptember. 13. 18:40","title":"Egy nap alatt két rakétateszt is befuccsolt (videók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d60f710-b33a-4a7c-88e9-8b18f90427df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A cseheknél rekordszámú pozitív tesztről adtak hírt, Boszniában pedig újrafertőződött egy egyszer már meggyógyult beteg. ","shortLead":"A cseheknél rekordszámú pozitív tesztről adtak hírt, Boszniában pedig újrafertőződött egy egyszer már meggyógyult...","id":"20200913_24_ora_leforgasa_alatt_tizezerrel_nott_a_koronavirusosok_szama_a_franciaknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d60f710-b33a-4a7c-88e9-8b18f90427df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f2fc7a-ffa0-4f3d-a63a-b8796cb320fd","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_24_ora_leforgasa_alatt_tizezerrel_nott_a_koronavirusosok_szama_a_franciaknal","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:25","title":"24 óra leforgása alatt tízezerrel nőtt a koronavírusosok száma a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56754b0b-8703-404c-9857-79eb3f14dc02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Naponta átlagosan több, mint 2500 mintát vesznek le.","shortLead":"Naponta átlagosan több, mint 2500 mintát vesznek le.","id":"20200914_Mento_koronavirus_mintavetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56754b0b-8703-404c-9857-79eb3f14dc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72815e4c-e805-4535-bcfb-6cf2388c56fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Mento_koronavirus_mintavetel","timestamp":"2020. szeptember. 14. 05:36","title":"Előfordul, hogy csak két nap múlva mennek a mentők a koronavírus-gyanús esetekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c2f965-01bd-477b-98b1-a0f37e4cb048","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amatőr fotósok egyik nagy bánatán segíthet a mesterséges intelligencia – jelentette be a Berkeley Egyetem kutatócsapata. ","shortLead":"Az amatőr fotósok egyik nagy bánatán segíthet a mesterséges intelligencia – jelentette be a Berkeley Egyetem...","id":"202037_fotojavito_intelligencia_arnyekboksz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3c2f965-01bd-477b-98b1-a0f37e4cb048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29605f0c-7165-4793-b857-50d6f63a5397","keywords":null,"link":"/360/202037_fotojavito_intelligencia_arnyekboksz","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:30","title":"Látványosan feljavítja a mobillal lőtt fotókat egy új algoritmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714240c6-3f80-49da-a18a-9dec56e16eb6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ő tenyerére is felkerült a FREE SZFE.","shortLead":"Az ő tenyerére is felkerült a FREE SZFE.","id":"20200912_Nades_Peter_is_beallt_a_Szinmuveszetit_tamogatok_soraba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=714240c6-3f80-49da-a18a-9dec56e16eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4497e6c1-775e-45d3-83d0-3b8450144036","keywords":null,"link":"/kultura/20200912_Nades_Peter_is_beallt_a_Szinmuveszetit_tamogatok_soraba","timestamp":"2020. szeptember. 12. 11:40","title":"Nádas Péter is beállt a Színművészetit támogatók sorába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27794c6-f19c-4fdd-87e8-49e916951862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Németországban lopták el azt a Mercedest, ami a Csongrád-Csanád megyei határátkelőhelyen felbukkant.","shortLead":"Németországban lopták el azt a Mercedest, ami a Csongrád-Csanád megyei határátkelőhelyen felbukkant.","id":"20200912_Most_nem_a_szallitott_auto_hanem_a_treler_volt_lopott_ami_lebukott_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b27794c6-f19c-4fdd-87e8-49e916951862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78931d9b-b581-46e4-b993-910dbd024d96","keywords":null,"link":"/cegauto/20200912_Most_nem_a_szallitott_auto_hanem_a_treler_volt_lopott_ami_lebukott_a_hataron","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:35","title":"Most nem a szállított autó, hanem a tréler volt lopott, ami lebukott a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]