Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google algoritmusa mostantól képes lesz valós időben elmosni a felhasználó hátterét egy konferenciahívás közben. A cég viszont jelezte: ez lassítani fogja a gépet.","shortLead":"A Google algoritmusa mostantól képes lesz valós időben elmosni a felhasználó hátterét egy konferenciahívás közben...","id":"20200916_google_meet_videotelefonalas_videokonferencia_hatter_elmosodas_blur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa161183-79df-400b-85b1-fa160938bc18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_google_meet_videotelefonalas_videokonferencia_hatter_elmosodas_blur","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:03","title":"Eldugja a videohívások hátterét a Google Meet újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2bb579-ae1a-4f6b-9c86-292476391fa3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon nem csak a jogállamiság van rendben, de nincs semmi látnivaló az Index és az SZFE ügyében sem – állította a miniszter az osztrák lapnak.","shortLead":"Magyarországon nem csak a jogállamiság van rendben, de nincs semmi látnivaló az Index és az SZFE ügyében sem –...","id":"20200918_Die_Presse_Gulyas_Gergely_meghokkenti_Europat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b2bb579-ae1a-4f6b-9c86-292476391fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16588d0-18d3-40a6-99f2-bd2ebb40ed29","keywords":null,"link":"/360/20200918_Die_Presse_Gulyas_Gergely_meghokkenti_Europat","timestamp":"2020. szeptember. 18. 08:30","title":"Gulyás Gergely a Die Pressének: Nincsnek jogállami problémák, a Fidesz maradna a Néppártban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A létesítmény uniós pályázat keretein belül készülhet el, és uniós központi bázis is lenne.","shortLead":"A létesítmény uniós pályázat keretein belül készülhet el, és uniós központi bázis is lenne.","id":"20200917_koronavirus_lelegezteto_gepek_raktar_resceu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cb476c-c57d-4352-82b5-5e2b21619bdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_koronavirus_lelegezteto_gepek_raktar_resceu","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:06","title":"Raktárt építenek a lélegeztetőgépeknek, 2,5 milliárdot ad rá a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af6a092-b976-4bec-818e-8359a39ccc87","c_author":"Dobszay János - Gergely Márton","category":"360","description":"Egyéni túlélési stratégiákra és egy új miniszter nyugtató szavaira bízza a kormány a járvány­kezelést s az annak nyomában járó gazdasági recesszió okozta megrázkódtatások kivédését. Orbán Viktor számára a halálozási mutató jelzi majd az ő teljesítményét, csak azt nem közölte, hány halottat tart elfogadhatónak, illetve hogy a nemzeti konzultáció eredménye alapján milyen korlátozásokat fogadnának el a számára kedves válaszadók.","shortLead":"Egyéni túlélési stratégiákra és egy új miniszter nyugtató szavaira bízza a kormány a járvány­kezelést s az annak...","id":"20200916_Raolvasas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5af6a092-b976-4bec-818e-8359a39ccc87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf9e2fc-8b88-4c8c-8112-41c3dd246b1e","keywords":null,"link":"/360/20200916_Raolvasas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:00","title":"Orbán a halottak számát figyeli, ám a nemzeti konzultáció számaival még adós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Romániában újabb rekordot döntött a napi fertőzések száma. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Romániában újabb rekordot döntött a napi fertőzések száma. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200917_Radar360_Orban_bearazta_a_koronatesztet_iskolakban_terjed_a_virus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b297a31b-d333-48ac-a9f1-3940aae917fd","keywords":null,"link":"/360/20200917_Radar360_Orban_bearazta_a_koronatesztet_iskolakban_terjed_a_virus","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:57","title":"Radar360: Orbán beárazta a koronatesztet, iskolákban terjed a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b64f2c-4d8d-4767-87ea-c56cc9cb9300","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fejér-B.Á.L. Zrt. tulajdonában lévő Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. megtervezte, most a Fejér-B.Á.L. Zrt. kivitelezi a felcsúti Endresz György Általános Iskola újjáépítését.","shortLead":"A Fejér-B.Á.L. Zrt. tulajdonában lévő Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. megtervezte, most a Fejér-B.Á.L. Zrt...","id":"20200917_Meszaros_Lorinc_iskola_Felcsut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80b64f2c-4d8d-4767-87ea-c56cc9cb9300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00bef0a-c7ec-48d8-a157-84911704225a","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_Meszaros_Lorinc_iskola_Felcsut","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:59","title":"Mészáros Lőrinc gyerekei 4,5 milliárd forintért építhetnek iskolát Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65375a2-364e-44db-bf30-41884321dd19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt lottózóban telefonos bejelentkezés után lehetett kábítószerhez jutni.","shortLead":"A volt lottózóban telefonos bejelentkezés után lehetett kábítószerhez jutni.","id":"20200916_trafik_drog_ferencvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f65375a2-364e-44db-bf30-41884321dd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8db407-8c20-4bcf-affa-1e418f7e03d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_trafik_drog_ferencvaros","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:31","title":"Egy trafikban árultak drogot Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4796dca1-14e0-432c-831b-5330701e001d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az incidens tényét megerősítette a cseh nagykövet. Az ügyet a magyar rendőrség vizsgálja.","shortLead":"Az incidens tényét megerősítette a cseh nagykövet. Az ügyet a magyar rendőrség vizsgálja.","id":"20200917_cseh_busz_incidens_horvat_magyar_hatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4796dca1-14e0-432c-831b-5330701e001d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a82ee9-d8e2-4f06-a90f-d399668e48d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_cseh_busz_incidens_horvat_magyar_hatar","timestamp":"2020. szeptember. 17. 17:56","title":"Határőrök teperték le a sofőrt, másnapig vesztegelt egy cseh turistabusz a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]