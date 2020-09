Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Országgyűlés hétfőn kezdi meg őszi ülésszakát, a képviselők kedden folytatják a munkát, a háromnapos ülés a rákövetkező hétfőn zárul. 2020. szeptember. 20. 13:32 Jövő héten ismét összeül a parlament 53 embernek volt négyese az ötös lottón, egyenként majdnem egymilliót nyertek 2020. szeptember. 19. 20:28 1070 fővel nőtt a beazonosított koronavírusos fertőzöttek száma, miközben elhunyt 8 beteg. 2020. szeptember. 20. 09:17 Új rekord: egy nap alatt ezernél is többen fertőzödtek meg koronavírussal itthon Az olasz cég munkatársai átlagosan bruttó 2100 eurós bónuszhoz jutnak a pandémia alatt is. 2020. szeptember. 19. 14:24 Csaknem hatezer dolgozójának fizet busás bónuszt a Nutella gyártója A társadalmi, politikai jelenségekre naprakészen reagáló színház híve a legnevesebb német társulat intendánsa, rendezője, Oliver Reese, aki a Színház- és Filmművészeti Egyetem iránti szolidaritásból vonta vissza társulatának jövő évre tervezett vendégjátékát a Nemzeti Színház nemzetközi fesztiválján. 2020. szeptember. 20. 08:15 Oliver Reese: Az SZFE-ügyben egyértelmű volt számomra, kinek az oldalán állok Belgiumban például az elmúlt hét napi átlaga 1071 új fertőzött volt, ami 77 százalékos növekedés két hét alatt. 2020. szeptember. 19. 13:46 Több európai országban is megugrott a fertőzésszám két hét alatt.","shortLead":"Belgiumban például az elmúlt hét napi átlaga 1071 új fertőzött volt, ami 77 százalékos növekedés két hét alatt.","id":"20200919_Tobb_europai_orszagban_is_megugrott_a_fertozesszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f557d27-d2fd-4d7f-886a-e89d06f782a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Tobb_europai_orszagban_is_megugrott_a_fertozesszam","timestamp":"2020. szeptember. 19. 13:46","title":"Több európai országban is megugrott a fertőzésszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A A politikus lett az MSZP egyik társelnöke. Kunhalmi Ágnes szerint a párt stabil, egységes és megvan az ereje a következő választáshoz. 2020. szeptember. 19. 21:28 Kunhalmi: 2022-ben megmenthetjük az Európai Uniót Orbántól Donald Trump támogatja a kínai tulajdonban lévő TikTok videomegosztó alkalmazás egyesült államokbeli működését ezután is lehetővé tevő elvi megállapodást, amelyet az Oracle és a Walmart amerikai cég kötött meg újabban a kínai tulajdonossal, a Bytedance-szel. 2020. szeptember. 20. 12:15 Trump is áldását adta, egyelőre maradhat a TikTok