[{"available":true,"c_guid":"6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy héttel elhalasztják a rendkívüli uniós csúcsot, mivel Charles Michel igazoltan koronavírusos személlyel került kapcsolatba.","shortLead":"Egy héttel elhalasztják a rendkívüli uniós csúcsot, mivel Charles Michel igazoltan koronavírusos személlyel került...","id":"20200922_orban_viktor_europai_szuperkupa_charles_michel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d0e5ca8-6f9a-41f8-9a4b-51f7193e9e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f9349d-4421-41dc-a7ed-e98b7817c31e","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_orban_viktor_europai_szuperkupa_charles_michel","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:31","title":"Orbán Viktor most már akár ott is lehetne a Szuperkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"200 ezer halott Amerikában, szigorítás a briteknél. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"200 ezer halott Amerikában, szigorítás a briteknél. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200923_Radar360_Maszk_nelkuli_utas_utott_kalauzt_rendelet_alapjan_helikopterezett_Szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beec0012-f935-473f-beb9-166fdf41d94b","keywords":null,"link":"/360/20200923_Radar360_Maszk_nelkuli_utas_utott_kalauzt_rendelet_alapjan_helikopterezett_Szijjarto","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:54","title":"Radar360: Maszk nélküli utas ütött kalauzt, rendelet alapján helikopterezett Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3307288b-55b6-48bf-80d1-5f18e6e8da7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk 25 ezer dolláros autót ígért, amit új akkumulátorok fejlesztése és újszerű gyártás tenne lehetővé. ","shortLead":"Elon Musk 25 ezer dolláros autót ígért, amit új akkumulátorok fejlesztése és újszerű gyártás tenne lehetővé. ","id":"20200923_8_millio_forint_alatti_Tesla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3307288b-55b6-48bf-80d1-5f18e6e8da7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa96c92-29de-44b6-9f7e-6876e1ff90bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_8_millio_forint_alatti_Tesla","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:41","title":"Jöhet a 8 millió forintos Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f57f242-b4ed-4834-ba8c-d3b46da5eb61","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia segítségével küzd az antiszemitizmus online terjedése ellen egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segítségével küzd az antiszemitizmus online terjedése ellen egy nemzetközi kutatócsoport.","id":"20200923_antiszemitizmus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f57f242-b4ed-4834-ba8c-d3b46da5eb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811eb2b8-1e13-49ee-8f10-51392e7b5907","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_antiszemitizmus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:03","title":"Bevetik az antiszemitizmus ellen a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mehetett volna Törökországba vagy Lengyelországba is az első osztályba, de ő inkább a magyar NB II.-t választotta.","shortLead":"Mehetett volna Törökországba vagy Lengyelországba is az első osztályba, de ő inkább a magyar NB II.-t választotta.","id":"20200922_dzsudzsak_debrecen_atigazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf38bbdc-b447-4123-850b-4b665151acc0","keywords":null,"link":"/sport/20200922_dzsudzsak_debrecen_atigazolas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:05","title":"Dzsudzsák Debrecenben: Sokkhatás számomra, hogy itt vagyok, és véget ért a külföldi pályafutásom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5580eb15-4bf3-443c-8100-540dd9a3d519","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brüsszeli lap hosszú címlapsztoriban elemzi a magyar kormány és az Európai Unió viszonyát, amit leginkább az Európai Néppárt segít elsimítani. A cikkben megszólaló Rui Tavares Frankensteinhez hasonlítja a magyar kormány módszereit, egykori résztvevők pedig arról beszélnek, hogy Jean-Claude Juncker idejében hatalmas viták voltak a Fideszről a Néppárt vezetői között. ","shortLead":"A brüsszeli lap hosszú címlapsztoriban elemzi a magyar kormány és az Európai Unió viszonyát, amit leginkább az Európai...","id":"20200924_Politico_Orban_Viktor_Europai_Unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5580eb15-4bf3-443c-8100-540dd9a3d519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf33569-9a0e-4604-814f-795606bbba48","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Politico_Orban_Viktor_Europai_Unio","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:10","title":"Politico: Így szakította szét Orbán Viktor az Európai Uniót és így úszta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok mindössze hat nappal korábban fedezték fel a 2020 SW jelű űrsziklát, amely a következők órákban fog elsuhanni mellettünk.","shortLead":"A csillagászok mindössze hat nappal korábban fedezték fel a 2020 SW jelű űrsziklát, amely a következők órákban fog...","id":"20200923_aszteroida_kisbolygo_2020_sw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fe1306-6154-453c-8e74-38a0dfcb59e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_aszteroida_kisbolygo_2020_sw","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:03","title":"Potenciálisan veszélyes kisbolygó halad el a Föld mellett csütörtök hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b0f2a1-ff35-4b49-912d-5d2b235573c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe megvillantotta a Photoshopba érkező új funkciót, mellyel az égboltot és rajta a felhők szerkeszthetők gyorsan, kényelmesen.","shortLead":"Az Adobe megvillantotta a Photoshopba érkező új funkciót, mellyel az égboltot és rajta a felhők szerkeszthetők gyorsan...","id":"20200923_adobe_photoshop_mesterseges_intelligencia_felho_egbolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10b0f2a1-ff35-4b49-912d-5d2b235573c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd160ff4-971b-4a3b-b6fc-57816d59950e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_adobe_photoshop_mesterseges_intelligencia_felho_egbolt","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:33","title":"Bámulatosan tudja lecserélni az égboltot, a felhőket a Photoshop új funkciója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]