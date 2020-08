Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A topless napozás belügyminiszteri szintű védelmet kapott Franciaországban
Senkinek sincs joga megzavarni a félmeztelenül strandoló nőket.
2020. augusztus. 26. 11:48

Órákat kell várakozniuk a szabad ég alatt a rákos betegeknek Debrecenben
Az egyik önkormányzati képviselő szerint mindennapos probléma az onkológiai osztálynál.
2020. augusztus. 26. 11:28

","shortLead":"A volt ukrán miniszterelnökről hétvégén derült ki, hogy megfertőződött.\r

Lélegeztetőgépre került a koronavírusos Timosenko
A volt ukrán miniszterelnökről hétvégén derült ki, hogy megfertőződött.
2020. augusztus. 26. 16:32 Most már színesben, 60 képkocka/másodperc lejátszási sebességgel is megnézhetjük.","shortLead":"A Roundhayi kerti jelenet címen ismert képsort 1888. október 14-én rögzítették, a legelső fennmaradt filmként tartják...","id":"20200827_mesterseges_intelligencia_roundhayi_kerti_jelenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b50c1f1-9d0a-4fed-a9f8-f0aced30e856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e118150b-d89d-4728-bfe2-a3229d60520d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_mesterseges_intelligencia_roundhayi_kerti_jelenet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:03","title":"Ráeresztették a mesterséges intelligenciát az 1888-ban készült filmre – lenyűgözően néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b781edb7-32af-434e-82f3-3f26692fad4b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem egyedi eset, nemrég kiderült, hogy egy új magyar kiadás címe is megváltozik. ","shortLead":"Nem egyedi eset, nemrég kiderült, hogy egy új magyar kiadás címe is megváltozik. Eltűnik a "néger" szó Agatha Christie Tíz kicsi négerének új francia fordításából
Nem egyedi eset, nemrég kiderült, hogy egy új magyar kiadás címe is megváltozik.
2020. augusztus. 26. 17:14

Szijjártó 2006-ban még Lukasenka diktatúrája ellen tüntetett
A elnököt abban az évben is nagy többséggel választották újra Belaruszban, ahol akkor Sziijjártó szerint két lábbal taposták az emberi szabadságjogokat.
2020. augusztus. 28. 07:15

Deutsche Welle: Szijjártó jachtozása csupán a jéghegy csúcsa
A német oldal végigveszi a magyarországi korrupciós ügyeket a közelmúltból és ezek alapján összefüggést lát a szabad média leépítésével is.
2020. augusztus. 27. 09:30

Megvannak a Fradi lehetséges ellenfelei
Újra jöhet a horvát Dinamo, de összekerülhetnek a Crvena Zvezdával vagy a Maccabi Tel-Avivval is.
2020. augusztus. 27. 09:49