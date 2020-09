Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ágyakkal és lélegeztetőgépekkel készül a kormány arra, hogy novemberre akár 400 ezer koronavírus-fertőzött is lehet az országban, azért viszont nem sokat tett, hogy megoldódjon a krónikus létszámhiány. Az elmúlt évben egy egész egyetemi évfolyamnak megfelelő 40 év alatti orvos tűnt el a rendszerből, szakápolókat már a magánegészségügybe sem találnak, az intenzív osztályokon pedig csak találgatni tudják, mikor fog rájuk szabadulni a járvány. ","shortLead":"Ágyakkal és lélegeztetőgépekkel készül a kormány arra, hogy novemberre akár 400 ezer koronavírus-fertőzött is lehet...","id":"20200922_jarvanyhullam_egeszsegugy_letszamhiany_orvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a4985d-e642-4150-b87c-d5717c850a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94589ac-d26d-44f6-9f9b-aec63d64e9e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_jarvanyhullam_egeszsegugy_letszamhiany_orvosok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:35","title":"Mit ér Orbán vezénylési terve, ha egyszerűen nincs elég kórházi dolgozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balázs József Hódmezővásárhelyen kapott munkát, miután országos felháborodást váltott ki azzal, hogy meghurcolt egy kreatív tornatanárt.","shortLead":"Balázs József Hódmezővásárhelyen kapott munkát, miután országos felháborodást váltott ki azzal, hogy meghurcolt...","id":"20200924_Igazgatohelyettes_lett_a_vasalodeszkas_tornatanart_megalazo_tankeruleti_vezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0c1b52-bd42-458d-a4b2-77f4b5c70272","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Igazgatohelyettes_lett_a_vasalodeszkas_tornatanart_megalazo_tankeruleti_vezeto","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:46","title":"Igazgatóhelyettes lett a vasalódeszkás tornatanárt megalázó tankerületi vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Holnap, egy virtuális rendezvény keretében mutatja be a Samsung a Galaxy S20 FE telefont. A gyártó kiadta róla az első hivatalos beharangozót.","shortLead":"Holnap, egy virtuális rendezvény keretében mutatja be a Samsung a Galaxy S20 FE telefont. A gyártó kiadta róla az első...","id":"20200922_samsung_galaxy_s20_fe_hivatalos_beharangozo_video_teaser","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c40fb9f8-cad9-4893-a9ca-de501b8f5757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9bb701-34aa-48b0-abc8-c827d2bdd91d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_samsung_galaxy_s20_fe_hivatalos_beharangozo_video_teaser","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:13","title":"Itt a hivatalos hangulatvideó a Samsung rajongóknak szánt telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c1b6f1-2efa-4eee-8630-aa7d392fb262","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Los Angeles-i seriff munkatársait pereli, amiért személyes használatra készítettek fotókat a férje és a lánya helikopter-balesetének a helyszínén.","shortLead":"A Los Angeles-i seriff munkatársait pereli, amiért személyes használatra készítettek fotókat a férje és a lánya...","id":"20200923_Pert_indit_Kobe_Bryant_ozvegye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11c1b6f1-2efa-4eee-8630-aa7d392fb262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dff87b6-0627-47da-a1a2-15cc8d52dcfc","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Pert_indit_Kobe_Bryant_ozvegye","timestamp":"2020. szeptember. 23. 08:08","title":"Pert indít Kobe Bryant özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hamarosan minden Teams-felhasználó számára elérhetővé tesz néhány újdonságot a Together névű funkciójában, ami egy kis trükkel lehetővé teszi, hogy egy videohívás résztvevői különleges környezetet teremtsenek maguk köré.","shortLead":"A Microsoft hamarosan minden Teams-felhasználó számára elérhetővé tesz néhány újdonságot a Together névű funkciójában...","id":"20200922_microsoft_teams_csoportos_videohivas_together_mode","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4285f57f-29c4-487e-a3ac-1dcd31f545cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_microsoft_teams_csoportos_videohivas_together_mode","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:03","title":"Látványos újdonságokkal bővült a Microsoft Teams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint már egymillió vakcinát rendelt tőlük összesen 20 ország.","shortLead":"Az orosz elnök szerint már egymillió vakcinát rendelt tőlük összesen 20 ország.","id":"20200922_Putyin_koronavirus_vakcina_ensz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6ccd66-7bbe-448f-aad9-f15292a4b4f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_Putyin_koronavirus_vakcina_ensz","timestamp":"2020. szeptember. 22. 21:02","title":"Putyin ingyen adná az orosz koronavírus-vakcinát az ENSZ munkatársainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70425483-ab11-4496-bb1e-137f12bf4ee5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy a kifutó modell frontrésze kevésbé megosztó.","shortLead":"Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy a kifutó modell frontrésze kevésbé megosztó.","id":"20200923_regi_uj_bmw_m4_sportkocsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70425483-ab11-4496-bb1e-137f12bf4ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2775b2c0-c330-42a9-9393-1a908acc67a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_regi_uj_bmw_m4_sportkocsi","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:21","title":"Melyik tetszik jobban, a régi vagy az új BMW M4?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boros Anita 36 millió forintot kapott a tárcától.","shortLead":"Boros Anita 36 millió forintot kapott a tárcától.","id":"20200922_itm_schanda_tamas_boros_anita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=252756c2-91f9-4d74-9187-698c32c3f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34361a0-7773-477f-a3a7-28b08564ef46","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_itm_schanda_tamas_boros_anita","timestamp":"2020. szeptember. 22. 13:41","title":"Az ITM államtitkárának kutatócsoportja is nyert az ITM pályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]