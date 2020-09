Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Itt vannak a nyerőszámok és a nyeremények.","shortLead":"Itt vannak a nyerőszámok és a nyeremények.","id":"20200926_Nem_volt_otos_a_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0022c37a-91f2-489d-898e-7219c707b8e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200926_Nem_volt_otos_a_lotton","timestamp":"2020. szeptember. 26. 20:40","title":"Nem volt ötös a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69f4698-e5b2-41c2-a83f-9da159edc4af","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Új médiapartnert választott Magyarország első számú európai uniós hírforrása, az EUrologus anyagaival mostantól a HVG hetilapban, a hvg.hu-n és a hvg360-on találkozhatnak.\r

","shortLead":"Új médiapartnert választott Magyarország első számú európai uniós hírforrása, az EUrologus anyagaival mostantól a HVG...","id":"20200925_Mi_folyik_Brusszelben__a_HVGhez_igazol_az_EUrologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d69f4698-e5b2-41c2-a83f-9da159edc4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88677640-3603-4fbf-845e-792fdcd8a418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Mi_folyik_Brusszelben__a_HVGhez_igazol_az_EUrologus","timestamp":"2020. szeptember. 25. 14:33","title":"Mi folyik Brüsszelben? – a HVG-hez igazol az EUrologus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11c2b05-436c-4016-886e-ad1eb79f0910","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Míg Európában több helyen aggasztó ütemben nő a koronavírus-fertőzöttek száma, Svédországban annyi az újonnan regisztrált vírushordozó, mint a járvány kezdetén. A sokak által bírált „svéd modell” vizsgálata azért is időszerű, mert Magyarország – még ha nem is vallotta be – annak elemeit használja.","shortLead":"Míg Európában több helyen aggasztó ütemben nő a koronavírus-fertőzöttek száma, Svédországban annyi az újonnan...","id":"202039__svedorszag__jarvanykezeles__atvetel_fu_alatt__skandinav_rejtveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d11c2b05-436c-4016-886e-ad1eb79f0910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb914df-d54d-44a9-a86e-262147b19d13","keywords":null,"link":"/360/202039__svedorszag__jarvanykezeles__atvetel_fu_alatt__skandinav_rejtveny","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:00","title":"Nem immunis a magyar kormány a most éppen beválni látszó svéd járványreceptre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fbc005-abee-401c-ab05-73e9e4e85307","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Először megpróbálták beindítani, de amikor ez nem sikerült, inkább eltolták és felismerhetetlenre törték. ","shortLead":"Először megpróbálták beindítani, de amikor ez nem sikerült, inkább eltolták és felismerhetetlenre törték. ","id":"20200926_szetvert_auto_monori_szelfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8fbc005-abee-401c-ab05-73e9e4e85307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57965d78-db84-40c9-8e36-7e6c8bc3a0fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200926_szetvert_auto_monori_szelfi","timestamp":"2020. szeptember. 26. 11:35","title":"Teljesen szétverték az autót a monori fiatalok, majd szelfiztek a tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c262cf5d-1ee3-4cae-aa83-a3a9dbf8588a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ember csendesebb lett, megindult a csiripelés. A koronás verébsármány nyert a koronavíruson.","shortLead":"Az ember csendesebb lett, megindult a csiripelés. A koronás verébsármány nyert a koronavíruson.","id":"20200925_Kinyilt_a_madarak_szaja_a_karanten_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c262cf5d-1ee3-4cae-aa83-a3a9dbf8588a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af7d6d3-70e4-435e-88ea-a2ae143dfe3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_Kinyilt_a_madarak_szaja_a_karanten_alatt","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:36","title":"Kinyílt a madarak szája a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4421709f-7461-4b8f-943c-92eebf042bd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság azoknak készül, akik egy szupergyors elsőkerék-hajtású kompaktra vágynak. ","shortLead":"Az újdonság azoknak készül, akik egy szupergyors elsőkerék-hajtású kompaktra vágynak. ","id":"20200925_video_mar_javaban_tesztelik_az_uj_vw_golf_gti_tcrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4421709f-7461-4b8f-943c-92eebf042bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d39172-f543-4336-9862-29039d48eb66","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_video_mar_javaban_tesztelik_az_uj_vw_golf_gti_tcrt","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:21","title":"Videó: Már javában tesztelik az új VW Golf GTI TCR-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több vezető európai lap is azzal foglalkozik, hogy hiába az újabb tárgyalások nagy harc lesz még az új uniós menedékpolitika ügyében.","shortLead":"Több vezető európai lap is azzal foglalkozik, hogy hiába az újabb tárgyalások nagy harc lesz még az új uniós...","id":"20200925_Nagy_harc_lesz_meg_az_uj_unios_menedekpolitika_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57097b8-ec12-46ae-b780-868a1f254ff1","keywords":null,"link":"/360/20200925_Nagy_harc_lesz_meg_az_uj_unios_menedekpolitika_ugyeben","timestamp":"2020. szeptember. 25. 08:30","title":"Orbán és Kurz most még keménykedik, de kedvükben jár Brüsszel a menekültek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148ce165-8223-4a26-9f23-12c4a1b203bc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 42-szeres válogatott labdarúgó mindenképpen a sportágban akar maradni. ","shortLead":"A 42-szeres válogatott labdarúgó mindenképpen a sportágban akar maradni. ","id":"20200926_Bejelentette_visszavonulasat_Torghelle_Sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=148ce165-8223-4a26-9f23-12c4a1b203bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d388fbde-f94d-489b-a112-bbcd0db1df96","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Bejelentette_visszavonulasat_Torghelle_Sandor","timestamp":"2020. szeptember. 26. 11:15","title":"Bejelentette visszavonulását Torghelle Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]