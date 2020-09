Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok masszív dezinformációs kampányról beszélnek a Navalnij-ügy kapcsán. Közben lefoglalták az ellenzéki politikus moszkvai lakását egy bírósági ítéletre hivatkozva.","shortLead":"Az oroszok masszív dezinformációs kampányról beszélnek a Navalnij-ügy kapcsán. Közben lefoglalták az ellenzéki...","id":"20200924_Navalnij_mergezes_jegyzek_lelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afa482c-e58b-472a-8111-a0e0a0935ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_Navalnij_mergezes_jegyzek_lelet","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:09","title":"Moszkva jegyzékben követeli Navalnij leleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960ffbb2-b1e0-44c2-8a9b-391f600c2e10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Legfelsőbb Bíróság 87 éves korában elhunyt tagjának a védjegyével, egy stilizált gallérral tisztelegnek előtte.","shortLead":"A Legfelsőbb Bíróság 87 éves korában elhunyt tagjának a védjegyével, egy stilizált gallérral tisztelegnek előtte.","id":"20200925_Meghato_es_eros_cimlappal_emlekezik_Ruth_Bader_Ginsburgre_a_New_Yorker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=960ffbb2-b1e0-44c2-8a9b-391f600c2e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94260e46-422d-4fa4-b090-9c7fef34f288","keywords":null,"link":"/elet/20200925_Meghato_es_eros_cimlappal_emlekezik_Ruth_Bader_Ginsburgre_a_New_Yorker","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:16","title":"Megható és erős címlappal emlékezik Ruth Bader Ginsburgre a New Yorker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f9328-8369-4b99-a418-36f2ecef4655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ausztráliában honos szúrófa, illetve szúróbokor igen különleges méreggel rendelkezik: hatása nemcsak fájdalmas, de tartós is. ","shortLead":"Az Ausztráliában honos szúrófa, illetve szúróbokor igen különleges méreggel rendelkezik: hatása nemcsak fájdalmas, de...","id":"20200924_noveny_mereg_ausztralia_queensland_dendrocnide_excelsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f9328-8369-4b99-a418-36f2ecef4655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c507d8b1-9468-4c1e-84ff-88b53fb365f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_noveny_mereg_ausztralia_queensland_dendrocnide_excelsa","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:03","title":"Hónapokig fájdalmat érez, aki megérinti ezt a növényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biztosított volt az Magyar Szocialista Párt gazdálkodásának törvényessége, de a pénzügyi kimutatások nem a jogszabályi előírások szerint készültek el – erre jutott az Állami Számvevőszék a párt pénzügyeinek vizsgálatában.","shortLead":"Biztosított volt az Magyar Szocialista Párt gazdálkodásának törvényessége, de a pénzügyi kimutatások nem a jogszabályi...","id":"20200924_asz_mszp_szamvevoszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da8ab18-d10a-465c-8b77-eb175f26a24e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_asz_mszp_szamvevoszek","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:58","title":"ÁSZ: Nem szabályosan készültek el az MSZP pénzügyi kimutatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ad089d-9fff-4ab4-83bb-f874f01ec91c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Október elsején foglalja el a vezérigazgatói posztot.\r

","shortLead":"Október elsején foglalja el a vezérigazgatói posztot.\r

","id":"20200925_ifj_knezy_jeno_gyor_plusz_vezerigazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ad089d-9fff-4ab4-83bb-f874f01ec91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416e234f-52f5-46fc-9df0-5335664cd70e","keywords":null,"link":"/kultura/20200925_ifj_knezy_jeno_gyor_plusz_vezerigazgato","timestamp":"2020. szeptember. 25. 07:03","title":"Ifj. Knézy Jenő lesz a győri önkormányzati médiacég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c33227-2659-4337-9a95-835a3b224a36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A halálozások száma akkor emelkedik meg, ha a fertőzöttek a magas kockázatú betegeknek adják át a vírust, ezért most még nagyobb mindenki felelőssége – mondta Müller Cecília. Arról is beszélt, nem kell mindenkinél tesztet végezni, aki úgy gondolja, hogy fertőzött.","shortLead":"A halálozások száma akkor emelkedik meg, ha a fertőzöttek a magas kockázatú betegeknek adják át a vírust, ezért most...","id":"20200925_Muller_Cecilia_45_het_mulva_emelkedhet_a_halalozasok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31c33227-2659-4337-9a95-835a3b224a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a405e00a-cc3e-4b6b-8246-4990690c842f","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Muller_Cecilia_45_het_mulva_emelkedhet_a_halalozasok_szama","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:59","title":"Müller Cecília: 4-5 hét múlva emelkedhet a halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0969126f-de96-44fa-b37f-a0a4ee6f75c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház igazgatója szerint lehetetlen helyzetbe kerültek azután, hogy szakembereiket más intézményekbe kell vezényelniük.\r

","shortLead":"A kórház igazgatója szerint lehetetlen helyzetbe kerültek azután, hogy szakembereiket más intézményekbe kell...","id":"20200925_Az_intenziv_osztalyos_ugyeletet_is_le_kell_mondani_az_Uzsokiban_az_atcsoportositasok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0969126f-de96-44fa-b37f-a0a4ee6f75c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e537d35d-cd7c-4742-b85e-14012e798e21","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Az_intenziv_osztalyos_ugyeletet_is_le_kell_mondani_az_Uzsokiban_az_atcsoportositasok_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 25. 19:39","title":"Az Uzsoki kórházban az intenzív ügyelet biztosítása is kérdéses lett az átcsoportosítások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358f83dd-1a96-46e7-b257-86b161df260a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fairphone márkájú telefonok környezettudatosságukról ismertek, amibe beletartozik a lehető legnagyobb fokú modularitás is. Így a felhasználó könnyen válthat egy újabb modellre.","shortLead":"A Fairphone márkájú telefonok környezettudatosságukról ismertek, amibe beletartozik a lehető legnagyobb fokú...","id":"20200925_fairphone_3_specifikacio_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=358f83dd-1a96-46e7-b257-86b161df260a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d3fd4a-a5c5-4eb1-ba2d-233a603c2d5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_fairphone_3_specifikacio_kamera","timestamp":"2020. szeptember. 25. 20:03","title":"Jobb kamerát szeretne a telefonjába? Egyszerű: csak vegye ki és cserélje újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]