[{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap időközi választás lesz a tiszaújvárosi székhelyű körzetben, a Fidesz–KDNP kétharmados többsége a tét.","shortLead":"Vasárnap időközi választás lesz a tiszaújvárosi székhelyű körzetben, a Fidesz–KDNP kétharmados többsége a tét.","id":"20200930_fidesz_krumpli_tiszaujvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e44ed6d-84a8-4b5f-993b-1e803bf02432","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_fidesz_krumpli_tiszaujvaros","timestamp":"2020. szeptember. 30. 14:39","title":"Akciós zöldséget árul a Fidesz Tiszaújvárosban, ahol a hétvégén választás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csak a pozitív tesztek aránya, de a súlyos koronavírusos esetek száma is rekordot döntött hétfőre az országban.","shortLead":"Nem csak a pozitív tesztek aránya, de a súlyos koronavírusos esetek száma is rekordot döntött hétfőre az országban.","id":"20200928_romania_koronavirus_teszteles_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f7bafb-f971-4190-b4de-4fae88b4660d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc5993d-c5b3-4f82-af43-524f3049ba51","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_romania_koronavirus_teszteles_rekord","timestamp":"2020. szeptember. 28. 18:08","title":"Minden ötödik Covid-teszt pozitív eredményt hozott Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef30b4ac-b670-403a-818b-db9ae9db1908","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányzó felirat miatt cserélhették össze a fertőtlenítőt a sóoldattal.","shortLead":"Hiányzó felirat miatt cserélhették össze a fertőtlenítőt a sóoldattal.","id":"20200928_Sooldat_fertotlenitoszer_hasureg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef30b4ac-b670-403a-818b-db9ae9db1908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b26a69a-17e8-466b-8d25-7e430599be06","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_Sooldat_fertotlenitoszer_hasureg","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:32","title":"Meghalt az a csurgói asszony, akinek fertőtlenítőszerrel mosták ki a hasüregét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzetre hivatkozva közbeszerzés nélkül vásárolt a külügyminisztérium 310 milliárd forintért lélegeztetőgépeket, teszteket és maszkokat, azonban mindent megtesz azért, hogy a költések összes részlete ne derüljön ki. 