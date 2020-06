Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44f6e9ab-a503-4cfb-a9b0-5238a1593d50","c_author":"Ifj. Chikán Attila","category":"gazdasag.zhvg","description":"Össznemzeti sport lett a kenyérsütés. Hogyan készítsünk kovászt? Lehet-e kovász nélkül kenyeret sütni? Milyen a jó kenyérrecept? Kakaós csiga házilag? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre választ kereső, fotókkal és videókkal gazdagon illusztrált írásokkal lehet találkozni nem csupán a közösségi médiában, de a legnagyobb látogatottságú híroldalakon is. Úgy tűnik, a vírusjárvány megfékezésére bevezetett karantén hatására a magyarok ráébredtek arra az elvre, amivel nagyszüleink tökéletesen tisztában voltak: az önellátás bizony fontos dolog! Vélemény.","shortLead":"Össznemzeti sport lett a kenyérsütés. Hogyan készítsünk kovászt? Lehet-e kovász nélkül kenyeret sütni? Milyen a jó...","id":"20200616_Ifj_Chikan_Attila_Magad_uram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f6e9ab-a503-4cfb-a9b0-5238a1593d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b343ce6b-33bc-4795-9941-065ed97e3795","keywords":null,"link":"/zhvg/20200616_Ifj_Chikan_Attila_Magad_uram","timestamp":"2020. június. 16. 18:45","title":"Ifj. Chikán Attila: Magad uram…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sörfőzdék után a Coca-Cola is italosztással ünnepli a szigorú korlátozások végét.","shortLead":"A sörfőzdék után a Coca-Cola is italosztással ünnepli a szigorú korlátozások végét.","id":"20200615_coca_cola_ujranyito_ettermek_kola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac21c4e5-6f1e-47fa-9447-2d101c7d2104","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_coca_cola_ujranyito_ettermek_kola","timestamp":"2020. június. 15. 17:29","title":"100 ezer palack ingyenüdítőt oszt szét a Coca-Cola az újranyitó éttermek vendégeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok elfelejtettek szólni, a jegybank büntetett. Az OTP-t is megbírságolták.","shortLead":"A bankok elfelejtettek szólni, a jegybank büntetett. Az OTP-t is megbírságolták.","id":"20200617_penzsmosas_gyanuja_mnb_jegybank_birsag_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000f4764-c4fd-418d-8757-a6603797623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ad0fc1-14b9-451b-b25f-52f1c2fb3f33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_penzsmosas_gyanuja_mnb_jegybank_birsag_buntetes","timestamp":"2020. június. 17. 11:17","title":"Pénzmosásgyanús esetek miatt büntetett meg hat bankot az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283f990f-5c4c-4c69-911c-ca45da84e2db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 1400 lóerős svéd különlegesség alig használt példányának alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A közel 1400 lóerős svéd különlegesség alig használt példányának alaposan megkérik az árát. ","id":"20200616_a_bugatti_chironnal_is_dragabb_ez_az_unikumnak_szamito_koenigsegg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=283f990f-5c4c-4c69-911c-ca45da84e2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ae8526-dded-409a-8fad-a9e34ff0d0e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_a_bugatti_chironnal_is_dragabb_ez_az_unikumnak_szamito_koenigsegg","timestamp":"2020. június. 16. 06:41","title":"A Bugatti Chironnál is drágább ez az unikumnak számító Koenigsegg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0171a653-efe3-4214-b575-46e981ba9d03","c_author":"HVG Könyvek","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kisebb ökológiai lábnyom mellett az élelmezés biztonsága is a helyi termelés mellett szól, de mit tehet egy ország, ha az adottságai miatt a lakosai fogyasztásának csak kis százalékát tudja helyben megtermelni?","shortLead":"A kisebb ökológiai lábnyom mellett az élelmezés biztonsága is a helyi termelés mellett szól, de mit tehet egy ország...","id":"20200616_ellatasilanc_koronavirus_elelmiszeripar_szingapur_beszallito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0171a653-efe3-4214-b575-46e981ba9d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5bc2ca-a06e-4ef2-96a2-061a42517824","keywords":null,"link":"/zhvg/20200616_ellatasilanc_koronavirus_elelmiszeripar_szingapur_beszallito","timestamp":"2020. június. 16. 11:03","title":"Drasztikus lépéseket vezetett be Szingapúr, hogy legyen elég élelmiszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehet, hogy fontos poszton tér vissza az amerikai közéletbe a magyar származású és igencsak vitatott munkásságú Gorka Sebestyén.","shortLead":"Lehet, hogy fontos poszton tér vissza az amerikai közéletbe a magyar származású és igencsak vitatott munkásságú Gorka...","id":"20200617_Huffington_Post_Megint_fontos_posztot_kaphat_Gorka_Sebestyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ebd678-541f-4ae7-b475-75562c911ae5","keywords":null,"link":"/360/20200617_Huffington_Post_Megint_fontos_posztot_kaphat_Gorka_Sebestyen","timestamp":"2020. június. 17. 07:30","title":"Huffington Post: Megint fontos posztot kaphat Gorka Sebestyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1377d220-fb6c-4001-bb9c-812e45367abb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban azt feltételezték, hogy egymással kommunikálnak a királynők, de most bizonyítékot találtak egy másik magyarázatra.","shortLead":"Korábban azt feltételezték, hogy egymással kommunikálnak a királynők, de most bizonyítékot találtak egy másik...","id":"20200616_kutatas_mehek_mehkiralyno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1377d220-fb6c-4001-bb9c-812e45367abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc715022-f036-4dbb-bcea-2861a752dd27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_kutatas_mehek_mehkiralyno","timestamp":"2020. június. 16. 17:59","title":"Hápognak és tülkölnek a méhkirálynők, és a tudósok már azt is tudják, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25883c5f-35a9-4520-8685-4f249572f817","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Franciaország az utolsó pillanatig várt a határnyitással, de most már biztos: akinek a Riviéra kell, megkapja idén is. Egyelőre nehéz megmondani, mennyit változott Nizza az elmúlt hónapok során. Nehéz időszakon vannak túl.","shortLead":"Franciaország az utolsó pillanatig várt a határnyitással, de most már biztos: akinek a Riviéra kell, megkapja idén is...","id":"20200615_Nizza_a_jarvany_alatt_a_mult_sebeit_is_jobban_erezte_de_kesz_a_visszateresre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25883c5f-35a9-4520-8685-4f249572f817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdea98a-8126-4f8b-808b-20337d4d43a7","keywords":null,"link":"/360/20200615_Nizza_a_jarvany_alatt_a_mult_sebeit_is_jobban_erezte_de_kesz_a_visszateresre","timestamp":"2020. június. 15. 16:00","title":"Nizza a járvány alatt a múlt sebeit is jobban érezte, de kész a visszatérésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]