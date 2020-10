11 19

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsülésére vonatkozó kérdésnél Gulyás élcelődik Karácsony Gergelyen, aki oda is biciklisávot fest, ahol nincs is kerékpáros, szívesen beszélnek erről, a romló közbiztonságról és a hajléktalanok újbóli megjelenéséről is, valamint arról is, hogy áll a Lánchíd tender.

Gulyás azt mondja, az őszi érettségitől is vissza lehet lépni következmények nélkül.