Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21656ede-bebe-477e-99c7-b9ac149357b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Először majdnem 120-szal, majd később már 150-nel mérték be egy főúton. ","shortLead":"Először majdnem 120-szal, majd később már 150-nel mérték be egy főúton. ","id":"20201001_Porsche_Szajol_gyorshajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21656ede-bebe-477e-99c7-b9ac149357b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a01a8b-5301-4aa4-953b-66d420a78f47","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_Porsche_Szajol_gyorshajtas","timestamp":"2020. október. 01. 17:20","title":"Duplázott egy Porsche: két kilométeren belül kétszer is gyorshajtáson kapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34cf058-3e37-4f37-8a6d-069e25ee567b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Insider program részeként jelent meg egy új előnézeti funkció a Skype-ba. Az alkalmazás a frissítés után felismeri, ha valaki szólásra jelentkezne. És ez csak az egyik újdonság.","shortLead":"Az Insider program részeként jelent meg egy új előnézeti funkció a Skype-ba. Az alkalmazás a frissítés után felismeri...","id":"20201002_skype_frissites_jelentkezesi_funkcio_meetnow_safari_androidos_hatterhomalyositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b34cf058-3e37-4f37-8a6d-069e25ee567b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052e5a99-a4f3-45bb-b664-481ea30582c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_skype_frissites_jelentkezesi_funkcio_meetnow_safari_androidos_hatterhomalyositas","timestamp":"2020. október. 02. 12:33","title":"Több új funkció érkezik a Skype-ba, nagyon jól jönnek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9997f8-69d6-45c4-a4aa-5fb2733d0079","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tasnádi László 2016-ig Pintér Sándor belügyminiszter államtitkára volt, azóta belevetette magát az üzleti világba, olyannyira, hogy talán már milliárdos.","shortLead":"Tasnádi László 2016-ig Pintér Sándor belügyminiszter államtitkára volt, azóta belevetette magát az üzleti világba...","id":"202040_metal_shredder_tasnadi_kukazik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec9997f8-69d6-45c4-a4aa-5fb2733d0079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3586d2c-4134-4deb-b42b-af2351d52a7a","keywords":null,"link":"/360/202040_metal_shredder_tasnadi_kukazik","timestamp":"2020. október. 02. 12:00","title":"Már a vasat és a fémet is gyűjti a kommunista korszak kémelhárítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő belehalt a sérülésekbe.","shortLead":"A nő belehalt a sérülésekbe.","id":"20201002_Elo_adasban_gyujtotta_fel_a_volt_ferje_az_egyik_legnepszerubb_kinai_vloggert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52109f8-1b4e-4438-8e27-e7493a9393d3","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Elo_adasban_gyujtotta_fel_a_volt_ferje_az_egyik_legnepszerubb_kinai_vloggert","timestamp":"2020. október. 02. 09:46","title":"Élő adásban gyújtotta fel a volt férje az egyik legnépszerűbb kínai vloggert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12dab614-f288-4eae-9350-562eee782695","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Leginkább Donald Trump amerikai elnök Nobel-békedíjért folytatott kampányát szolgálta az a Washington által kierőszakolt szerb–koszovói alku, ami a valóságban végrehajthatatlan.","shortLead":"Leginkább Donald Trump amerikai elnök Nobel-békedíjért folytatott kampányát szolgálta az a Washington által...","id":"202040__szerbkoszovoi_latszatalku__trumpto__neveto_harmadik__hamozott_leggomb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12dab614-f288-4eae-9350-562eee782695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fd002f-f4ff-4089-b118-487c6a910330","keywords":null,"link":"/360/202040__szerbkoszovoi_latszatalku__trumpto__neveto_harmadik__hamozott_leggomb","timestamp":"2020. október. 03. 11:00","title":"A Nobel-békedíjra hajtó Trumpnak szervezték a szerb-koszovói alkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil elnök szerint nemzetközi intézmények hamis információkat terjesztenek az erdőtüzekről.","shortLead":"A brazil elnök szerint nemzetközi intézmények hamis információkat terjesztenek az erdőtüzekről.","id":"20201002_Tovabb_terjed_a_tuz_az_Amazonas_videken_Bolsonaro_a_civileket_es_a_bennszulotteket_okolja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9706200c-aebf-43f0-8fdc-0266fed1459f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17ae264-ffc4-4b91-ab2d-72996600e48d","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Tovabb_terjed_a_tuz_az_Amazonas_videken_Bolsonaro_a_civileket_es_a_bennszulotteket_okolja","timestamp":"2020. október. 02. 07:43","title":"Tovább pusztít a tűz az Amazonas vidékén, Bolsonaro a civileket és a bennszülötteket okolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány elfogadta az Orvosi Kamara javaslatát, a bértábláról szóló törvénytervezetet hétfőn benyújtják a Parlamentnek.","shortLead":"A kormány elfogadta az Orvosi Kamara javaslatát, a bértábláról szóló törvénytervezetet hétfőn benyújtják a Parlamentnek.","id":"20201003_Orban_Soha_nem_latott_orvosi_beremeles_jon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3d5c53-42f8-4500-ad0f-43e2d31d39af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Orban_Soha_nem_latott_orvosi_beremeles_jon","timestamp":"2020. október. 03. 13:41","title":"Orbán: Soha nem látott orvosi béremelés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9246dca-41f7-44c2-8e82-8ab5281944a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs tájékoztatóján nem került szóba, hogy szigorítani kellene a járványügyi intézkedéseken, amit több szakember is szorgalmaz. Pláne annak fényében, hogy péntekre rekordszámú új koronavírus-fertőzöttet igazoltak, ami több mint kétszerese az előző napi eseteknek. ","shortLead":"Az operatív törzs tájékoztatóján nem került szóba, hogy szigorítani kellene a járványügyi intézkedéseken, amit több...","id":"20201002_koronavirusjarvany_operativ_torzs_tajekoztatoja_muller_cecilia_rekordszamu_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9246dca-41f7-44c2-8e82-8ab5281944a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1987a27e-eb5e-4db3-89a6-51c5b104918f","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_koronavirusjarvany_operativ_torzs_tajekoztatoja_muller_cecilia_rekordszamu_fertozott","timestamp":"2020. október. 02. 11:47","title":"Müller Cecília: A járvány kezdete óta 1234 egészségügyi dolgozó betegedett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]