[{"available":true,"c_guid":"59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közérdekű adatigénylés után árulta el, mibe került a több mint 41 ezer darab eszköz.","shortLead":"Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) közérdekű adatigénylés után árulta el, mibe került a több mint 41 ezer...","id":"20201005_homero_lazmero_iskolak_aeek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9e3f96-0eab-49d4-ae34-3142fdecca06","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_homero_lazmero_iskolak_aeek","timestamp":"2020. október. 05. 19:06","title":"A kormány 600 millióért vásárolt iskolai hőmérőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d123f7-ceea-42b3-8f36-0fab6b7ec150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos szerint nincs pénzügyi korlátja a tesztelésnek, a járvány felszálló szakaszában vagyunk, de az iskolákban javult a helyzet.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos szerint nincs pénzügyi korlátja a tesztelésnek, a járvány felszálló szakaszában vagyunk, de...","id":"20201005_operatv_torzs_muller_szuperkupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2d123f7-ceea-42b3-8f36-0fab6b7ec150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97a7330-c1ed-4174-9c22-644b8d040f6c","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_operatv_torzs_muller_szuperkupa","timestamp":"2020. október. 05. 13:13","title":"Müller: Nem alakult ki gócpont a Szuperkupa-döntőn a számok alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azokkal a tünetmentes emberekkel szemben, akik egy hét után elvégeztetik a koronavírustesztet, és annak eredménye negatív, a tizedik napon feloldják a karanténkötelezettséget.","shortLead":"Azokkal a tünetmentes emberekkel szemben, akik egy hét után elvégeztetik a koronavírustesztet, és annak eredménye...","id":"20201006_romania_magyarorszag_koronavirus_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c306016-1eef-4ea0-88a5-fe282a594699","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_romania_magyarorszag_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. október. 06. 12:08","title":"Már akkor is karanténba kell vonulni, ha Romániába utazunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d1a568-468f-43c4-bdc1-48b718efb150","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idő előtt leselejtezett óceánjárókkal telt meg a hajóbontó a török Aligában, miután a koronavírus-járvány ezt az iparágat is súlyosan érintette.","shortLead":"Idő előtt leselejtezett óceánjárókkal telt meg a hajóbontó a török Aligában, miután a koronavírus-járvány ezt...","id":"20201005_aliga_hajotemeto_turizmus_oceanjarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2d1a568-468f-43c4-bdc1-48b718efb150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea35f6e3-db2c-4763-b7b4-a37cee0bae24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201005_aliga_hajotemeto_turizmus_oceanjarok","timestamp":"2020. október. 05. 15:50","title":"A turizmusnak annyi, zsúfolásig telt hajótemetőt filmeztek drónról Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0774d0-439b-4105-85c4-2aa4fbdd54cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi az ügyészség szerint meg is akarta ölni a rendőröket, ám ezt már tagadja a vádlott. ","shortLead":"A férfi az ügyészség szerint meg is akarta ölni a rendőröket, ám ezt már tagadja a vádlott. ","id":"20201006_rendor_pisztoly_lopas_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc0774d0-439b-4105-85c4-2aa4fbdd54cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2851066-0d54-4b03-8734-121fb1297a35","keywords":null,"link":"/elet/20201006_rendor_pisztoly_lopas_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. október. 06. 12:28","title":"Rendőrtől próbált pisztolyt lopni egy férfi Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány beteg demokráciájáról beszélő európai bizottsági alelnök, Vera Jourova, és az Orbán és körei pénzügyi kiéheztetését szorgalmazó európai parlamenti alelnök, Katarina Barley a címzettje nyílt levelüknek. A koronavírus utáni uniós újjáépítési alap felét kérik az önkormányzatoknak.","shortLead":"Az Orbán-kormány beteg demokráciájáról beszélő európai bizottsági alelnök, Vera Jourova, és az Orbán és körei pénzügyi...","id":"20201006_jogallamisag_varosok_kozvetlen_tamogatasa_karacsony_jourova_barley_orbankormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77b3b6f7-1a41-4cf4-a88a-7a9606db5604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42045f4-3fc7-410b-b3b8-ab3b3e954a6c","keywords":null,"link":"/itthon/20201006_jogallamisag_varosok_kozvetlen_tamogatasa_karacsony_jourova_barley_orbankormany","timestamp":"2020. október. 06. 19:58","title":"Az Orbán-kormány leghevesebb brüsszeli kritikusaihoz fordultak a közvetlen támogatásokért Karácsonyék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb72eaa4-edc4-4e19-81f8-f37313668701","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három tudós kapta meg idén a fizikai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémiától. Mindannyian a csillagászati eredményeikért.","shortLead":"Három tudós kapta meg idén a fizikai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémiától. Mindannyian a csillagászati...","id":"20201006_csillagaszat_felfedezes_fizikai_nobel_dij_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb72eaa4-edc4-4e19-81f8-f37313668701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7b0c3a-cb81-4e7a-8b70-e9648df8dab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_csillagaszat_felfedezes_fizikai_nobel_dij_2020","timestamp":"2020. október. 06. 12:19","title":"A fekete lyukak és a Tejútrendszer sötét titkaiért járt idén a fizikai Nobel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58424725-6114-4774-bf38-4f5242ed5929","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt a hangszálai elgyengültek az énekesnek, az orvosok pedig pihenést írtak neki elő.","shortLead":"A koronavírus miatt a hangszálai elgyengültek az énekesnek, az orvosok pedig pihenést írtak neki elő.","id":"20201006_pataky_attila_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58424725-6114-4774-bf38-4f5242ed5929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adeecf1-47e2-48af-b63c-5a2da4c1874e","keywords":null,"link":"/elet/20201006_pataky_attila_koronavirus","timestamp":"2020. október. 06. 07:22","title":"Pataky Attilát eltiltották az énekléstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]